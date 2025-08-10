3:0 über SVW: Zeilsheim in beachtlicher Frühform

Dominik Ortega Tapia (rechts) sorgte für die Führung des SV Zeilsheim. – Foto: Marcel Lorenz - Archiv

Frankfurt. Dieser starke Saisonstart kommt schon ein wenig überraschend. Nach dem dramatisch verpassten Aufstieg in die Hessenliga inklusive Umbruch im Kader scheint sich der SV Zeilsheim erstaunlich schnell gefunden zu haben. Zumindest belegen zwei Siege zum Auftakt, dass den West-Frankfurter auch in diesem Jahr wieder eine gute Rolle in der Verbandsliga zuzutrauen sein könnte. Nach dem 2:1 in Hadamar gab es nun ein 3:0 gegen den SV Wiesbaden. Erneut sorgte dabei Joker Jannik Hennes Lacayo für Aufsehen.

Denn nach seiner Einwechslung machte er die Tore zum 2:0 und 3:0 und damit den Deckel auf die Partie, bei der der SVW auch gute Chancen auf den Ausgleich hatte. Während vorne Dominik Ortega Tapia nach schönem Steckpass von Luftrim Kodraliu traf, ehe in der Endphase zweimal Leonardo Bianco an der Quelle zu den Toren seines Teamkollegen Lacayo stand. Nur die SG Walluf ist nach zwei Spieltagen bislang so makellos aus den Startlöchern gekommen wie Zeilsheim. "Das ist für uns auch überraschend, zumal andere Vereine ja auch Ambitionen haben. So eine Vorsaison geht an keinem spurlos vorbei, daran hatten wir auch zu knabbern. Wir kommen momentan über das Kollektiv, müssen uns aber auch noch finden", sagte Zeilsheims Trainer Benjamin Apidopoulos nach dem Spiel.

Heute, 15:30 Uhr SV Zeilsheim SV Zeilsheim SV Wiesbaden SV Wiesbaden 3 0 Abpfiff „Kein Vorwurf an die Jungs, die aus meiner Sicht gegen ambitionierte Zeilsheimer alles reingeworfen haben und für mich 60 Minuten die bessere Mannschaft waren“, ordnete SVW-Sportchef Yildirim Sari die Geschehnisse ein. Dem 1:0 durch Dominik Ortega Tapia ging ein individueller Schnitzer des SVW voraus, der beim Lattentreffer von Dillon Fosuhene und beim nicht gegebenen Treffer von Julian Bill dem Ausgleich nahe schien. Doch es kam anders. Die Zeilsheimer zogen mit Jannik Hennes Lacayo im Finish den idealen Joker, dessen Doppelpack entschied. Wobei Sari vor dem Tor zum 2:0 eine Abseitsstellung sah. Gegen den FC Waldbrunn (So., 15 Uhr) hofft der Sportliche Leiter auf eine erneut leidenschaftliche Vorstellung, plus Effizienz vor dem gegnerischen Kasten.