3:1 gegen Pilsting: Vilstallöwen holen wichtigen Auftaktsieg

Durchatmen war am Sonntagabend angesagt bei den Vilstallöwen: Mit 3:1 glückte der Rückrundenauftakt gegen ein aufopferungsvoll kämpfendes Pilsting. Nach den äußerst schwachen Testspielergebnissen standen die Vorzeichen nicht unbedingt auf "Heimsieg". Langmeier und Co. waren aber auf den Punkt da und positionieren sich durch den Dreier vorerst im Mittelfeld der Kreisliga Isar-Rott.
"Wir kamen nur schwer in die Partie und kamen anfangs nicht so gut mit dem Angriffspressing der Gäste klar. Mit zunehmender Spieldauer fanden wir aber mehr Sicherheit und Ruhe auch mit Ball. Das 1:0 war folglich ein Produkt aus der zunehmenden Passsicherheit und unserem Ballbesitz-Fussball. ", erklärt Löwencoach Andreas Kirschner die Anfangsphase. Nach nervösem Beginn brachte Fabian Kagerbauer den FCVE nach einem sehenswerten Spielzug in Führung (7. Min). Der FCVE agierte danach mit deutlich mehr Selbstvertrauen und blieb spielbestimmend, verpasste es aber bis zur Halbzeit zu erhöhen.
Besonders nach dem Seitenwechsel war das Spiel von einigen Unterbrechungen geprägt. In einer ausgeglichenen Phase kippte die Partie dann zugunsten der Vilstallöwen aufgrund zweier Platzverweise gegen die Gäste: Zunächst fing sich Matthias Wagner Gelb-rot. Nur wenige Momente später verlor TSV-Keeper Julian Schwägerl im Aufbauspiel gegen Jonas Brambs den Ball und riss diesen im Strafraum zu Boden.
Folgerichtig gab es Elfmeter für den FCVE aber die rote Karte gegen den Gästekeeper sorgte wegen der Doppelbestrafung für Diskussionen. Den fälligen Elfmeter verwandelte Tim Langmeier souverän zum vorentscheidenden 2:0 (63. Min.) Mit zwei Mann mehr und einer 2:0 Führung im Rücken hatte der FCVE die Partie im Griff. Per Kopfball traf Tim Langmeier kurz vor Schluss zum 3:0 nach einem Eckball und entscheid die Partie endgültig (86. Min). Pilsting kämpfte trotz der numerischen Unterzahl aufopferungsvoll und belohnte sich in der Nachspielzeit mit dem 3:1 Treffer durch Benjamin Sußbauer (93. Min).
Am Ende stand ein verdienter 3:1 Heimsieg für die Vilstallöwen. Nicht nur spielerisch sondern auch in Sachen Einsatz wusste der FCVE wieder zu überzeugen. Pilsting stemmte sich trotz der Unterzahl lange gegen die Niederlage, fand aber in der Offensive keine Mittel gegen eine stabile Löwenabwehr.