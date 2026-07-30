3:0 verspielt und dann Last-Minute-Sieg: SV Planegg gewinnt turbulentes Duell bei Nord Lerchenau 4:3

SVP gegen FC Moosinning am 26.07.26 ab 15 Uhr in Planegg. Am Ball (blaues Trikot) Nr. 9 / Meriton Vrenezi. Foto: Dagmar Rutt Fußball-Landesliga SV Planegg-Krailling – Foto: Dagmar Rutt info@digidag.de

Furioses Landesliga-Spiel beim SV Nord Lerchenau: Erst verspielt der SV Planegg binnen sechs Minuten eine 3:0-Führung, dann gewinnt er in letzter Sekunde doch.

Der Lucky Punch gehörte dem SV Planegg-Krailling. Nach drei Spielen in der Landesliga Südost ist der Aufsteiger noch immer ungeschlagen. Und was für die Fußballer von Cheftrainer Pero Vidak noch viel wichtiger ist: Im dritten Auftritt am Mittwochabend beim SV Nord Lerchenau, letztjähriger Meister der Bezirksliga Nord, sprang der ersehnte erste Saisonsieg heraus.

Nach zwei Unentschieden gegen Titelaspirant TSV Murnau (1:1) und Mitaufsteiger FC Moosinning (0:0) gewannen die Schwarz-Blauen ein verrücktes Duell in der Abendsonne des Münchner Nordens 4:3. Den Siegtreffer erzielte Neuzugang Vinzenz Wolf erst in der 97. Minute.

Landesliga Südost: SV Planegg startet bei Nord Lerchenau furios

„Das Spiel hatte alles, was wir sehen wollen, und vieles, was wir nicht sehen wollen“, resümierte ein sichtlich mitgenommener Vidak nach Abpfiff. Bereits den Gang in die Kabinen in der Halbzeitpause hatte seine Mannschaft mit einem vermeintlich beruhigenden Gefühl angetreten. 3:0 für die Gäste lautete der Zwischenstand zur Pause – wenngleich der in dieser Höhe relativ schmeichelhaft war.

Aber die Planegger hatten genau das umgesetzt, was ihr Coach im Vorfeld gefordert hatte: Sie belohnten sich in der Offensive mit einer deutlich höheren Effizienz als zuletzt. Am Ende sollte es dennoch richtig turbulent werden.

Landesliga Südost: Planegg gehört der Start – Lappe, Karger & Co. zunächst blass

Der SVP erlebte einen perfekten Start in die Partie. Bereits nach zwei Minuten wurde Aleksandar Demonjic im Lerchenauer Sechzehner gefoult, und Planeggs letztjähriger Toptorjäger verwandelte den fälligen Strafstoß selbst humorlos halbrechts.

Insbesondere in den ersten 20 Minuten waren die Gäste das dominantere Team. Mbaraka und Demonjic hatten weitere gute Möglichkeiten, die Münchner ließen derweil lange jegliche Torgefahr ihrer Angriffsreihe um die beiden Ex-Profis Karl-Heinz Lappe und Nico Karger vermissen.

Landesliga Südost: Nord Lerchenau am Drücker, SV Planegg trifft

Nach einer knappen halben Stunde übernahm der vormalige Tabellendritte aber zunehmend die Kontrolle und kam zu einigen guten bis hochkarätigen Chancen. Kurioserweise musste Simon Oppolzer im SVP-Kasten nicht ein einziges Mal eingreifen, alle Abschlüsse von Karger & Co. gingen drüber oder vorbei.

Just in diese Lerchenauer Drangphase sorgte ausgerechnet Rechtsverteidiger Luka Karadza für vorerst klare Verhältnisse, der binnen fünf Minuten nach schönen Kombinationen zweimal im Strafraum des SV Nord auftauchte und zweimal einschoss (36., 41.).

Drei Tore in sechs Minuten: Raketenstart nach der Pause von Lappe und Nord Lerchenau

Nach dem Seitenwechsel aber erlebte der SVP einen totalen Blackout. „Wir wollten tief stehen und den Gegner kommen lassen. Aber unsere Angreifer waren zu ungeduldig, und dann wurden die Lücken zu groß“, sagte Vidak.

Noch nicht mal zwei Minuten waren gespielt, da verkürzten die Hausherren auf 1:3: Oppolzer konnte einen Karger-Schuss von links nur zur Seite abwehren, und Dominik Besel, letztjähriger Toptorjäger der Bezirksliga Nord, staubte ab. Nur zwei Minuten später hätte es nach einem schönen Angriff beinahe erneut im Planegger Kasten geklingelt, die Würmtaler bekamen die brandgefährliche Situation im letzten Moment bereinigt.

Unsere Angreifer waren zu ungeduldig, und dann wurden die Lücken zu groß.

Planegg-Trainer Pero Vidak über den Blackout seiner Mannschaft nach dem Seitenwechsel.

In der 52. Minute war es dann aber doch so weit: Lerchenaus spielender Co-Trainer und Kapitän Lappe bugsierte den Ball nach einer Flanke von rechts zum 2:3-Anschluss in die Maschen. Die Gäste wirkten ob dieses Raketenstarts des SV Nord nun völlig konsterniert, verloren jegliche Ordnung – und mussten nur eine Minute später durch einen strammen, aber keineswegs unhaltbaren Abschluss von Lappe tatsächlich das 3:3 hinnehmen.

Landesliga Südost: SVP jubelt in der siebten Minute der Nachspielzeit

Anstatt den Schwung mitzunehmen, schaltete Lerchenau anschließend jedoch zurück, schien mit dem Remis vorerst zufrieden. Vielleicht wäre das Torspektakel weitergegangen, wenn Meriton Vrenezi kurz darauf nach Vorarbeit von Mbaraka und cleverer Finte von Demonjic auf 4:3 für den SVP gestellt hätte (55.). Doch der Neuzugang fand völlig freistehend im glänzend reagierenden Matthias Angermeir im Tor der Gastgeber seinen Meister.

Spannend und lehrreich.

Das knackige Fazit von Pero Vidak, Trainer des SV Planegg-Krailling

In der Folge scheuten beide Kontrahenten das letzte Risiko, wenngleich die eine oder andere Chance auf beiden Seiten hinzukam. Bei Planegg scheiterte unter anderem der eingewechselte Wolf nach einer schönen Einzelaktion (73.).

Eben jener hatte dann das letzte Wort, als er einem denkwürdigen Spiel mit seinem 4:3-Siegtreffer in der siebten Minute der Nachspielzeit ein denkwürdiges Ende setzte. Joker Antonio Matic hatte geflankt. Vidaks knackiges Fazit: „Spannend und lehrreich.“ mg