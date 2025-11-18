 2025-11-18T09:22:12.436Z

Allgemeines
– Foto: Hansjürgen Jablonski

300. Spiel absolviert und weitere Verlegungen wegen Trauerfall

News aus den Vereinen und Fußballbezirken: Was hat sich getan?

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga Alb
BL Rems/Murr/Hall
KL A1 Rems/Murr/Hall
KL A2 Rems/Murr/Hall
KL A3 Rems/Murr/Hall

Bei den Vereinen und Fußballbezirken aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

+++

+++

TSV Sickenhausen

Das teilt der Verein über Instagram mit:

Neben unseren drei Punkten gegen TSV Genkingen gibt es heute noch einen ganz besonderen Anlass zu feiern:

Unser Shootingstar Paul Prochiner hat sein 300. Spiel für den TSV Sickenhausen I absolviert!

Lieber Paul, vielen Dank für deinen unermüdlichen Einsatz, deinen Schweiß und den enormen Impact, den du bei jedem Spiel für unseren Verein leistest.

Auf viele weitere gemeinsame Jahre im TSV!

+++

+++

Fußballbezirk Rems/Murr/Hall

Das teilt der Fußballbezirk mit:

Die SK Fichtenberg haben uns mitgeteilt, dass sie auch am kommenden Wochenende noch keine Spiele austragen können.

Diesem Wunsch kommt der Fußballbezirk Rems/Murr/Hall selbstverständlich nach.

Deshalb fallen die Begegnungen am Samstag, 22.11., der SK Fichtenberg gegen die SGM Althütte/Sechselberg (in der A2 und B5) aus und wird zu einem späteren Termin nachgeholt.

Selbiges gilt für den IN.VIVO-Bezirkspokal der Frauen (19.11., SK Fichtenberg – SGM TSV Crailsheim/VfB Jagstheim/SV Onolzheim.

Spielverlegung in der Kreisliga B2:

TSV Oberbrüden – SGM VfR Murrhardt II/Spvgg Kirchenkirnberg, bisher: 07.12.2025, neu: 12.04.2026, 15:00 Uhr

Spielverlegung in der Bezirksliga der Frauen:

Spvgg Rommelshausen – TV Oeffingen, bisher: 23.11.2025, neu: 08.03.2026, 12:30 Uhr

+++

+++

Aufrufe: 018.11.2025, 13:00 Uhr
redAutor