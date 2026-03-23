300 Spiele für den VfB Lübeck: Marvin Thiel schreibt Vereinsgeschichte von Ismail Yesilyurt · Heute, 14:35 Uhr · 0 Leser

Marvin Thiel (VfB Lübeck). – Foto: Olaf Wegerich

Ein Meilenstein in Grün-Weiß – und einer, der für Beständigkeit steht: Marvin Thiel hat sein 300. Pflichtspiel für den VfB Lübeck absolviert. Beim souveränen 4:0-Auswärtssieg gegen den FSV Schöningen erreichte der Kapitän der Lübecker diese beeindruckende Marke und reiht sich damit endgültig in die Riege der prägenden Figuren der jüngeren Vereinsgeschichte ein.

Früher Start, steiler Weg Der Grundstein für diese außergewöhnliche Laufbahn wurde bereits früh gelegt. Am 20. September 2013 feierte Thiel unter Trainer Denny Skwierczynski sein Debüt in der ersten Mannschaft, als er im Heimspiel gegen den TSV Kropp eingewechselt wurde. Nur zwei Wochen später folgte beim ersten Startelfeinsatz gegen Flensburg 08 direkt der Premierentreffer – ein Auftakt nach Maß für eine Karriere, die eng mit dem VfB Lübeck verknüpft bleiben sollte.

Kapitän Marvin Thiel (li., VfB Lübeck). – Foto: Olaf Wegerich

Titel, Aufstiege und die Kapitänsbinde