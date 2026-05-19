3:0-Triumph gegen Türk Gücü! Grainets Party geht in Straubing weiter

Sieg im Duell der Bezirksliga-Meister: Der SV Grainet hat die Schale! – Foto: Mathias Willmerdinger

Der SV Grainet hat seine Party am Dienstagabend auch in Straubing fortgesetzt und das Duell der Bezirksliga-Meister mit gegen Türk Gücü mit 3:0 für sich entschieden. Vor 423 Zuschauern waren die Hausherren zwar über weite Strecken die spielbestimmende Mannschaft, waren aber nicht zielstrebig genug. Anders Grainet, das seine Chancen konsequent nutzte und sich damit neben der Meisterschale auch die Siegprämie in Höhe von 2.000 Euro sicherte.





Die Frage war natürlich: Wie würden die Meisterparty-geschlauchten Graineter in die Partie kommen? Nun ja, besser hätte der SVG nicht starten können! Freistoß Jonas Blöchl in die Box, TG-Keeper Haruna Sidibeh und Ashour Abraham leisteten sich ein Missverständnis à la "Nimm du ihn, ich hab' sicher". Abraham köpfte den Ball am verdutzten Schlussmann vorbei ins eigene Netz - 0:1 (4.). Die Hausherren fanden nur schwer in die Partie. Erst ein Freistoß von Asllan Shalaj an die Querlatte hauchte Türk Gücü so ein wenig Leben ein, die Straubinger wurden stärker. Doch dann die 37. Minute: Eher zufällig war plötzlich Grainets Niklas Bösl durch und steuerte allein auf den Kasten zu. Lorik Ajeti holte ihn von den Beinen - und war eben letzter Mann. Vielleicht hätte man zwei Augen zudrücken können, weil Almir Mesanovic noch mit viel Wohlwollen in der Nähe war. Rot zu geben war hart in diesem Spiel, aber schon vertretbar (37.). Türk Gücü musste sich mit einem Mann weniger erst einmal schütteln und konnte durchaus froh sein, nicht das 0:2 schlucken zu müssen. Johannes Glaser traf nur den Pfosten! Mit dem knappen Vorsprung für Grainet ging`s in die Kabinen.