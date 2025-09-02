3:1 – Favorit SpVgg Lam knackt Roding im Derby

Die SpVgg Lam konnte das Nachholspiel der Landesliga Mitte für sich entscheiden. Mit zwei Standardtreffern setzten sich die Osserbuam am Ende mit 3:1 gegen Ligakonkurrent Roding durch. Die Gastgeber können sich nach dem heutigen Sieg gleich doppelt freuen: Zum einen sichern sie sich drei Ligapunkte, zum anderen zählte die Partie zur 1. Qualifikationsrunde für den Toto-Pokal.
Im zweiten Durchgang traten die Gäste deutlich mutiger auf und setzten mehr Akzente, dennoch fiel die Führung auf der anderen Seite. In der 75. Minute erzielte Maimer per direktem Freistoß aus einer schwierigen Position von der rechten Seite das 2:1 für Lam. Nur vier Minuten später erhöhte Gschwendtner nach einer Ecke von rechts per Kopf auf 3:1. Dies blieb zugleich der Endstand der Partie.
Lorenz Kowalski (Trainer SpVgg Lam): „In den ersten 30 bis 35 Minuten hatten wir zahlreiche Gelegenheiten, konnten diese aber nicht in Tore ummünzen. Kurz vor der Halbzeit gelang uns zwar das 1:0, doch im direkten Gegenzug kassierten wir den Ausgleich zum 1:1. In der zweiten Halbzeit mussten wir dann etwas geduldig sein, weil Roding defensiv sehr stabil stand. Letztlich entschieden wir das Spiel heute über zwei Standardsituationen, dennoch ist der Sieg verdient.“
Andreas Klebl (Trainer TB 03 Roding): „Insgesamt war die Niederlage über 90 Minuten verdient. Das 1:1 zur Halbzeit war für uns noch schmeichelhaft, da Lam insgesamt sehr gefährlich agiert hat. Wir waren zu zurückhaltend und hatten zu wenig Ballbesitz, um das Spiel wirklich zu kontrollieren. In der zweiten Halbzeit haben wir uns deutlich mehr zugetraut, das Spiel war ausgeglichener, dennoch fiel der entscheidende Treffer nach einem Freistoß, der meiner Meinung nach keiner war. Trotz der Niederlage richten wir den Blick nach vorne. Am Sonntag steht ein sehr wichtiges Auswärtsspiel gegen Teisbach an, auf das wir uns bestmöglich vorbereiten werden.“