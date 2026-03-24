3:1 gegen Pilsting: Vilstallöwen holen wichtigen Auftaktsieg +++ FCVE siegt gegen den Tabellenletzten - Torwart-Rot entscheidet enge Kreisliga-Partie +++ von MP/FCVE · Heute, 11:25 Uhr · 0 Leser

Die frühe 1:0 Führung durch Kagebauer brachte die Vilstallöwen auf Kurs. In der zweiten Halbzeit entschied Tim Langmeier mit einem Doppelpack die Partie. – Foto: Raphael Most

Durchatmen war am Sonntagabend angesagt bei den Vilstallöwen: Mit 3:1 glückte der Rückrundenauftakt gegen ein aufopferungsvoll kämpfendes Pilsting. Nach den äußerst schwachen Testspielergebnissen standen die Vorzeichen nicht unbedingt auf "Heimsieg". Langmeier und Co. waren aber auf den Punkt da und positionieren sich durch den Dreier vorerst im Mittelfeld der Kreisliga Isar-Rott.

"Wir kamen nur schwer in die Partie und kamen anfangs nicht so gut mit dem Angriffspressing der Gäste klar. Mit zunehmender Spieldauer fanden wir aber mehr Sicherheit und Ruhe auch mit Ball. Das 1:0 war folglich ein Produkt aus der zunehmenden Passsicherheit und unserem Ballbesitz-Fussball. ", erklärt Löwencoach Andreas Kirschner die Anfangsphase. Nach nervösem Beginn brachte Fabian Kagerbauer den FCVE nach einem sehenswerten Spielzug in Führung (7. Min). Der FCVE agierte danach mit deutlich mehr Selbstvertrauen und blieb spielbestimmend, verpasste es aber bis zur Halbzeit zu erhöhen. Besonders nach dem Seitenwechsel war das Spiel von einigen Unterbrechungen geprägt. In einer ausgeglichenen Phase kippte die Partie dann zugunsten der Vilstallöwen aufgrund zweier Platzverweise gegen die Gäste: Zunächst fing sich Matthias Wagner Gelb-rot. Nur wenige Momente später verlor TSV-Keeper Julian Schwägerl im Aufbauspiel gegen Jonas Brambs den Ball und riss diesen im Strafraum zu Boden.

Der Knackpunkt der Partie: TSV-Keeper Julian Schwägerl fällte nach einem Ballverlust Jonas Brambs. Danach mussten die Gäste mit neun Mann und einem 2:0 Rückstand die Partie fortführen.