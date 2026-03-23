300 Spiele für den VfB Lübeck: Marvin Thiel schreibt Vereinsgeschichte

Ein Meilenstein in Grün-Weiß – und einer, der für Beständigkeit steht: Marvin Thiel hat sein 300. Pflichtspiel für den VfB Lübeck absolviert.
Beim souveränen 4:0-Auswärtssieg gegen den FSV Schöningen erreichte der Kapitän der Lübecker diese beeindruckende Marke und reiht sich damit endgültig in die Riege der prägenden Figuren der jüngeren Vereinsgeschichte ein.
Der Grundstein für diese außergewöhnliche Laufbahn wurde bereits früh gelegt. Am 20. September 2013 feierte Thiel unter Trainer Denny Skwierczynski sein Debüt in der ersten Mannschaft, als er im Heimspiel gegen den TSV Kropp eingewechselt wurde. Nur zwei Wochen später folgte beim ersten Startelfeinsatz gegen Flensburg 08 direkt der Premierentreffer – ein Auftakt nach Maß für eine Karriere, die eng mit dem VfB Lübeck verknüpft bleiben sollte.
In den darauffolgenden Jahren entwickelte sich Thiel vom Nachwuchsspieler, der parallel noch in der A-Jugend-Bundesliga aktiv war, zu einer festen Größe im Herrenbereich. Heute, mehr als zwölf Jahre später, blickt der 29-Jährige auf eine eindrucksvolle Bilanz zurück: drei Aufstiege, darunter zwei in die 3. Liga, sowie fünf Landespokalsiege stehen zu Buche. Seit Sommer 2024 führt er die Mannschaft zudem als Kapitän aufs Feld.
Mit seinem 300. Pflichtspiel unterstreicht Thiel nicht nur seine sportliche Bedeutung, sondern auch seine tiefe Verbundenheit zum Verein. Beim VfB Lübeck ist er längst mehr als nur ein Leistungsträger – er ist Identifikationsfigur, Führungsspieler und Gesicht einer Ära.