3:1 beim 1. FC Magdeburg II: SV Babelsberg 03 bewahrt kühlen Kopf

Für die Spieler bedeutete dies eine enorme Umstellung, da die Belastung und die Ballbeschleunigung auf dem künstlichen Grün eine völlig andere Dynamik fordern als auf dem gewohnten Naturrasen. Doch der SV Babelsberg 03 fand sofort in die Spur. Bereits in der 4. Minute war es George Didoss, der die Babelsberger mit dem 0:1 in Führung brachte und damit ein deutliches Zeichen setzte, dass man die Konzentration trotz der kurzfristigen Spielansetzung hochhalten konnte.

Effektivität in einer sterilen Atmosphäre

Dieses Testspiel fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, was der gesamten Szenerie eine fast schon laborartige Atmosphäre verlieh. Dort, wo normalerweise die Rufe der Fans die Emotionen hochkochen lassen, herrschte heute eine gespenstische Stille, in der nur das Echo der Kommandos vom Spielfeld und das Aufprallen des Balles auf dem harten Untergrund zu hören waren.

Die Stille am Schöppensteg stand symbolisch für die aktuelle Ungewissheit im Spielplan der Regionalliga Nordost. Dennoch blieb die Mannschaft von Johannes Lau fokussiert. Kurz vor dem Pausenpfiff, in der ersten Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte, erhöhte Darijan Silic auf 0:2. Es war ein Treffer zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt, der die Dominanz der Gäste in diesem Geisterspiel unterstrich und den Plan des Trainers aufgingen ließ, die Abläufe unter Wettkampfbedingungen zu verfeinern.

Ein Eigentor und der späte Ehrentreffer

In der zweiten Halbzeit blieb die Intensität hoch, auch wenn die Kulisse fehlte. Der SV Babelsberg 03 nutzte die Gelegenheit, um die physische Präsenz zu festigen, die in der Liga über Sieg oder Niederlage entscheidet. In der 81. Minute sorgte ein Missgeschick der Gastgeber für die endgültige Entscheidung, als Conner Noel Schulze ein Eigentor zum 0:3 unterlief. Damit war die Vorentscheidung am Schöppensteg gefallen.

Dass der 1. FC Magdeburg II in der 89. Minute durch Joonas Frenzel noch zum 1:3-Endstand verkürzen konnte, war am Ende nur noch statistischer Natur. Für die Babelsberger war es ein Erfolg der Moral, der bewies, dass man auch ohne die gewohnte Unterstützung von den Rängen die sportliche Spannung aufrechterhalten kann. Jeder Zweikampf diente dazu, die Frustration über die ausgefallenen Termine in produktive Energie umzuwandeln.