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Ligabericht
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3:0 - SSC Dodesheide springt an die Tabellenspitze
Steffen Seete glänzt als Feldspieler im Tor
von Michael Eggert · Gestern, 23:45 Uhr · 0 Leser
SSC Dodesheide feiert den 3:0-Sieg gegen den SV Bad Laer – Foto: Daniel Kohnen
Mit einem unerwartet deutlichen 3:0-Heimsieg gegen den drittplatzierten SV Bad Laer setzte sich der SSC Dodesheide in Bezirksliga an die Tabellenspitze.
Der SSC startet druckvoll gegen die ohne etatmässigen Torwart angereisten Gäste. Feldspieler Steffen Seete machte seine Sache als Keeper gut.
Tino Vilchez-Bayer gelang bereits in der Anfangsphase des Spiels mit einem Kopfball auf Vorlage von Marius Nolte die Führung für den SSC.
Timo Böß baute den Vorsprung nach einer halben Stunde mit einem Kopfballtreffer auf Vorlage von Luciano Faraci auf 2:0 aus. Kurz zuvor verhinderte der gute Keeper Jonas Immohr mit eine Glanzparade den Ausgleich der Gäste. Die Pausenführung des SSC ging in Ordnung. Kurz nach Wiederanpfiff erzielte Luciano Faraci nach Vorarbeit von Tino Vilchez das Tor zum 3:0 und machte damit bereits frühzeitig den Deckel auf das Spiel. In der Folge lies der Gastgeber weitere Chancen ungenutzt. In der Schlußminute wehrte Steffen Seete einen vom kurz zuvor eingewechselten Peter Rios getretenen Strafstoß ab. Am Ende ein verdienter Sieg für das des SSC Dodesheide, dass sich für die couragierte Leistung mit der Übernahme der Tabellenführung belohnte.
Steffen Seete überzeugt als Feldspieler im Tor – Foto: Fupa
"Wir bestimmen vom Anpfiff in der ersten Halbzeit bis zum Abpfiff der zweiten Halbzeit das komplette Spiel. Lassen nahezu nichts zu und treffen endlich mal etwas besser. Wenn man meckern möchte, dann sind wir heute nicht konsequent vor dem Tor.
Sehr schön zu sehen, wie wir den Ball in unseren Reihen laufen lassen,“ freute sich SSC-Coach Yannick Flottmann über die starke Leistung seines Teams.
"Wir können es kurz machen. Es war heute eine verdiente Niederlage. Dodesheide hatte deutlich mehr Spielanteile, trotzdem hatten wir gerade in der ersten Halbzeit auch unsere Nadelstiche und können auch 1-2 Tore machen. Das ändert aber nichts an der verdienten Niederlage.
Ich möchte aber zum einen ein Riesenkompliment an Steffen Seete machen, der als Feldspieler ein klasse Spiel über 90 Minuten im Tor gemacht hat. Zum anderen an die komplette Mannschaft, wie sie mental mit der aktuell komplett abstrusen Torwartsituation umgehen. Wir gehen unseren Weg weiter und holen schon bald wieder die nächsten Punkte!