300+ Tage Leidenszeit beendet: Zwei Bayernliga-Spieler feiern Comeback

Standen nach über 300 Tagen wieder auf dem Platz: Noa Zuljevic vom Würzburger FV und Xaver Müller vom TSV Großbardorf. – Foto: HMB Media/Becker(l.)/ A. Roith

Der Kreuzbandriss ist und bleibt der Albtraum jedes Fußballers: Bei zwei Teams in der Bayernliga Nord schlagen nun Akteure nach fast einem Jahr Leidenszeit den Weg zurück auf den Rasen ein.

Nach fast genau einem Jahr Pause ist Xaver Müller zurück auf dem Platz im Trikot seines TSV Großbardorf. In der vergangenen Saisonvorbereitung riss das vordere Kreuzband, am Wochenende folgte die emotionale Erlösung: Nach einem ersten Kurzeinsatz gegen den SC Sylvia Ebersdorf traf Müller beim 3:2-Testspielsieg in Sand nach nur 20 Minuten auf dem Feld direkt zur Führung.

Für Aufstiegstrainer Robin Keiner ein Riesenmoment: „Xaver ist ein absoluter Vorzeige-Teamplayer.“ Nach OP und Nachsorge sei der 28-Jährige sofort wieder da gewesen: „Sobald Xaver wieder laufen konnte, hat er die Mannschaft unterstützt, hat in anderen Bereichen außerhalb des Platzes geholfen. Er ist zu den Spielen mitgefahren, hat sich um das Drumherum gekümmert – ein absoluter 'Vorzeige-Profi'. Xaver war eine Stütze und Riesenhilfe im Aufstiegsjahr, auch wenn er er nicht spielen konnte.“