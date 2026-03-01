300 Regionalliga-Spiele und keine verpasste Minute

– Foto: Volkhard Patten

Der SSV Jeddeloh II hat ein zentrales Zeichen für Kontinuität gesetzt und den Vertrag mit Gazi Siala um drei Jahre verlängert. Der Defensivspieler, seit Jahren eine feste Größe am Küstenkanal, bleibt damit langfristig Teil der Mannschaft.

Siala bringt die Erfahrung aus 300 Regionalliga-Spielen mit und gehört zu den konstantesten Akteuren im Kader. In der laufenden Saison stand er bislang ohne Unterbrechung auf dem Platz und verpasste keine Minute. Innerhalb der Mannschaft gilt er als organisatorischer Fixpunkt der Defensive und als strategischer Taktgeber im Spielaufbau.

Sportlicher Leiter Olaf Blancke betont die Bedeutung der Personalie: „Gazi ist für uns auf und neben dem Platz ein absoluter Führungsspieler. Seine Konstanz und Professionalität sind beispielhaft. Wir sind sehr froh, dass wir den gemeinsamen Weg langfristig fortsetzen können.“