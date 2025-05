300.000 Euro Preisgeld: Berliner Fußballer gewinnen die Icon League

Um 16:21 Uhr betrat Rapper Sido die auf dem Kunstrasen aufgebaute Bühne und eröffnete mit einem drei Songs andauernden Auftritt das Final-8-Turnier der Icon League Season two. Zu diesem Zeitpunkt hatten sich 10.000 Zuschauer in der Berliner Max-Schmeling-Halle eingefunden. Gelockt wurde mit Stars wie Ex-Real-Profi Marcelo, Toni Kroos (Gründer der Liga), den beiden aktiven Nationalspielern David Alaba und Antonio Rüdiger sowie Rapper Luciano und Apache 207. Auch die Internet-Berühmtheiten Elias Nerlich (Gründer der Liga), Niklas-Wilson Sommer und Sidney Friede waren vor Ort.

Nachdem in den beiden Vorwochen unter anderem auch Nani und Ricardo Quaresma als Wildcarder mitspielten, entlockte Toni Kroos seinem ehemaligen Teamkollegen Marcelo eine Zusage für die kommende Saison, in der beide wohl für ein Spiel gemeinsam auf den Platz zurückkehren. Aber: An diesem Sonntag ging es sportlich um andere. Im Final 8 standen zunächst vier Viertelfinalspiele an. Dabei zogen Berlin City, SC Bürgeramt, Berlin Underdogs und Plyrs United ins Halbfinale ein.