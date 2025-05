3:0 verspielt, am Ende triumphiert – Eddersheim holt den Kreispokal

Die erste Halbzeit ging klar an den FC Eddersheim. Yilmaz brachte nach 25 Minuten seine Mannschaft vom Punkt in Führung, zuvor kam Karim Bounour gegen Niklas Kraus einen Schritt zu spät. Kurz vor der Pause war erneut Bounour der unfreiwillige Wegbereiter - diesmal für das 2:0. Dieser spielte Cem Kara den Ball in die Füße, der vor TuS-Keeper Brandon Dorth eiskalt blieb (44.). Spätestens mit dem 3:0 nach Wiederanpfiff, nachdem Meron Teku den Ball an Dominik Wüst verlor, der mit scharfer Flanke Yilmaz bediente, hatte sich jeder auf den FC Eddersheim als künftigen Pokalsieger eingestellt. "Wir haben über 70 Minuten ein richtig gutes Spiel gemacht. Dann hast du gemerkt, dass das viel Substanz gekostet hat", sagte Carsten Weber, Trainer des FC Eddersheim.

Leon Krönert krönt Aufholjagd in der 97. Minute

Das 1:3 durch Hendrik Sexauer per Foulelfmeter, nachdem Tristan Hein vom eingewechselten Mikael Neway gelegt wurde, brachte die TuS zurück ins Spiel (75.). "Von da an war die Hoffnung wieder da", sah Klöckner seine Mannschaft in Folge am Drücker. "Dann kippte das Momentum", wusste auch Weber. Der eingewechselte Leon Krönert wurde knapp zehn Minuten später im Eddersheimer Sechzehner zu Fall gebracht - Sexauer blieb erneut cool (87.). Beim Ausgleich in der siebten Minute der Nachspielzeit sollten endgültig alle Dämme brechen: Krönert nahm sich aus Rund 20 Metern ein Herz und schweißte per präzisem Flachschuss ein (90.+7). "Die Mentalität der Mannschaft ist einfach intakt, die Jungs geben 110 %", sagte Klöckner, dessen Mannen sich ins Elfmeterschießen retteten, da es im Kreispokal bei Gleichstand nach 90 Minuten keine Verlängerung gibt.

Jannis Lucht pariert den dritten Sexauer-Elfmeter

"Die Art und Weise, wie wir mit dem späten Ausgleich umgegangen sind, verdient absoluten Respekt. Nachdem man in der 97. Minute solch einen Schlag bekommt, hatten wir nicht den Eindruck, dass da eine Mannschaft steht, die gefrustet ist", kann auch Weber den Charakter seiner Mannschaft hervorheben. Der sich vor allem auch im Elfmeterschießen wiederspielgelte. Während beim FCE alle Schützen verwandelten - keine Chance für Dorth - vergaben bei Hornau Karim Bounour und Hendrik Sexauer. Alle guten Dinge sind drei, dürfte sich Jannis Lucht bei Sexauers Elfmeter gedacht haben. Denn nach dem gehaltenen Elfmeter war klar: Der FC Eddersheim ist zum vierten Mal in Folge Pokalsieger im Main-Taunus-Kreis.

Eddersheim streckt bei Siegerehrung den Pokal in die Höhe

"Am Ende heißt es: Glückwunsch an den FC Eddersheim. Die Elfmeter waren allesamt fantastisch geschossen", musste auch Klöckner anerkennen. "Es hat einen Ticken wieder gefehlt", fügte der Coach an, dessen Mannschaft bei der anschließenden Siegerehrung den Applaus einiger der ingesamt 850 Zuschauer erntete. Kreisfußballwart Karlheinz Reichert überreichte im Anschluss dem FC Eddersheim um Kapitän Jörg Finger die Trophäe des Krombacher Kreispokals. Die SG Oberliederbach hat als Veranstalter dem spannenden Pokalfinale den passenden Rahmen gegeben, auch der Rasenplatz sei laut Weber in einer sehr guten Verfassung gewesen. "Ein würdiges Finale", fasst Klöckner zusammen.