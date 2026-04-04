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3:1-Erfolg in Oldenburg teuer erkauft – PSV verliert Möller und Nohns
von Olaf Wegerich · 04.04.2026, 23:03 Uhr · 0 Leser
Vor Freude vom Platz gestellt - Ben Luca Nohns (PSV Neumünster). – Foto: Olaf Wegerich