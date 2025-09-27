30-Tore-Wahnsinn in der "Champions-League der Amateure"

Regionalliga-Wahnsinn pur! 30 Tore in sechs Spielen, davon allein neun in der Partie SpVgg Hankofen-Hailing gegen die SpVgg Ansbach. Was für ein irrer 11. Spieltag in Bayerns "Champions-League der Amateure"!
Dass Tabellenführer Unterhaching gegen Tabellenschlusslicht Schwaben Augsburg hätte straucheln können, daran hat wohl vor Anpfiff niemand geglaubt - und das völlig zurecht! Mit 3:0 setzte sich der Tabellenprimus aus Oberbayern locker-lässig-souverän mit 3:0 gegen die Schwabenritter durch - und festigt so Platz eins, während die Elf von Matthias Ostrzolek weiterhin die Rote Laterne tragen muss.
Hachings erster Verfolger Nürnberg II unterlag am heimischen Valznerweiher gegen überaus effektive und defensiv stabile Illertissener mit 2:5, weswegen sich der Abstand zur Bender-Truppe für die Clubberer nun wieder auf vier Punkte vergrößert hat.
Im Duell zwischen den "Kleine Bayern" und den Würzburger Kickers vermiesten die Unterfranken der Profi-Reserve des FCB das Wiesn-Wochenende gehörig mit einem 3:1-Auswärtserfolg. FVI-Spieler Yannick Glessing traf dabei gleich dreimal für die Schwaben.
Viktoria Aschaffenburg befindet sich nach der 1:2-Niederlage gegen Unterhaching am vergangenen Spieltag nach dem heutigen 3:2-Sieg gegen den FC Augsburg II wieder leicht im Aufwind. Auch Aufsteiger VfB Eichstätt bleibt nach dem 2:0-Triumph über die DJK Vilzing weiterhin unter den Top-Five der Liga, während die SpVgg Hankofen nach einer 2:0-Führung am Ende noch mit 3:6 gegen torfreudige Ansbacher den Kürzeren zog.
Zwei gute Chancen boten sich den Hausherren in der ersten Halbzeit, die die Elf von Aytac Sulu auch zu nutzen wusste: Desch sorgte in der 23. Minute für die Führung, Rodriguez erhöhte kurz vor dem Pausenpfiff auf 2:0. Nur fünf Minuten nach dem Seitenwechsel stellte Makridis auf 3:0 - und es schien so, als sei die Partie gelaufen. Doch die Profireserve des FC Augsburg steckte nicht auf und erzielte in der 61. durch Bleicher den Anschlusstreffer. In der Nachspielzeit konnte FCA-Spieler Maxi Bauer nur noch auf 3:2 verkürzen. Drei wichtige Punkte für die Viktoria, die sich damit von den Relegationsplätzen vorerst verabschiedet. Die Mannschaft von Trainer Markus Feulner muss hingegen weiterhin auf dem vorletzten Tabellenplatz verweilen.
Nach einem leistungsgerechten wie ausgeglichenen 0:0-Unentschieden zur Halbzeit erledigten die Gäste aus Unterfranken die "Kleinen Bayern" binnen acht Minuten in Hälfte zwei durch Tore von Muteba, Meisel und Hemmerich. Da in der Folge von Seiten der Münchener, in deren Reihen an diesem Samstagnachmittag auch FCB-Bundesliga-Kicker Lennart Karl stand, bis auf den Anschlusstreffer in der Nachspielzeit durch Degraf nur noch wenig Gegenwehr kam, geht der 3:1-Auswärtserfolg für die Kickers voll in Ordnung. Der FCB II verliert somit zum dritten Mal in Folge und rutscht vorerst auf Platz elf ab. Die Elf von Trainer Marc Reitmaier kann auf Platz drei den Anschluss an die Tabellenspitze weiterhin halten.
Erwartungsgemäß sicherte sich Tabellenprimus Unterhaching im Augsburger Rosenaustadion den nächsten Auswärtsdreier durch Tore von Pfeiffer und Skarlatidis, der gleich zweimal für die Bender-Elf einnetzte. Zwar gelangen den Schwabenrittern immer wieder mal gute Kombinationen, doch vor dem Tor fehlte die letzte Bissigkeit und Durchsetzungskraft. Ein Hinweis am Rande für alle Statistik-Freunde: Das letzte Aufeinandertreffen dieser beiden Teams datiert zurück auf den 10. April 1992. Die damalige Bayernliga-Partie endete ebenfalls mit einem 3:0 für die Oberbayern.
Mit seinen drei Treffern hat sich Yannick Glessing in dieser Begegnung ganz klar den Titel "Man of the Match" verdient. Er war es, der die Gäste-Elf mit 3:0 in Führung brachte und sie somit bereits kurz nach Wiederanpfiff von Hälfte zwei auf die Siegerstraße lenkte. Nürnbergs Kusanovic konnte zwar noch den Anschlusstreffer zum 1:3 erzielen, Irigoyen stellte jedoch postwendend den alten Drei-Tore-Abstand wieder her. Der Clubberer Scobel markierte gut fünf Minuten vor Schluss noch das 2:4, Cocic setzte in der Nachspielzeit dann das Illertisserer "i"-Tüpfelchen zum 5:2-Auswärtserfolg oben drauf.