300+ Tage Leidenszeit beendet: Zwei Bayernliga-Spieler feiern Comeback

Der Kreuzbandriss ist und bleibt der Albtraum jedes Fußballers: Bei zwei Teams in der Bayernliga Nord schlagen nun Akteure nach fast einem Jahr Leidenszeit den Weg zurück auf den Rasen ein.
Nach fast genau einem Jahr Pause ist Xaver Müller zurück auf dem Platz im Trikot seines TSV Großbardorf. In der vergangenen Saisonvorbereitung riss das vordere Kreuzband, am Wochenende folgte die emotionale Erlösung: Nach einem ersten Kurzeinsatz gegen den SC Sylvia Ebersdorf traf Müller beim 3:2-Testspielsieg in Sand nach nur 20 Minuten auf dem Feld direkt zur Führung.
Für Aufstiegstrainer Robin Keiner ein Riesenmoment: „Xaver ist ein absoluter Vorzeige-Teamplayer.“ Nach OP und Nachsorge sei der 28-Jährige sofort wieder da gewesen: „Sobald Xaver wieder laufen konnte, hat er die Mannschaft unterstützt, hat in anderen Bereichen außerhalb des Platzes geholfen. Er ist zu den Spielen mitgefahren, hat sich um das Drumherum gekümmert – ein absoluter 'Vorzeige-Profi'. Xaver war eine Stütze und Riesenhilfe im Aufstiegsjahr, auch wenn er er nicht spielen konnte.“
Umso größer ist die Freude über die ersten Einsatzminuten und den Blitz-Treffer in Sand. Keiner betont: „Du hast einfach gesehen, dass er uns gut tut mit seiner Energie, seiner Kommunikation, seinem Willen. Dass er dann das Tor macht, ist besonders schön. Jeder weiß, was man in so einer langen Leidenszeit durchmacht. Es ist für ihn selbst, aber auch für uns als Mannschaft und Verein extrem wichtig, dass Xaver wieder zurück ist.“
Müllers Comeback-Story ist in der Liga kein Einzelfall: Rund 60 Kilometer weiter südwestlich scharrt ein junges Talent nach Kreuzband-Verletzung ebenfalls wieder mit den Hufen: Noa Zuljevic vom Würzburger FV feierte nach über 300 Tagen Reha ebenfalls sein Comeback.
Der 19-Jährige biss sich nach monatelanger Reha zurück und kündigte jetzt an, wieder angreifen zu wollen. „This year is going to be my year“, kündigt Zuljevic auf Instagram kämpferisch an. Gegen den ASV Rimpar kam der Angreifer wieder von der Bank und sammelte erste Spielminuten. Am 1. Juli stand Zuljevic beim 2:0-Erfolg gegen die TG Höchberg erstmals wieder von Beginn an auf dem Rasen, ein Tag zuvor knipste Müller.