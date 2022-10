3:1 gegen den Tabellenführer - Thomas Klimmeck mit Traumeinstand Mittelrheinliga: Am Montag war Thomas Klimmeck als neuer Trainer des Siegburger SV vorgestellt worden. Sein erster Einsatz läuft dabei nach Plan: Gegen den FC Wegberg-Beeck gewinnt der SSV mit 3:1.

Es war bisher keine ideale Saison des Siegburger SV. Nur einen Sieg gab es in den ersten sechs Spielen, woraufhin Trainer Bünyamin Kilic entlassen wurde. Mit einer Interimslösung platzte am vergangenen Wochenende beim 3:2 gegen den TuS Königsdorf der Knoten. Seit Montag ist Thomas Klimmeck neuer Trainer beim Mittelrheinligisten. Klimmeck bekam mit dem FC Wegberg-Beeck - dem Tabellenführer - die maximal komplizierte Aufgabe zum Einstand.

Zweimal Blitzstart

Der Arbeitstag in Siegburg begann dann auch nicht gut für die Gastgeber. Nach nicht einmal zwei Minuten SSV-Verteidiger Tom Isecke ins Tor - allerdings ins falsche. Favorit FC Wegberg-Beeck leitete das Spiel so früh in seine Richtung. Bis zur Pause hatte die knappe Führung Bestand. In der Halbzeitpause schien Klimmeck mit seinem Team die richtigen Worte gefunden zu haben. Der Ausgleich ließ nach dem Anpfiff nämlich nicht lange auf sich warten: Hendrik Strobl traf in der 47. Minute zum 1:1, das 4. Saisontor für den 20-Jährigen.