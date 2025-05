3:1 gegen Perleberg: Viktoria Potsdam macht den Aufstieg perfekt

Am 25. Spieltag der Landesklasse West fiel die Entscheidung im Titelrennen. Der SV Viktoria Potsdam sicherte sich durch einen 3:1-Heimsieg gegen Verfolger SSV Einheit Perleberg vorzeitig die Meisterschaft und steht damit als Aufsteiger in die Landesliga fest. Dahinter gab es in allen Tabellenregionen packende Duelle – mit dramatischen Spielverläufen in Saarmund, Nauen und Wittenberge.

Vor 143 Zuschauern krönte sich der SV Viktoria Potsdam zum Meister. Jeff Salpeter brachte die Hausherren früh in Führung (14.), Jonas Kwast legte in der 33. Minute zum 2:0 nach. Daniel Becker traf in der 80. Minute zum 3:0 und machte den Deckel drauf. Der späte Ehrentreffer von Kilian Andy Szymkowiak (90.) änderte nichts mehr: Mit nun 70 Punkten bei einem Torverhältnis von 110:21 ist Viktoria nicht mehr einzuholen – der Aufstieg in die Landesliga ist perfekt. ---

Ein wilder Schlagabtausch in Saarmund endete mit einem späten Heimsieg für die Gastgeber. Tjalf Geue traf in der 46. Minute zur Führung für Babelsberg. Doch Saarmund drehte das Spiel durch Treffer von Duc Anh Nguyen (56.) und Max Asmus (60.). Jesper Grothenn glich in der 86. Minute für die Gäste aus, ehe Florian Grigull nur eine Minute später (87.) zum 3:2-Endstand traf. ---

Nach der deutlichen Niederlage in Perleberg zeigte der FSV Babelsberg 74 eine beeindruckende Reaktion. Julian Lenz erzielte das 1:0 (50.) und später auch das 4:0 (74.). Dazwischen trafen Marek Rauschenbach (56.) und Moritz Göring per Foulelfmeter (59.). Ein Eigentor von Tobi Eckardt (85.) setzte den Schlusspunkt. Mit dem 17. Saisonsieg steht der FSV Babelsberg 74 mit 52 Punkten auf Rang zwei. ---

Golm bleibt weiter auf Kurs Richtung oberes Tabellendrittel. Oliver Tobias (32.) und Florian Groß (34.) sorgten binnen zwei Minuten für eine frühe Führung. Jeremy Lange verkürzte in der 53. Minute auf 1:2, doch Florian Groß machte mit seinem zweiten Treffer in der Nachspielzeit (90.+2) alles klar. ---

Michendorf holte drei ganz wichtige Punkte im Tabellenkeller. Lucas Grossmann traf zur Führung in der 59. Minute, Fabian Wetterling erhöhte in der 80. Minute auf 2:0. Zwar verkürzte Jendrik Sarnow in der 90.+3 Minute für Nauen, doch es reichte nicht mehr. Michendorf hat jetzt 28 Punkte. ---

Brieselang revanchierte sich eindrucksvoll für die 1:5-Hinspielniederlage in Schenkenberg. Justin Stahr eröffnete in der 27. Minute, Vladislav Korneshov erhöhte nach der Pause (51.). In der Nachspielzeit sorgte erneut Stahr (90.+4) für den Schlusspunkt. Mit 46 Punkten ist Brieselang Vierter. ---

Im Kellerduell drehte Neuruppin in den Schlussminuten richtig auf. Tim Kleeßen traf in der 90. Minute zum 1:0, Moritz Focke legte in der 90.+3 Minute das 2:0 nach. Für Neuruppin war es der vierte Saisonsieg – mit nun 14 Punkten hat der Tabellenletzte den Rückstand auf Weisen (18 Punkte, Platz 15) zumindest etwas verkürzt. ---

Einen wahren Krimi erlebten die Zuschauer in Wittenberge. Noah Lange brachte Premnitz in der 44. Minute in Führung. Benjamin Cudjoe antwortete mit einem Hattrick binnen zehn Minuten (45.+1, 48., 54.) zur scheinbar sicheren 3:1-Führung. Doch Premnitz kämpfte sich zurück: Ricardo Quast traf in der 57. Minute, und Noah Lange sicherte mit einem verwandelten Foulelfmeter in der 69. Minute den Ausgleich.