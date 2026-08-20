SSC Dodesheide feiert den 3:0-Sieg gegen den SV Bad Laer – Foto: Daniel Kohnen

Timo Böß baute den Vorsprung nach einer halben Stunde mit einem Kopfballtreffer auf Vorlage von Luciano Faraci auf 2:0 aus. Kurz zuvor verhinderte der gute Keeper Jonas Immohr mit eine Glanzparade den Ausgleich der Gäste. Die Pausenführung des SSC ging in Ordnung. Kurz nach Wiederanpfiff erzielte Luciano Faraci nach Vorarbeit von Tino Vilchez das Tor zum 3:0 und machte damit bereits frühzeitig den Deckel auf das Spiel. In der Folge lies der Gastgeber weitere Chancen ungenutzt. In der Schlußminute wehrte Steffen Seete einen vom kurz zuvor eingewechselten Peter Rios getretenen Strafstoß ab. Am Ende ein verdienter Sieg für das des SSC Dodesheide, dass sich für die couragierte Leistung mit der Übernahme der Tabellenführung belohnte.

Steffen Seete überzeugt als Feldspieler im Tor – Foto: Fupa

"Wir bestimmen vom Anpfiff in der ersten Halbzeit bis zum Abpfiff der zweiten Halbzeit das komplette Spiel. Lassen nahezu nichts zu und treffen endlich mal etwas besser. Wenn man meckern möchte, dann sind wir heute nicht konsequent vor dem Tor.