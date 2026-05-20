3000 Euro für die Kasse: Freistoß-Challenge von Moses C verlängert Ihr wollt eurer Mannschaftskasse einen erheblichen Schub geben? Dann habt ihr noch bis Ende Mai Zeit, eure Videos auf Instagram hochzuladen! von Linus Bien · Heute, 16:30 Uhr · 0 Leser

Ihr habt jetzt noch mehr Zeit 3000 Euro für die Mannschaftskasse zu gewinnen – Foto: FuPa Niederrhein / Moses C

Um weiterhin eine Chance auf 300 Euro für die Mannschaftskasse zu haben und an der Freistoß-Challenge von Moses C und FuPa Niederrhein teilzunehmen, habt ihr noch mindestens bis Ende Mai Zeit, euer Bewerbungsvideo auf Instagram zu posten. Wir zeigen euch, wie so ein Video aussehen könnte.

Und so funktioniert das Ganze: Es ist eigentlich ganz einfach. Ihr müsst Euch nur mit einem kurzen Video bei uns bewerben, in das ihr den Song "Freistoß" von Moses C und Killermichel einbaut, den ihr auf allen gängigen Streaming-Portalen oder auch bei YouTube finden könnt:

Dreht ein lustiges Video, in dem der Song vorkommt, das muss auch gar nicht lang sein, und ladet Euer Video danach bei Instagram hoch und verwendet den Hashtag #FuPaMosesC. Wichtig: Verlinkt in eurem Beitrag auf Instagram @mosescichone, @killermichel und @fupaniederrhein - das Teilen in eurer Story mit den Verlinkungen schadet sicherlich auch nicht! Teilnahmeberechtigt sind alle Vereine mit Männer- oder Frauenteams (ab Oberliga / Frauen-Regionalliga), oder auch Jugendmannschaften, bei denen alle Teilnehmer aber 16 Jahre alt sein müssen. Die Bewerbungsfrist haben wir nun bis mindestens Ende diesen Monats verlängert – ihr habt also noch Zeit, eurer Kreativität freien Lauf zu lassen. Wir wählen dann im Anschluss 30 Mannschaften aus, die sich für das große "Freistoß-Event" qualifizieren.