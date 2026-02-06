3:0-Testspielsieg: Für Weiden treffen zwei Youngsters

Patryk Bytomski (rechts) stellte den Endstand von 3:0 her. – Foto: Florian Würthele

In ihrem zweiten Vorbereitungsspiel hat die SpVgg SV Weiden einen klaren Sieg eingefahren. Auf dem gut bespielbaren Kunstrasenplatz im tschechischen Eger bezwang der Bayernligist am Donnerstagabend den SV Mitterteich mit 3:0 (1:0). Die Youngsters Jahi Sylejmani und Moritz Hügel sowie Patryk Bytomski trugen sich in die Torschützenliste ein.



Vor allem in der ersten Halbzeit hatte Weiden gegen einen frechen Bezirksligisten durchaus seine Probleme, erspielte sich aber nach der Pause dann doch klare Feld- und Chancenvorteile. SpVgg-Chefcoach Michael Riester ließ im Anschluss wissen: „Es war ein guter Test, in dem sich Mitterteich als sehr unangenehmer Gegner darstellte. Sie verzeichneten in der ersten Halbzeit zwei große Chancen nach eigenem Ballverlust. Die zweite Halbzeit war unsererseits sehr druckvoll mit vielen Torchancen, bei denen wir den Halbzeitstand von 1:0 noch auf 3:0 hochschraubten.“ Bereits am Samstag ist der Fünftligist schon wieder im Einsatz, dann geht es in Oberhinkofen gegen den Landesliga-Zweiten SV Schwandorf-Ettmannsdorf.







Das war die Vorschau:



Nach dem Testaufgalopp (0:1-Niederlage bei der U19 des SSV Jahn) steht Bayernligist SpVgg SV Weiden vor seinem zweiten Spiel der Wintervorbereitung. Gegner ist Landesliga-Absteiger SV Mitterteich. Ursprünglich hätte das Match am Freitagabend auf dem Weidener Kunstrasenplatz stattgefunden. Doch weil am Wasserwerk die Plätze immer noch nicht bespielbar sind, wurde umdisponiert: Gespielt wird nun bereits am heutigen Donnerstag (Anstoß: 20 Uhr) auf dem Kunstrasen im tschechischen Eger.



