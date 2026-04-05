3:1: Dillingen holt wichtige Heimzähler gegen Mitkonkurrent Reimlingen

Dillingens Spielertrainer Alexander Kinder (links im Bild) fand beim 3:1-Heimerfolg gegen Mitkontrahent FSV Reimlingen nach sensationeller Vorlage von Adonis Isufi per Hackentrick den "Dosenöffner" zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich (68. Minute). – Foto: Georg Fischer

Die SSV Dillingen feierte am Karsamstag einen am Ende hochverdienten Heimsieg und legte dem mit drei Siegen in Folge angereisten FSV Reimlingen, der nun ebenso wieder kräftig um den Klassenerhalt zittern muss, gleich drei "Ostereier" ins Netz.

Dabei starteten die Kreisstädter gegen den Tabellenzweiten der Vorsaison alles andere als optimal in die Partie und handelten sich bereits nach vier Spielminuten den 0:1-Rückstand ein: Gäste-Goalgetter Dominik Kohnle netzte nach langem Zuspiel von Markus Sauer zwischen die Verteidigungslinie der Kreisstädter in seiner unnachahmlichen Art ein. Wieder bot Dillingen keine gute erste Spielhälfte und der FSV dominierte, doch weiteres Zählbares konnte er nicht für sich verbuchen.