300. Spiel absolviert und weitere Verlegungen wegen Trauerfall

Bei den Vereinen und Fußballbezirken aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
Das teilt der Verein über Instagram mit:
Neben unseren drei Punkten gegen TSV Genkingen gibt es heute noch einen ganz besonderen Anlass zu feiern:
Unser Shootingstar Paul Prochiner hat sein 300. Spiel für den TSV Sickenhausen I absolviert!
Lieber Paul, vielen Dank für deinen unermüdlichen Einsatz, deinen Schweiß und den enormen Impact, den du bei jedem Spiel für unseren Verein leistest.
Auf viele weitere gemeinsame Jahre im TSV!
Das teilt der Fußballbezirk mit:
Die SK Fichtenberg haben uns mitgeteilt, dass sie auch am kommenden Wochenende noch keine Spiele austragen können.
Diesem Wunsch kommt der Fußballbezirk Rems/Murr/Hall selbstverständlich nach.
Deshalb fallen die Begegnungen am Samstag, 22.11., der SK Fichtenberg gegen die SGM Althütte/Sechselberg (in der A2 und B5) aus und wird zu einem späteren Termin nachgeholt.
Selbiges gilt für den IN.VIVO-Bezirkspokal der Frauen (19.11., SK Fichtenberg – SGM TSV Crailsheim/VfB Jagstheim/SV Onolzheim.
Spielverlegung in der Kreisliga B2:
TSV Oberbrüden – SGM VfR Murrhardt II/Spvgg Kirchenkirnberg, bisher: 07.12.2025, neu: 12.04.2026, 15:00 Uhr
Spielverlegung in der Bezirksliga der Frauen:
Spvgg Rommelshausen – TV Oeffingen, bisher: 23.11.2025, neu: 08.03.2026, 12:30 Uhr
