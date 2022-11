3:1 Heimsieg für die Teutonen!

Das Heimspiel am 6. November 2022 entschied der FC Teutonia München gegen die SpVgg Feldmoching II mit 3:1 für sich. Paul Schelling brachte die Heimmannschaft mit einem Abpraller nach einem Schuss von Sandro Henner in Front. Das war die verdiente Pausenführung. Nach der Pause kam die SpVgg Feldmoching II besser ins Spiel und markierte den Ausgleich nach einem Standard. Patrick Berz köpfte die Ecke von Kevin Wolf in der 72. Minute unter die Latte zur erneuten Führung von Teutonia. Kurz vor Schluss sorgte Dominik Jakob mit einem satten Schuss für die Entscheidung zum 3:1 Heimsieg.