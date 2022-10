3:1 – Der BSV behält zuhause gegen den TSV Havelse die Oberhand Drei weitere Punkte mit einem Sieg in den Waldsportstätten festgemacht.

So manche BSVer hatten schon vor der Partie ein leichtes Grummeln in der Magengegend, denn das anstehende Spiel gegen den TSV Havelse wurde als richtungsweisend angesehen. Aber Ende gut alles gut – der BSV hat auch dieses Heimspiel für sich entscheiden können. Beim 3:1 (1:0)-Erfolg über die Drittliga Absteiger vom TSV Havelse war vielleicht noch nicht alles wie man es sich wünscht, doch die BSV-Stürmer sorgten am Freitagabend mit großartig herausgespielten Toren nicht nur bei Ihrem Coach für eitel Freude. Am Ende sahen die Zuschauer von den Gastgebern ein deutlichen Arbeitssieg, bei denen ihre Gegner mit toller Moral alles versuchten, um bis zum Schlusspfiff abermals erfolgreich zu sein.

Coach Kristian Arambasic war nach der Partie wohl einer der glücklichsten Rehdener auf der Spielfläche. Man merkte, dass ihm gerade eine ganze Karre voll Steine vom Herzen gefallen sein mussten. Groß war sein Redebedarf über die Faktoren, die diesen BSV-Sieg ermöglichten. So nannte er die drei Rückkehrer, mit Keeper Niemann der mit seinen klasse Paraden den BSV Im Spiel hielt, sowie Kapitän Pierre Becken der mit Bänderriss auflief, um der Elf zu helfen. Auch nannte er Goalgetter Malik Memisevic, der noch nicht bei 100% ist sich aber ebenso voll reinhaute und sofort da war.

Nicht vergessen wollte er die Offensiv Abteilung mit Kevin Coleman und Shamsu Mansaray die heute den Sieg mit ihren Klasse-Toren sicherten. “Gerade Kevin hat in den letzten Wochen so um dieses Tor gekämpft, heute hat es geklappt.” freute sich der Coach. Aber auch den Führungstreffer zum 1:0 von Alessio Arambasic ist bei dem Erfolg ebenso zu erwähnen wie der Erhalt der Serie in Heimspielen ungeschlagen zu sein.

Es war aber auch nicht der Auftakt, den die wohl meisten der 300 anwesenden Zuschauer am Abend erwartet hatten. So starteten die Gastgeber zunächst nicht mit hohen Ballbesitzanteilen, sondern eher abwartend. Die Gäste aus Havelse, welche sich bisher lediglich acht Punkte – drei Strafpunkte abgezogen – erspielen konnten, standen hoch und versuchten selbst eifrig nach vorne zu spielen. Die Gastgeber ihrerseits dadurch zu langen Bällen gezwungen versuchten in der Box oder aus der zweiten Reihe erfolgreich zu sein. Doch in Hälfte eins bekamen die Zuschauer auf beiden Seiten eher Mittelfeld-Aktionen zusehen statt Gelegenheiten zu Torerfolgen. Die erste hatte Rehdens Julijan Popovic in der 25. Minute doch der verzog nach einem Kiene-Freistoß und sein Ball landete neben dem Pfosten der Gäste. Die wiederum hatten Ihre erste Chance in der 30. Minute die BSV-Keeper Niemann aber vereitelte. In der 40.. Minute konnte der BSV-Anhang dann erstmals jubeln, als nach einer langen Rehdener Ballstafette Malik Memisevic über rechts Aussen zum freistehenden Alessio Arambasic im Sechszehner passte und dieser anschließend aus 15m flach zum 1:0 ins untere rechte Eck des Havelser Tor einschob.

Mit dieser Führung ging man pünktlich nach 45 Minuten in die Pause. In der 53. Minute erspielten sich die Gäste eine Ecke, die aber von den Hausherren zunächst geklärt wurde, doch der Ball kam zum Havelser Besfort Kolgeci, der am linken Strafraum der Rehdener stand und dieses Anspiel volley ins rechte obere BSV-Toreck jagte und damit den zum 1:1 Ausgleich erzielte. Rehdens Elf sollte das aber wiederum nicht groß stören, keine drei Minuten später schaffte Kevin Coleman nach einem Anspiel über links, ging er noch einen Meter und zog ab. Damit schaffte er unter dem Jubel der Zuschauer die erneute Führung zum 2:1 für seine „Schwarz-Weißen. Nach dieser Führung waren es die Garbsener die mit einer irren Moral von sich aus weiteren Druck auf die BSVer ausübten um den erneuten Ausgleich zu erzielen. Aber hier stand die Abwehr der Hausherren und ansonsten sollte Keeper Flemming Niemann alles wegarbeiten, was auf seinen Kasten kam.

Die Havelser Spielweise brachte auf Rehdener Seite natürlich auch Raum für Konter, einen davon nutzte in der 75. Minute Ebrima Jobe für ein Anspiel zu Shamsu Mansaray. Dieser verarbeitet die Kugel direkt zum 3:1 mit einem Direktschuss und macht damit den Sack mit einem Dreipunkte Inhalt zu. In der Restspielzeit präsentierte sich die Elf von Kristian Arambasic mächtig spielfreudig und sollte zwar vorne nicht mehr nachlegen aber in der Defensive alles wegräumen. Der Coach selbst hatte zwar noch einige Wechsel parat, doch entscheidendes passierte damit nicht mehr.

Weiter geht es für den BSV am Freitag, den 28.10.2022 um 19:30 Uhr in der 53acht Arena des SSV Jeddeloh II, wo sie Gäste sind. Da lohnt es sich am Freitagabend wieder auf Fussball zu setzen.

Der BSV Rehden mit: Flemming Niemann, Julijan Popovic, Daniel Haritonov, Pierre Becken, Niklas Kiene, Malik Memisevic (ab 57. Shamsu Mansaray), Ebrima Jobe, Karam Han, Josip Tomic (ab 69.Lovro Sindik), Kevin Coleman, Alessio Arambasic (ab 57. Tony Lesueur)

Trainer: Kristian Arambasic

Torfolge: 1:0 Alessio Arambasic (39.); 1:1 Besfort Kolgeci (53.); 2:1 Kevin Coleman (56.); 3:1 Shamsu Mansaray (76.)

Schiedsrichter: Furkan Cevdet Vardar (Hamburg) – Assistenten: Lasse Holst (Hamburg), Marvin Vogt (Hamburg)

Zuschauer: 300