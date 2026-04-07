3:1 gegen Wurmannsquick: FCVE A-Jugend mit Auftaktsieg +++ Bachmeyer-Ammer trifft doppelt - Vilstallöwen entscheiden Partie nach der Halbzeit für sich +++ von MP/FCVE · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Mit einem 3:1 Heimsieg gegen Wurmannsquick holt die FCVE A-Jugend die ersten drei Punkte in 2026. Den frühen 0:1 Rückstand glichen die "Junglöwen" postwendend aus. In der Schlussphase entschied der FCVE die Partie dann für sich. – Foto: Manuela Feigl

Einen hochverdienten 3:1 Heimerfolg konnte die A-Jugend der Vilstallöwen beim Rückrundenauftakt am vergangenen Samstagnachmittag verbuchen. Nach einer schwachen Anfangsphase brachte der Ausgleichstreffer durch Maximilian Bachmeyer-Ammer den FCVE zurück in die Spur. In der Schlussphase des Spiels belohnten sich die jungen Löwen mit den zwei entscheidenden Treffern.

In der Anfangsphase konnten die „Schellner-Gruber-Schützlinge“ nur selten ihre fußballerischen Fähigkeiten aufblitzen lassen und so kam es wie es kommen musste: Die Gäste aus dem Rottal gingen nach einer Viertelstunde verdient mit 0:1 in Führung durch Jakob Prinz (14. Min). Der FCVE zeigte sich unbeeindruckt und schlug nur eine Zeigerumdrehung später durch Maxi Bachmeyer-Ammer auf der Gegenseite zurück (15. Min). In der Folge erarbeiteten sich die Hausherren eine spielerische Feldüberlegenheit. Die SG aus Wurmannsquick operierte weitestgehend mit langen Bällen. Das Chancenübergewicht konnten Hingerl und Co. bis zur Halbzeit nicht in Zählbares umwandeln. Nach dem Seitenwechsel blieben die Vilstallöwen weiterhin am Drücker. Die verdiente Führung ließ aber auf sich warten: Erst in der Schlussphase schlug Maximilian Bachmeyer-Ammer erneut zu und traf zur inzwischen verdienten 2:1 Führung (75. Min). In einer spannenden Schlussphase hielt Abwehrchef Georg Schandl die Löwenabwehr stabil, wodurch die Gäste zu keiner nennenswerten Torchance kamen. Den Schlusspunkt setzte am Ende Max Gründl, welcher kurz vor dem Abpfiff zum vielumjubelten 3:1 traf (90. Min).

Nach dem Seitenwechsel blieb der FCVE am Drücker und belohnte sich nach gut 75. Minuten mit dem Führungstreffer. Max Gründl traf in der 90 Minute dann zur Entscheidung. – Foto: Manuela Feigl

"Trotz der vielen Abgänge bzw. Verletzungen hat sich die Mannschaft stabilisiert. Der Sieg tut natürlich jetzt richtig gut und wir haben dadurch den Grundstock für eine erfolgreiche Rückrunde gelegt!", so die beiden Löwendompteure Thomas Schellner und Alex Gruber, welche auch einen Dank an Trainerkollege Andreas Gründl (B-Junioren) ausrichten: "Ohne die Hilfe der B-Jugendspieler wären die guten Leistungen aus den letzten Wochen nicht möglich gewesen. Deshalb geht ein großes Dankeschön an die Jungs um Coach „Wuze“-Gründl."