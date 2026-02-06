 2026-02-05T13:24:16.378Z

3:0-Testspielsieg: Für Weiden treffen zwei Youngsters

Wasserwerkler ziehen nach der Pause die Zügel an und bezwingen den SV Mitterteich +++ Michael Lummer wird bald fehlen

Patryk Bytomski (rechts) stellte den Endstand von 3:0 her. – Foto: Florian Würthele

In ihrem zweiten Vorbereitungsspiel hat die SpVgg SV Weiden einen klaren Sieg eingefahren. Auf dem gut bespielbaren Kunstrasenplatz im tschechischen Eger bezwang der Bayernligist am Donnerstagabend den SV Mitterteich mit 3:0 (1:0). Die Youngsters Jahi Sylejmani und Moritz Hügel sowie Patryk Bytomski trugen sich in die Torschützenliste ein.

Vor allem in der ersten Halbzeit hatte Weiden gegen einen frechen Bezirksligisten durchaus seine Probleme, erspielte sich aber nach der Pause dann doch klare Feld- und Chancenvorteile. SpVgg-Chefcoach Michael Riester ließ im Anschluss wissen: „Es war ein guter Test, in dem sich Mitterteich als sehr unangenehmer Gegner darstellte. Sie verzeichneten in der ersten Halbzeit zwei große Chancen nach eigenem Ballverlust. Die zweite Halbzeit war unsererseits sehr druckvoll mit vielen Torchancen, bei denen wir den Halbzeitstand von 1:0 noch auf 3:0 hochschraubten.“ Bereits am Samstag ist der Fünftligist schon wieder im Einsatz, dann geht es in Oberhinkofen gegen den Landesliga-Zweiten SV Schwandorf-Ettmannsdorf.


Das war die Vorschau:

Nach dem Testaufgalopp (0:1-Niederlage bei der U19 des SSV Jahn) steht Bayernligist SpVgg SV Weiden vor seinem zweiten Spiel der Wintervorbereitung. Gegner ist Landesliga-Absteiger SV Mitterteich. Ursprünglich hätte das Match am Freitagabend auf dem Weidener Kunstrasenplatz stattgefunden. Doch weil am Wasserwerk die Plätze immer noch nicht bespielbar sind, wurde umdisponiert: Gespielt wird nun bereits am heutigen Donnerstag (Anstoß: 20 Uhr) auf dem Kunstrasen im tschechischen Eger.

„Danke an den SV Mitterteich, dass sie sich darum gekümmert haben“, sagt Weidens Cheftrainer Michael Riester in Richtung des Gegners. Riester berichtet von der aktuellen Situation am Wasserwerk: „Bei uns liegt immer noch so viel Schnee auf dem Platz, der aktuell auch gefroren ist und per Hand nicht mehr wegzumachen ist.“ Aktuell sei der Verein sehr bemüht, Lösungen zu finden. „Mit Fräsen und solchen Dingen. Wir werden schauen, wann der Platz so richtig bespielbar ist. Aber da braucht es sicherlich ein paar Plusgrade.“

Gegen den SV Mitterteich, Tabellenvierter der Bezirksliga Oberfranken Ost, will Riester vor allem eines sehen: Ballbesitz und Spielfreude. „Wir wählen zu Beginn der Vorbereitung schon bewusst Gegner aus etwas tieferen Ligen. Da zähle ich auch das Spiel am Samstag gegen Ettmannsdorf dazu“, kommentiert Riester die Gegnerauswahl und liefert den Grund dafür gleich mit: „Nicht weil wir sagen, dass sie schlechter sind. Sondern es geht hauptsächlich darum, dass wir viele Ballbesitzphasen haben. Das ist gegen einen Bezirksligisten natürlich leichter. Ich will erst einmal das eigene Spiel forcieren, viel Ballkontrolle und Ballbesitz haben, aber eben auch im Ballverlust das Umschaltvermögen und Gegenpressing sehen. Gerade in dieser Anfangsphase der Vorbereitung – wo du viel im konditionellen, läuferischen und Kraftbereich machst – ist es wichtig, auch wieder Spaß und Freude am Fußball zu haben. Diese Spielfreude möchte ich zu Beginn in den Spielen sehen. Wir freuen uns auf die Gegner heute und am Samstag.“ Ab nächster Woche warten dann höherklassigere Testgegner: „Dann kommt schon die nächste Phase und es gilt vermehrt, gegen den Ball zu arbeiten.“

Personell hat Weidens Chefanweiser in dieser Frühphase der Wintervorbereitung keine Sorgen. Fürs Abendspiel meldet Riester „volle Kapelle“. Ein Spieler wird sich zeitnah jedoch erstmal verabschieden: Michael Lummer. Der 24-jährige Mittelfeldantreiber der Schwarz-Blauen weilt ab dem 19. Februar für vier Wochen in Südafrika. Dort wird der Lehramtsstudent an einer Schule unterrichten. Bisher stand Lummer, letzten Sommer von Regionalligist Hankofen nach Weiden gewechselt, in allen 18 Saisonspielen auf dem Platz. Umso bitterer für die Wasserwerkler, dass er dem abstiegsbedrohten Bayernligisten in der so wichtigen Phase gleich nach der Winterpause nicht helfen kann.