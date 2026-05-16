3:1 gegen Hertha II: Versöhnlicher Saisonausklang für SV Babelsberg 03

Am 34. und letzten Spieltag der Regionalliga Nordost gab es für den SV Babelsberg 03 einen erfolgreichen und versöhnlichen Saisonabschluss vor heimischer Kulisse. Vor 3120 Zuschauern im Karl-Liebknecht-Stadion feierte die Equipe einen 3:1-Heimsieg gegen Hertha BSC II. Nach einer intensiven Spielzeit bot das finale Match der Saison noch einmal wichtige emotionale Momente für den gesamten Verein. Die Mannschaft von Trainer Johannes Lau belohnte sich für den betriebenen Aufwand und verabschiedete sich erfolgreich aus dem laufenden Spielbetrieb des Jahres 2026.

Frühe Führung durch Darijan Silic

Die Partie begann für die Filmstädter nach Maß. Bereits in der 13. Spielminute durften die Zuschauer zum ersten Mal jubeln, als Darijan Silic das Tor zum 1:0 für den SV Babelsberg 03 erzielte. Der frühe Vorsprung gab der Mannschaft die nötige Sicherheit, um das Spiel im ersten Durchgang stabil zu gestalten.

Hertha BSC II antwortet nach dem Seitenwechsel

Nach der Halbzeitpause investierten die Berliner Gäste mehr in die Offensive. In der 62. Minute gelang Oliver Rölke der Ausgleichstreffer zum 1:1 für Hertha BSC II. Um neue Impulse zu setzen, reagierte Trainer Johannes Lau kurz darauf in der 64. Spielminute mit dem ersten personellen Wechsel und brachte Jakob Wiehe für Maurice Covic in die Begegnung. Die verbleibende Spielzeit blieb umkämpft, da beide Mannschaften den sportlichen Erfolg am letzten Spieltag suchten.

Linus Queißer bringt die Filmstädter zurück auf die Siegerstraße

Die Babelsberger zeigten eine starke Reaktion auf den zwischenzeitlichen Ausgleichstreffer. In der 72. Spielminute war es Linus Queißer, der den SV Babelsberg 03 mit seinem Tor zum 2:1 erneut in Führung brachte. Dieser Treffer gab dem Team den entscheidenden Auftrieb für die Schlussphase, um das Spiel vor den eigenen Anhängern endgültig auf die eigene Seite zu ziehen.

Ein hochemotionaler Strafstoß zum Karriereende

Nur drei Minuten nach der erneuten Führung folgte der wohl emotionalste Moment des Nachmittags. In der 75. Minute markierte Philipp Zeiger per Foulelfmeter den Treffer zum 3:1-Endstand. Für den erfahrenen Akteur war dies ein ganz besonderer Höhepunkt, da er mit diesem Spiel seine aktive Laufbahn beendet und sein Karriereende somit noch einmal mit einem Tor im Karl-Liebknecht-Stadion krönen konnte. Unter großem Applaus wurde er in der 87. Minute für Niklas Kastenhofer ausgewechselt.

Der Blick auf die finale Abschlusstabelle

Mit diesem Heimsieg beendet der SV Babelsberg 03 die Saison mit 41 Punkten und einem Torverhältnis von 67:65 auf dem elften Tabellenplatz. Die Meisterschaft in der Regionalliga Nordost sichert sich der 1. FC Lokomotive Leipzig mit 72 Punkten, punktgleich vor dem FC Carl Zeiss Jena (72 Punkte).