3:1 – Favorit SpVgg Lam knackt Roding im Derby

Die SpVgg Lam konnte das Nachholspiel der Landesliga Mitte für sich entscheiden. Mit zwei Standardtreffern setzten sich die Osserbuam am Ende mit 3:1 gegen Ligakonkurrent Roding durch. Die Gastgeber können sich nach dem heutigen Sieg gleich doppelt freuen: Zum einen sichern sie sich drei Ligapunkte, zum anderen zählte die Partie zur 1. Qualifikationsrunde für den Toto-Pokal.

Die erste Halbzeit verlief umkämpft, wobei Lam spielerisch überlegen wirkte. Die Gastgeber hatten mehr Spielanteile und bestimmten phasenweise das Geschehen. Roding kam dagegen nur selten zu längeren Ballbesitzphasen und musste sich meist auf die Defensive konzentrieren. In der 44. Minute ging Lam in Führung: Mühlbauer traf nach einer guten Aktion zum 1:0. Doch die Freude der Hausherren hielt nicht lange an. In der Nachspielzeit des ersten Durchgangs gelang Roding der Ausgleich. Nach Vorarbeit von Mbangi schloss Josef Fisch erfolgreich ab und stellte auf 1:1. Mit diesem Ergebnis gingen beide Mannschaften in die Pause. Für Lam war es angesichts der Spielanteile ein ärgerlicher Ausgleich, während Roding mit dem Remis zur Halbzeit gut leben konnte.

Im zweiten Durchgang traten die Gäste deutlich mutiger auf und setzten mehr Akzente, dennoch fiel die Führung auf der anderen Seite. In der 75. Minute erzielte Maimer per direktem Freistoß aus einer schwierigen Position von der rechten Seite das 2:1 für Lam. Nur vier Minuten später erhöhte Gschwendtner nach einer Ecke von rechts per Kopf auf 3:1. Dies blieb zugleich der Endstand der Partie.



