3:1 gegen den Meister: Vilzing mit famosem Heimabschluss

Die DJK Vilzing hat ihr letztes Heimspiel der Saison mit 3:1 gegen den Aufsteiger aus Schweinfurt gewonnen. In einer intensiven und temporeichen Partie überzeugten die Gastgeber mit offensivem Druckspiel und nutzten die defensiven Unsicherheiten der Gäste konsequent aus.

Vilzing erwischte den deutlich besseren Start und dominierte die Anfangsphase. Die Hausherren zeigten sich spielfreudig und kamen in den ersten zehn Minuten zu mehreren guten Chancen, blieben im Abschluss jedoch noch ohne Erfolg. Mit zunehmender Spielzeit fand auch Schweinfurt besser in die Partie, wodurch sich ein offener Schlagabtausch mit Möglichkeiten auf beiden Seiten entwickelte. Die erste klare Torchance verzeichneten allerdings die Gäste: In der 12. Minute profitierte Jakob Tranziska von einem Patzer in der Vilzinger Hintermannschaft und hätte beinahe den Führungstreffer erzielt.

In der Folge erspielte sich Vilzing immer mehr gute Gelegenheiten und drängte auf die Führung. Diese gelang dann in der 37. Minute, als sich Andreas Jünger nach einem präzisen Pass aus dem Mittelfeld gegen zwei Gegenspieler durchsetzte und den Ball souverän unten rechts im Tor versenkte. 1:0 Vilzing.

Nur drei Minuten später fiel dann das nächste Tor. Kapitän Grauschopf trieb den Ball energisch durchs Mittelfeld und bediente Haas, der präzise in den Strafraum flankte. Dort legte Jünger clever für Kordick ab, der aus kurzer Distanz zum 2:0-Halbzeitstand vollendete. Begünstigt wurde der Treffer durch das zu passive Abwehrverhalten der Schweinfurter Hintermannschaft.

Die zweite Hälfte begann ebenso schwungvoll wie der erste Durchgang – mit dem Unterschied, dass nun die Schnüdel das Spielgeschehen bestimmten. In der 60. Minute setzte sich der eingewechselte Fabio Bozesan stark gegen drei Gegenspieler durch und vollendete mit viel Entschlossenheit präzise ins linke untere Eck. Der Anschlusstreffer zum 2:1 aus Schweinfurter Sicht – die Partie war nun wieder völlig offen.

Ein besonderer Moment ereignete sich dann in der 62. Minute, als Torhüter Maximilian Putz in seinem letzten Heimspiel für Vilzing unter großem Applaus ausgewechselt wurde. Nach 188 Spielen im DJK-Trikot verabschiedete sich Putz emotional vom heimischen Publikum. Im Sommer wird er zu seinem Jugendverein, dem FSV Landau, zurückkehren.

Im Anschluss reagierte Schweinfurt mit einem Dreifachwechsel: Wehner, Einsiedler und Arsov ersetzten Kudala, Tranziska und Fery – ein deutliches Zeichen, in der Offensive noch einmal frische Akzente setzen zu wollen. Vilzing zeigte sich davon jedoch unbeeindruckt und übernahm ab der 70. Spielminute vollständig die Kontrolle über das Spielgeschehen. In der Schlussphase erspielte sich die DJK weitere hochkarätige Torchancen. Kufner traf die Latte, wenig später scheiterte Paul Grauschopf am Pfosten.

In der 89. Minute sorgten die Hausherren dann für die Entscheidung: Paul Grauschopf bediente Geburtstagskind Sedlaczek mit einem feinen Hackenpass. Dieser behauptete sich im Zweikampf, verlor den Ball zwar kurzzeitig, setzte aber energisch nach und nutzte die erneute Unordnung in der Schweinfurter Abwehr, um den Ball im Netz zu versenken. 3:1 der Endstand!

Für einen weiteren emotionalen Moment des Abends, sorgte die Auswechslung von Jim-Patrick Müller. Auch er wurde unter großem Applaus verabschiedet – im Sommer wird er die DJK verlassen und zur TSG 08 Roth wechseln.



Vilzing überzeugte über weite Strecken mit einer dynamischen und druckvollen Offensivleistung und sicherte sich verdient die letzten drei Heimzähler der Saison. Der bereits feststehende Aufsteiger aus Schweinfurt trat mit einer komplett neu formierten Startelf an, die in dieser Konstellation noch nie gemeinsam auf dem Platz stand – vor diesem Hintergrund geht die heutige Niederlage in Ordnung.