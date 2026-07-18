3:0-Testspielerfolg gegen Villingen

– Foto: Stuttgarter Kickers

Bereits nach zwei Minuten gingen die Degerlocher in Führung. David Stojak traf nach Vorarbeit von Yannick Glessing aus kurzer Distanz früh zum 1:0 und sorgte damit für einen perfekten Auftakt. Der Regionalligist kontrollierte die Partie über weite Strecken, überzeugte mit einem aggressiven Gegenpressing und erspielte sich weitere gute Möglichkeiten. Kurz vor der Pause vollendete Christian Mauersberger einen sehenswerten Spielzug per Kopf ins rechte Toreck zum 2:0 (41.).

Die Stuttgarter Kickers bleiben in der Sommervorbereitung weiter makellos. Mit dem verdienten 3:0 (2:0)-Erfolg gegen den Oberligisten FC 08 Villingen feierte die Mannschaft von Cheftrainer Holger Bachthaler im sechsten Testspiel den sechsten Sieg. Drei Tage nach dem 7:1-Erfolg zum Auftakt des Trainingslagers gegen die Bezirksauswahl Nordschwarzwald an gleicher Stelle setzten sich die Blauen vor 400 Zuschauern auf der Sportanlage von Phönix Pfalzgrafenweiler erneut souverän durch.

Nach dem Seitenwechsel stellte das Trainerteam das Spielsystem von einem 4-4-2 auf ein 4-2-3-1 um und wechselte die komplette Elf. Trotz der hohen Belastung nach vier intensiven Tagen im Trainingslager blieben die Kickers spielbestimmend. In der 73. Minute setzte Neuzugang Dejan Bozic den Schlusspunkt. Der vom Chemnitzer FC gekommene Angreifer erzielte mit dem Treffer zum 3:0 sein erstes Tor im Trikot der Blauen. Zudem feierte Innenverteidiger Luca Trslic sein Debüt im Kickers-Dress.

Nicht mitwirken konnten Luca Molinari aufgrund muskulärer Probleme sowie Sebastian Müller aus privaten Gründen.

Nach dem Schlusspfiff zog Cheftrainer Holger Bachthaler ein positives Fazit: „Ich glaube, dass wir in der ersten Halbzeit viele Dinge gut gemacht haben – gegen den Ball, bei der Balleroberung, und wir haben das eine oder andere Tor schön herausgespielt. Darüber hinaus hatten wir noch ein, zwei gute Möglichkeiten. Die Jungs haben alles auf dem Platz gelassen.

Im zweiten Spielabschnitt hat man schon gespürt, dass wir vielleicht nicht mehr ganz so konsequent in den Abläufen waren. Aber ich habe der Mannschaft gerade gesagt: Es gibt keinen Grund, unzufrieden zu sein. Wir haben alle ein richtig gutes Trainingslager absolviert, inhaltlich viel mitgenommen und insgesamt sehr intensiv gearbeitet.“



Aufstellung

Stuttgarter Kickers 1. Halbzeit:

Dornebusch – Glessing, Blank, Zaiser, Fundel, Trslic, Schwab, Udogu, Stojak, Mendes, Mauersberger

Stuttgarter Kickers 2. Halbzeit:

Neaime – Beer, Zukaj, Fisher, Schembri, Frauendorf, Meister, Kiefer, Unsöld, Vogel (72. Mulaj), Bozic

Ausblick

Am Samstag, 25. Juli 2026, findet die Saisoneröffnung mit dem Testspiel gegen den Drittligisten SSV Jahn Regensburg statt. Anpfiff ist um 14.00 Uhr im GAZi-Stadion auf der Waldau.



Es gibt ein umfangreiches Rahmenprogramm: