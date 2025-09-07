3:1 gegen SF Dorfmerkingen: perfekte Bilanz für Young Boys Reutlingen

Die Verbandsliga Württemberg beendete heute ihren 5. Spieltag mit einem klaren Fingerzeig im Titelrennen. Die Young Boys Reutlingen setzten sich im Heimspiel gegen die Sportfreunde Dorfmerkingen mit 3:1 durch und bleiben damit das einzige Team der Liga mit weißer Weste.

Ein torreiches Duell erlebten die Zuschauer in Schwäbisch Hall. Schon früh brachte Jonas Dambacher die Hausherren in der 5. Minute in Führung. Doch Joshua Merz glich bereits in der 15. Minute für den VfB Friedrichshafen aus. Die Hausherren drängten weiter und gingen durch Günter Schmidt in der 23. Minute erneut in Front. Noch vor der Pause verwandelte Massimo Caltabiano in der 34. Minute einen Foulelfmeter zum 2:2. Doch kurz darauf war es wieder Günter Schmidt, der in der 43. Minute für den umjubelten 3:2-Endstand sorgte.

Vor heimischem Publikum legte Fellbach einen furiosen Auftritt hin. Torben Hohloch eröffnete in der 30. Minute das Torfestival, Alban Kastrati erhöhte nur elf Minuten später auf 2:0. Nach der Pause setzten Mert Ali Icmez (57.) und Filip Stanic (62.) nach und sorgten für eine klare 4:0-Führung. Esslingen bewies Moral und kam durch David Micko (70.) und Florian Nikl (78.) noch einmal heran, doch mehr als Ergebniskosmetik war es nicht.

Maurice Strobel war der gefeierte Mann in Ehingen. In der 18. Minute brachte er seine Mannschaft in Führung und sorgte mit seinem zweiten Treffer in der Nachspielzeit (90.+1) für den Heimsieg.

---

In Berg entschied ein einziges Tor die Partie. Baba Mbodji brachte die Gäste aus Hofherrnweiler in der 15. Minute früh in Führung. Danach verteidigten die Gäste clever und ließen Berg trotz großer Bemühungen nicht mehr zurückkommen. Durch diesen Erfolg klettert Hofherrnweiler ins Mittelfeld, während Berg einen Rückschlag im Kampf um die Tabellenspitze hinnehmen muss. ---

Der FC Holzhausen setzte seinen beeindruckenden Lauf fort. Janik Michel erzielte in der 38. Minute das 1:0, ehe Enrico Huss in der 52. Minute auf 2:0 erhöhte. Waiblingen kämpfte sich durch Igor Jelic in der 83. Minute noch einmal heran, doch die Hausherren brachten den Vorsprung über die Zeit. ---

Rottenburg feierte einen knappen, aber wichtigen Heimsieg. In der 81. Minute erzielte Manuel Weber den einzigen Treffer der Partie. Damit verschafft sich der Aufsteiger etwas Luft, während Heilbronn mit nur vier Punkten im unteren Drittel hängen bleibt. ---

Weilimdorf zeigte gegen Tübingen eine dominante Vorstellung. Bereits in der 14. Minute verwandelte Bastian Joas einen Foulelfmeter, ehe Erdinc Bozoglu in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit auf 2:0 stellte. Nach der Pause sorgten Tamer-Harun Fara (57.) und Jonathan Zinram-Kisch (70.) für die Entscheidung. Trotz der Gelb-Roten Karte für Samir Genc in der 62. Minute ließen die Gastgeber nichts mehr anbrennen. ---

Die Zuschauer erlebten eine zunächst ausgeglichene Begegnung, in der beide Mannschaften lange auf Augenhöhe agierten. Nach einer torlosen ersten Halbzeit übernahmen die Hausherren nach der Pause das Kommando. In der 51. Minute brachte Marco Gaiser die Young Boys Reutlingen in Führung, nur fünf Minuten später erhöhte Ante Galic auf 2:0. Die Gäste aus Dorfmerkingen gaben sich jedoch nicht auf. Paul Rauser verkürzte in der 65. Minute und brachte sein Team zurück ins Spiel. Doch die Gastgeber ließen sich den Erfolg nicht mehr nehmen. Savas Ioannidis stellte in der 88. Minute mit dem 3:1 den Endstand her und machte den fünften Sieg im fünften Spiel perfekt.