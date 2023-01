30.Hallenfußball-Gerümpelturnier um den Hinder-Cup

Nach zwei coronabedingten Ausfällen veranstaltet der SV Reute am 7. und 8. Januar 2023 in der Durlesbachhalle in Bad Waldsee-Reute endlich wieder und nun bereits zum 30. Mal das traditionelle Hallenfußball-Gerümpelturnier für Freizeitmannschaften. Gespielt wird mit Rundumbande, auf große Hallentore, mit 4 Feldspielern und einem Torwart plus beliebige Anzahl an Auswechselspielern. Insgesamt 26 Teams sind bei der Jubiläumsauflage am Start.

Es wird um den Wanderpokal "Hinder-Cup" gespielt, die Firma Hinder GmbH mit Sitz in Reute ist seit Jahren treuer Werbepartner des SV Reute. Ingesamt werden 750 EURO Preisgelder ausgeschüttet.

Neben dem Hauptturnier findet auch wieder das „Hobby“-Turnier statt, bei dem die reinen Hobbyspieler im Vordergrund stehen. Hier wird es kein Preisgeld geben, sondern „lediglich“ Pokale. Darüber hinaus winkt dem Sieger des Hobbyturnieres ein Wertgutschein für das Czardas in Bad Waldsee.

Das Gerümpelturnier beginnt mit den Vorrundenspielen am Samstag um 12 Uhr. Ab 16 Uhr steigt dann das Hobbyturnier, das Finale des Hobbyturnieres ist für ca. 19:30 Uhr angesetzt.

Sonntag findet ab 10:45 Uhr eine weitere Vorrundengruppe statt, ehe es dann ab 13:20 mit der Zwischenrunde Richtung Finalspiele geht. Das Endspiel wird ca. 16:40 Uhr stattfinden.