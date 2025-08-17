3:1! Bad Kötzting behält bei Kosova die Oberhand

„Nach dem Derbysieg auch in Regensburg nachlegen und Zählbares mit nach Hause nehmen“, lautete die Marschroute von Bad Kötztings Coach Konrad Früchtl als Ziel vor dem Aufeinandertreffen mit den spielstarken Kosova-Kickern. Nach dem 1:0-Erfolg über Lam aus der Vorwoche schienen die „Rotblauen“ beflügelt und setzten die Regensburger bereits in der Anfangsphase der Partie stark unter Druck. Per Doppelschlag von Christoph Schwander und Quirin Huber (23./28.) gingen die Gäste demnach prompt mit 2:0 in Führung. Von der ersatzgeschwächten Heimelf kam im ersten Durchgang deutlich zu wenig und es ging mit dem 2:0-Rückstand in die Pause. Regensburg startete gut in die zweite Halbzeit und zeigte Bad Kötzting fortan ein anderes Gesicht. Den Anschlusstreffer für Kosova erzielte in einer offensiv starken Phase der Heimelf Lirim Gashi zum 2:1 (61.). Die Alikaj-Gruppe war wieder im Spiel und verpasste im Anschluss den Ausgleichstreffer nur knapp. Der Lucky-Punch zum 3:1 fiel letztendlich jedoch auf Bad Kötztinger-Seite, als Lukas Weidlich den Schlusspunkt in der 79. Spielminute mit seinem vierten Treffer der Saison markierte.

Enkel Alikaj, Trainer FC Kosova Regensburg: „In der ersten Halbzeit wurden wir von unseren Fehlern beeinflusst, obwohl wir zu dieser Jahreszeit bekanntlich unsere Probleme haben. Es war die schwächste erste Halbzeit von uns in der laufenden Saison, weshalb der Gegner auch verdient mit 2:0 in Führung lag. In der zweiten Halbzeit änderten sich die Dinge. Wir hatten viele Chancen, erzielten den Anschlusstreffer und hatten noch 3-4 weitere sehr gute Möglichkeiten auszugleichen. Unsere Chancen ließen wir leider ungenutzt und bekamen auf der Gegenseite das dritte Gegentor in unserer stärksten Phase des Spiels, was letztendlich auch die Vorentscheidung bedeutete. Unser Hauptproblem ist, dass wir uns dieser Saison erst sehr spät organisiert haben im vergleich zur letzten Saison. Viele unserer Spieler sind zeitgleich im Urlaub, was auch ein wenig unser Fehler in der Planung war. Dennoch müssen wir versuchen, in der kommenden Woche das Maximum herauszuholen. Wenn dann wieder alle Spieler zur Verfügung stehen, werden wir versuchen, die Gruppe zu konsolidieren.“