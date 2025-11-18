300. Spiel absolviert und weitere Verlegungen wegen Trauerfall

+++

TSV Sickenhausen

Das teilt der Verein über Instagram mit:

Neben unseren drei Punkten gegen TSV Genkingen gibt es heute noch einen ganz besonderen Anlass zu feiern:

Unser Shootingstar Paul Prochiner hat sein 300. Spiel für den TSV Sickenhausen I absolviert!

Lieber Paul, vielen Dank für deinen unermüdlichen Einsatz, deinen Schweiß und den enormen Impact, den du bei jedem Spiel für unseren Verein leistest.

Auf viele weitere gemeinsame Jahre im TSV!