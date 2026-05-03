3:1 - Dillingen gewinnt verdient Clásico und direkten Vergleich

Vorlagengeber Jasjot Padda (Nummer 9) und Torschütze Gazmend Nuraj freuen sich über den 1:0-Führungstreffer für ihre SSV Dillingen beim wichtigen 3:1-Heimerfolg im Derby gegen den direkten Konkurrenten FC Lauingen. – Foto: Igor Hoffmann

Nach dem 2:6-Debakel im Nachholspiel am Maifeiertag beim TSV Hainsfarth zeigte die SSV Dillingen die auch zwingend notwendige Reaktion und sicherte sich neben dem 3:1-Derbysieg gegen den FC Lauingen auch den im Abstiegskampf möglicherweise noch wichtigen direkten Vergleich mit dem Lokalrivalen vom Auwald.

Gazmend Nuraj schoss die insgesamt deutlich griffigeren Gastgeber nach Assist von Jasjot Padda in Führung (zehnte Spielminute), diese mussten aber vier Minuten später eine Zeitstrafe wegen Foulspiels gegen Adonis Isufi hinnehmen - eine vielleicht zu harte Entscheidung des insgesamt zwar ordentlich leitenden jungen Referees Alexander Reiter (TSV Dasing), der aber in einer eigentlich fairen Partie überzogene zehn Gelbe Karten, allesamt wegen Foulspiels, verteilte. Doch die Kreisstädter ließen sich nicht beirren und legten in Unterzahl nach: Nach einer Faustabwehr von Lauingens Keeper Arbnor Nimanaj, der dabei durch SSV-Spielertrainer Alexander Kinder regelkonform bedrängt wurde, hob Algert Hoti den Ball sehenswert ins Tor - 2:0 (18.)!