3:1: Dillingen holt wichtige Heimzähler gegen Mitkonkurrent Reimlingen

Die SSV Dillingen feierte am Karsamstag einen am Ende hochverdienten Heimsieg und legte dem mit drei Siegen in Folge angereisten FSV Reimlingen, der nun ebenso wieder kräftig um den Klassenerhalt zittern muss, gleich drei "Ostereier" ins Netz.
Dabei starteten die Kreisstädter gegen den Tabellenzweiten der Vorsaison alles andere als optimal in die Partie und handelten sich bereits nach vier Spielminuten den 0:1-Rückstand ein: Gäste-Goalgetter Dominik Kohnle netzte nach langem Zuspiel von Markus Sauer zwischen die Verteidigungslinie der Kreisstädter in seiner unnachahmlichen Art ein. Wieder bot Dillingen keine gute erste Spielhälfte und der FSV dominierte, doch weiteres Zählbares konnte er nicht für sich verbuchen.
Nach der Pause wendete sich das Blatt signifikant: Das Team vom Rieskraterrand fand gegen nun deutlich griffigere, leidenschaftlicher agierende sowie mental starke Hausherren eigentlich überhaupt nicht mehr statt und war mit dem 3:1-Endstand eher noch gut bedient, da die SSV es versäumte, bei einigen Konterchancen sogar den am Saisonschluss vielleicht noch wichtigen direkten Vergleich (Hinspiel 3:0 für Reimlingen) für sich zu entscheiden. Nachdem zuvor der gute Gästekeeper Markus Diethei noch das eine oder andere Mal parieren konnte, hatten Spielertrainer Alexander Kinder (68./Assist Adonis Isufi), Berat Kasumi (82./Vorlage Jasjot Padda) und Gazmend Nuraj (88./Assist Alban Nuraj) bereits für klare Verhältnisse im Donaustadion gesorgt.
Das Unparteiischenteam um Referee Matthias Schilling (TV Erkheim/Schiedsrichtergruppe Westschwaben) leitete das weitestgehend faire Abstiegsduell hervorragend.