3000 Euro für die Kasse: Freistoß-Challenge von Moses C verlängert

Um weiterhin eine Chance auf 300 Euro für die Mannschaftskasse zu haben und an der Freistoß-Challenge von Moses C und FuPa Niederrhein teilzunehmen, habt ihr noch mindestens bis Ende Mai Zeit, euer Bewerbungsvideo auf Instagram zu posten. Wir zeigen euch, wie so ein Video aussehen könnte.
Es ist eigentlich ganz einfach. Ihr müsst Euch nur mit einem kurzen Video bei uns bewerben, in das ihr den Song "Freistoß" von Moses C und Killermichel einbaut, den ihr auf allen gängigen Streaming-Portalen oder auch bei YouTube finden könnt:
Dreht ein lustiges Video, in dem der Song vorkommt, das muss auch gar nicht lang sein, und ladet Euer Video danach bei Instagram hoch und verwendet den Hashtag #FuPaMosesC. Wichtig: Verlinkt in eurem Beitrag auf Instagram @mosescichone, @killermichel und @fupaniederrhein - das Teilen in eurer Story mit den Verlinkungen schadet sicherlich auch nicht! Teilnahmeberechtigt sind alle Vereine mit Männer- oder Frauenteams (ab Oberliga / Frauen-Regionalliga), oder auch Jugendmannschaften, bei denen alle Teilnehmer aber 16 Jahre alt sein müssen.
Die Bewerbungsfrist haben wir nun bis mindestens Ende diesen Monats verlängert – ihr habt also noch Zeit, eurer Kreativität freien Lauf zu lassen. Wir wählen dann im Anschluss 30 Mannschaften aus, die sich für das große "Freistoß-Event" qualifizieren.
Diesen Termin solltet ihr Euch schonmal freihalten, wenn ihr dabei sein wollt. Wir laden Euch am 26. Juni ab 19 Uhr auf die Anlage der Sportfreunde Neuwerk am Gathersweg 45 in Mönchengladbach-Neuwerk ein. Dort wird dann die Aufgabe sein, den Ball an einer Mauer vorbei ins Tor zu zirkeln, und dabei so hart wie möglich zu schießen. Wir messen die Schussgeschwindigkeit dann kilometergenau. Die beiden Teams, die die besten Schützen des Tages stellen, erreichen das große Finale - in dem es dann um den großen Tagespreis geht. Gerne dürft ihr auch mehr als die drei Schützen mitbringen und die Teams anfeuern, das gilt natürlich auch für alle anderen interessierten Zuschauer. Für das leibliche Wohl wird die Gastronomie der Sportfreunde für Euch natürlich sorgen.
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So kann's also gehen! Macht eure Videos, postet sie auf Instagram und vielleicht könnt ihr dann ja am 26. Juni 3000 Euro für eure Mannschaftskasse gewinnen.