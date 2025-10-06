303 Zuschauer, 2 Platzverweise und ein 1:1 im Finsterwalder Derby

SV 1885 Golßen – SV Eintracht Ortrand 1:1

Vor nur 29 Zuschauern entwickelte sich in Golßen eine zähe Partie, die erst spät an Fahrt aufnahm. In der 83. Minute war es Luis Wilder, der die Gäste aus Ortrand in Führung brachte und die Partie vermeintlich entschied. Doch Golßen zeigte Moral: Gabriel Chehade glich in der 88. Minute aus und sicherte seinem Team immerhin einen Punkt.

FC Sängerstadt Finsterwalde – SpVgg Finsterwalde 1:1

Das Stadtduell vor 303 Zuschauern bot hitzige Szenen und Emotionen pur. Sascha Gutsche brachte den FC in der 21. Minute in Führung. Doch Magnus Bock sorgte in der 66. Minute für den Ausgleich der SpVgg. In der Schlussphase kochten die Emotionen über: Robert Schadock sah in der 85. Minute die Rote Karte, in der 90. Minute folgte auch Oliver Bossing mit glatt Rot. Am Ende blieb es beim 1:1, das für beide Seiten wohl zu wenig war.

SSV Alemannia Altdöbern – SV Blau-Weiß 19 Lichterfeld 6:0

Ein wahres Schützenfest erlebten die 66 Zuschauer in Altdöbern. Ron Herrmann eröffnete den Torreigen früh (5.), Oliver Hager legte direkt nach der Pause nach (46.). Danach rollte die Angriffsmaschine der Alemannia: Felix Noack (66.), Florian Franke (70.), erneut Oliver Hager (75.) und Florian Franke (81.) sorgten für das halbe Dutzend. Lichterfeld schwächte sich zudem selbst, als Bastian Vorwerk in der 83. Minute die Gelb-Rote Karte sah.

SV Germania 1910 Ruhland – SV Wacker 21 Schönwalde 1:3

Die Gäste aus Schönwalde schlugen kurz vor der Pause eiskalt zu: Kevin Richter traf in der 42. Minute, Leon Guckel erhöhte nur drei Minuten später (45.). Ruhland kämpfte sich durch Richard Jank in der 83. Minute zurück, doch Jonas Breschke stellte im direkten Gegenzug (85.) den alten Abstand wieder her. Germania verlor zusätzlich Paul Kubusch, der in der 60. Minute Gelb-Rot sah.

SV Grün-Weiß Annahütte – SV Askania Schipkau 2:4

Das torreiche Duell zog 155 Zuschauer an. Lucas Schlenger brachte die Gäste schon in der 7. Minute in Führung, ehe Florian Schulz in der 21. Minute ausglich. Danach spielte Schipkau stark auf: Gracjan Sebastian Horoszkiewicz (31.) und Tommi Lee Nolte (38.) stellten auf 1:3. Pavel Cermak erhöhte per Foulelfmeter in der 54. Minute sogar auf 1:4. Annahütte gab sich nicht auf, verpasste aber durch Alexander Krüger einen Foulelfmeter (82.). Erst in der Nachspielzeit traf Florian Schulz noch zum 2:4-Endstand.