30 Tore in drei Teams: Landsberg-Talent (19) kaum zu stoppen Der 19-jährige Torjäger trifft in der Bayernliga, in der A-Jugend und in der Zweiten von Thomas Ernstberger · Heute, 11:43 Uhr · 0 Leser

Er trifft und trifft und trifft: Landsbergs Luca Dollinger (weißes Trikot) erzielte letzten Sonntag gegen Eichstätt sein 30. Saisontor – Foto: Thomas Ernstberger

Am Wochenende finden gleich drei Spitzenspiele im 3C-Sportpark statt. Die U19 steuert wie die Erste auf Aufstiegskurs.

Landsberg – Ein Spitzenspiel jagt an diesem Wochenende im Landsberger 3C-Sportpark das andere. Am Samstag erst um 14 Uhr der TSV in der Bayernliga gegen den SV Kirchanschöring, dann die Zweite im Kreisstadt-Derby gegen die FT Jahn (16.15 Uhr) und schließlich am Sonntag (14 Uhr) der U19-Bezirksoberliga-Tophit der Landsberger A-Jugend gegen den SV Waldeck-Obermenzing. Erster gegen Zweiter, bester Sturm (64 Tore) gegen zweitbeste Offensive (59), beste Abwehr (19 Gegentore) gegen zweitbeste Defensive (21) – besser (und spannender) geht‘s nicht. Sa., 28.03.2026, 14:00 Uhr TSV Landsberg TSV Landsb. SV Kirchanschöring Kirchanschör 14:00 PUSH Der Nachwuchs des TSV steuert auf Landesliga-Aufstiegskurs. Daran hat ein Spieler wesentlichen Anteil, der trifft und trifft und trifft. Mit 17 Toren ist Luca Dollinger (19) nicht nur erfolgreichster Torschütze der U19, sondern mit zehn Buden auch noch der treffsicherste Stürmer der zweiten Mannschaft. Dazu drei Tore in der Bayernliga – das sind schon mal satte 30 Tore, dazu kommen 24 Assists. Macht kurz nach der Winterpause schon mal 54 Torbeteiligungen. Dolle, das ist wirklich doll!

Kein Wunder, dass dem Vollblut-Fußballer aus Kinsau im Landkreis Landsberg, der in drei Mannschaften aufläuft, regelmäßig ein Sonderbewacher zur Seite gestellt wird - meist vergeblich, irgendwann trifft der Youngster, der letzten Sonntag beim 2:2 gegen Eichstätt sein siebtes Tor innerhalb von sieben Tagen erzielte, dann doch. Übrigens gelang seinem Bruder Leon (15) zuletzt beim 4:4 der U16 gegen Garmisch auch noch ein Tor – als Torwart, der als Feldspieler eingewechselt wurde.