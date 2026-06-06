3:1 gegen den Türkischen SV: Heikendorf feiert den Landesliga-Aufstieg von Ismail Yesilyurt · Heute, 22:41 Uhr · 0 Leser

Ayberk Kaya (Heikendorfer SV) stellte die Weichen für den HSV auf Sieg. – Foto: Ismail Yesilyurt

Showdown in Heikendorf im Edeka Ristow-Sportpark zwischen dem Heikendorfer SV und dem Türkischen SV vor der beeindruckenden Kulisse von über 600 Zuschauern! Obwohl klar war, dass nach dem Spiel noch nicht feststehen würde, wie viele der vier beteiligten Teams der Aufstiegsrunde den Sprung in die Landesliga überhaupt schaffen, war schon vorher klar: Mindestens eine Mannschaft würde nach dem Schlusspfiff von Schiedsrichter Falk Schmidt jubeln dürfen!

Türkischer SV im taktischen Vorteil So viel stand fest: Bei einem Unentschieden wäre das der Gast aus Lübeck gewesen. Entsprechend unaufgeregt begann die Elf von Ismail Öztürk. Die spielstarken Gäste um die Gebrüder Dagli hatten von Beginn an mehr Ballbesitz und kontrollierten die Partie. Heikendorf zeigte Respekt, hatte sich aber sichtlich gut vorbereitet. Man ließ sich nicht aus der Reserve locken und stand hinten sicher. Die beiden Lübecker Innenverteidiger Eray Korkmaz und Kaniwar Ismail spielten sich wiederholt hinten fast minutenlang die Bälle hin und her, ohne dass Heikendorf sich davon irgendwie herauslocken ließ, sondern man blieb in der strikt defensiven Grundordnung.

„Terrier“ Linus Mordhorst gegen Rafique Dwaah ...

... hieß ein Schlüsselduell dieser Partie. Der schnelle Rechtsaußen der Lübecker hatte in der Aufstiegsrunde schon nachhaltig auf sich aufmerksam gemacht. Doch Linksverteidiger Linus Mordhorst gab einen unerbittlichen, bissigen Manndecker, der an Berti Vogts erinnerte. Ältere werden sich erinnern. Zudem wurde schnell gedoppelt und zugeschoben, sodass es keinen Raum für den schnellen Dwaah gab. Damit war den Gästen schon mal viel Gefährlichkeit genommen.

Linksverteidiger Linus Mordhorst (li., Heikendorfer SV). – Foto: Ismail Yesilyurt

Ugur Dagli und Lasse Schönwald scheitern So ergab sich in der ersten Hälfte ein chancenarmes Spiel, trotz der deutlichen Feldüberlegenheit des Türkischen SV. Als jedoch Heikendorfs Keeper Maximilian Müller einen Ball fallen ließ, hatte zunächst der frühere Eicheder Lasse Schönwald die große Chance, scheiterte aber ebenso an einem Heikendorfer Abwehrbein wie im Nachschuss auch Ugur Dagli. 1:0 durch Ayberk Kaya aus dem Nichts mit dem Pausengong So plätscherte das Spiel undramatisch der Halbzeit entgegen. In der Nachspielzeit schlug dann jedoch die Hungerecker-Elf zu. Im Mittelfeld wurde zugepackt, Rechtsverteidiger Tim Marquardt stürmte plötzlich mit, ohne dass sich ein Gastakteur dafür zuständig zeigte. Der Ball kam zu Marquardt, ein Zwanzig-Meter-Antritt mit unbedrängter Flanke. In der Mitte schraubte sich der stabile Ayberk Kaya hoch, stand lange in der Luft und köpfte gegen die Laufrichtung von Keeper Stefan Ponomarenko ins lange Eck. Der Spielverlauf war auf den Kopf gestellt. Furkan Kalfa kommt zur Pause Der Türkische SV wechselt, bringt mit Furkan Kalfa einen weiteren überregional bekannten Akteur. Selbstbewusst reißt man das Spiel wieder an sich.

Der Türkische SV war in der zweiten Halbzeit etwas durcheinander. – Foto: Olaf Wegerich

Dann geht es beim HSV über links ab. 50-Meter-Sprint von Linus Mordhorst, Pass nach innen auf den enorm fleißigen Lukas Deutschbein, der legt weiter auf Tim Mordhorst. Der schlägt noch einen Haken und schlenzt die Kugel in den Winkel (64., 2:0).

Tim Mordhorst (li., Heikendorfer SV). – Foto: Ismail Yesilyurt