3.000 Zuschauer beim Fußballfest in Weida

Vor dem Spiel wurden bei Weida verdienstvolle Spieler verabschiedet. Christoph Haase war sieben Jahre lang Stammtorhüter in Weida und absolvierte 164 Punktspiele. Maximilian Wetzel spielte ebenfalls sieben Jahre in Weida (136 Spiele, 36 Tore). Er war mit 15 Treffern bester Weidaer Torschütze im Meisterjahr 2021/ 22. Marcel Hartmann wechselte 21/22 nach Weida, war 63 Mal aktiv und erzielte acht Tore. Alle drei hatten großen Anteil am Thüringer Meistertitel. Maximilian Dörlitz kam 22/23 nach Weida, war in der letzten Saison Kapitän des FC Thüringen, spielte 73 Mal für Weida und schoss als Innenverteidiger zwölf Tore. Björn Stegemann war in den letzten Jahren Weidas Pokaltorwart und stand im Halbfinale gegen Meuselwitz zwischen den Pfosten. Hasan Nori kam in der abgelaufenen Saison zu 22 Einsätzen und schoss ein Tor. Festus Ogunlana spielte in der Rückrunde 24/25 zehn Mal für Weida.

Die erste Chance im Spiel hatte Weida. Nach einem Solo von der Mittellinie schoss Hugh Graham am langen Eck vorbei. Aber dann gelangen den Gästen bis zur Pause vier Treffer. Kapitän Aljaz Casar traf per Schuss aus Nahdistanz, Christoph Daferner erhöhte per Kopf. Das schönste Tor des Tages gelang dann Jan Hendrik Marx, der einen Freistoß direkt verwandelte. Per Elfmeter erhöhte Casar auf 4:0. Dynamo wechselte zur Pause komplett durch und brachte elf neue Akteure. Bei Weida wurden in der 47. Minute Haase, Dörlitz und Wetzel in ihrem letzten Spiel ausgewechselt. Die Weidaer Mannschaft stand Spalier. BeimFC Thüringen kamen nun nacheinander die Zugänge für die neue Saison zum Einsatz. Von Grün-Weiß Stadtroda wechselten der Torschützenkönig der Landesklasse Simon Fuchs, sowie Pascal Wollnitzke und Fritz Pöckel nach Weida. Außerdem kam Robin Paulick von Wismut Gera zurück nach Weida. Im Tor stand zunächst Björn Stegemann für Haase, der mit zwei Glanzparaden Dresdener Treffer verhinderte. In Minute 75 kam dann der neue Weidaer Torwart Niclas Burkhardt zum Einsatz. Er kam von SCHOTT Jena. Dynamo erhöhte durch einen Doppelpack von Dominik Kother auf 6:0, ehe Friedrich Müller der Endstand gelang. Ein unvergessliches Erlebnis für die über 3000 Zuschauer. Das Spiel war von vielen ehrenamtlichen Helfern akribisch vorbereitet worden, die auch noch für die Bewirtung sorgten. Dafür gebührt allen großer Dank. Über 3000 zahlende Zuschauer waren wohl die zweitgrößte Kulisse auf dem Roten Hügel. Sie wurde nur Ostern 1977 übertroffen, als Weida im ersten DDR-Liga-Jahr Wismut Gera vor 4954 zahlenden Zuschauern empfing. Das Spiel endete 1:1.