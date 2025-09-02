 2025-09-02T12:13:53.882Z

Ligabericht
Man of the Match: Lams Niklas Maimer (am Ball) verwandelte einen direkten Freistoß zum zwischenzeitlichen 2:1
Man of the Match: Lams Niklas Maimer (am Ball) verwandelte einen direkten Freistoß zum zwischenzeitlichen 2:1 – Foto: Gierl

3:1 – Favorit SpVgg Lam knackt Roding im Derby

Zwei Standardsituationen entscheiden das Landkreisderby zwischen Lam und Roding

Landesliga Mitte
SpVgg Lam
TB Roding

Die SpVgg Lam konnte das Nachholspiel der Landesliga Mitte für sich entscheiden. Mit zwei Standardtreffern setzten sich die Osserbuam am Ende mit 3:1 gegen Ligakonkurrent Roding durch. Die Gastgeber können sich nach dem heutigen Sieg gleich doppelt freuen: Zum einen sichern sie sich drei Ligapunkte, zum anderen zählte die Partie zur 1. Qualifikationsrunde für den Toto-Pokal.

Die erste Halbzeit verlief umkämpft, wobei Lam spielerisch überlegen wirkte. Die Gastgeber hatten mehr Spielanteile und bestimmten phasenweise das Geschehen. Roding kam dagegen nur selten zu längeren Ballbesitzphasen und musste sich meist auf die Defensive konzentrieren. In der 44. Minute ging Lam in Führung: Mühlbauer traf nach einer guten Aktion zum 1:0. Doch die Freude der Hausherren hielt nicht lange an. In der Nachspielzeit des ersten Durchgangs gelang Roding der Ausgleich. Nach Vorarbeit von Mbangi schloss Josef Fisch erfolgreich ab und stellte auf 1:1. Mit diesem Ergebnis gingen beide Mannschaften in die Pause. Für Lam war es angesichts der Spielanteile ein ärgerlicher Ausgleich, während Roding mit dem Remis zur Halbzeit gut leben konnte.

Im zweiten Durchgang traten die Gäste deutlich mutiger auf und setzten mehr Akzente, dennoch fiel die Führung auf der anderen Seite. In der 75. Minute erzielte Maimer per direktem Freistoß aus einer schwierigen Position von der rechten Seite das 2:1 für Lam. Nur vier Minuten später erhöhte Gschwendtner nach einer Ecke von rechts per Kopf auf 3:1. Dies blieb zugleich der Endstand der Partie.

Lorenz Kowalski (Trainer SpVgg Lam): „In den ersten 30 bis 35 Minuten hatten wir zahlreiche Gelegenheiten, konnten diese aber nicht in Tore ummünzen. Kurz vor der Halbzeit gelang uns zwar das 1:0, doch im direkten Gegenzug kassierten wir den Ausgleich zum 1:1. In der zweiten Halbzeit mussten wir dann etwas geduldig sein, weil Roding defensiv sehr stabil stand. Letztlich entschieden wir das Spiel heute über zwei Standardsituationen, dennoch ist der Sieg verdient.“

Andreas Klebl (Trainer TB 03 Roding): „Insgesamt war die Niederlage über 90 Minuten verdient. Das 1:1 zur Halbzeit war für uns noch schmeichelhaft, da Lam insgesamt sehr gefährlich agiert hat. Wir waren zu zurückhaltend und hatten zu wenig Ballbesitz, um das Spiel wirklich zu kontrollieren. In der zweiten Halbzeit haben wir uns deutlich mehr zugetraut, das Spiel war ausgeglichener, dennoch fiel der entscheidende Treffer nach einem Freistoß, der meiner Meinung nach keiner war. Trotz der Niederlage richten wir den Blick nach vorne. Am Sonntag steht ein sehr wichtiges Auswärtsspiel gegen Teisbach an, auf das wir uns bestmöglich vorbereiten werden.“



