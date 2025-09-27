30-Tore-Wahnsinn in der "Champions-League der Amateure"

Regionalliga-Wahnsinn pur! 30 Tore in sechs Spielen, davon allein neun in der Partie SpVgg Hankofen-Hailing gegen die SpVgg Ansbach. Was für ein irrer 11. Spieltag in Bayerns "Champions-League der Amateure"!

Dass Tabellenführer Unterhaching gegen Tabellenschlusslicht Schwaben Augsburg hätte straucheln können, daran hat wohl vor Anpfiff niemand geglaubt - und das völlig zurecht! Mit 3:0 setzte sich der Tabellenprimus aus Oberbayern locker-lässig-souverän mit 3:0 gegen die Schwabenritter durch - und festigt so Platz eins, während die Elf von Matthias Ostrzolek weiterhin die Rote Laterne tragen muss.

Hachings erster Verfolger Nürnberg II unterlag am heimischen Valznerweiher gegen überaus effektive und defensiv stabile Illertissener mit 2:5, weswegen sich der Abstand zur Bender-Truppe für die Clubberer nun wieder auf vier Punkte vergrößert hat.

Im Duell zwischen den "Kleine Bayern" und den Würzburger Kickers vermiesten die Unterfranken der Profi-Reserve des FCB das Wiesn-Wochenende gehörig mit einem 3:1-Auswärtserfolg. FVI-Spieler Yannick Glessing traf dabei gleich dreimal für die Schwaben.

Viktoria Aschaffenburg befindet sich nach der 1:2-Niederlage gegen Unterhaching am vergangenen Spieltag nach dem heutigen 3:2-Sieg gegen den FC Augsburg II wieder leicht im Aufwind. Auch Aufsteiger VfB Eichstätt bleibt nach dem 2:0-Triumph über die DJK Vilzing weiterhin unter den Top-Five der Liga, während die SpVgg Hankofen nach einer 2:0-Führung am Ende noch mit 3:6 gegen torfreudige Ansbacher den Kürzeren zog.