30. Spieltag der Bezirksliga: alle Spiele, alle Tore!

TSV Eller 04 – HSV Langenfeld 5:0

TSV Eller 04: Hiroyuki Horii, Noah Basil Karczewski, Osei Kwadwo Appiah, Julien Augarde, Fabrizio Leone, Eridon Fazliu, Marc Daehne, Clinton Owusu, Antonio Marinovic, Kevin Joao Lobato, Dennis Ordelheide - Trainer: Kerim Kara

HSV Langenfeld: Christian Cyrys, Bilal El Marhoumi (68. Maurice Herriger), Finn Jaron Schwake, Christos Liampos, Leon Wallraf, Faissal El Amrani (63. Nephthalie Ngoma Ndey), Nabil El Marhoumi, Ouassim Charroud, Florian Osmani, Nikolaos Georgiou (46. Eric Hellwig) - Trainer: Heiko Schornstein - Trainer: Roberto Marquez - Trainer: Demetrio Scelta

Schiedsrichter: Max Schleicher (Wuppertal) - Zuschauer: 75

Tore: 1:0 Noah Basil Karczewski (4.), 2:0 Nico Stracke (55.), 3:0 Nico Stracke (59.), 4:0 Nico Stracke (80.), 5:0 Nico Stracke (87.)

Rot: Maurice Herriger (84./HSV Langenfeld/Wissen wir nicht!)



CfR Links Düsseldorf – MSV Düsseldorf 2:7

CfR Links Düsseldorf: Oliver Schilbock, Justin Pfeifer, Mark Drinkuth, Kenan Agzikara, Patrick Kamprakis, Edgar Luft, Linus Appiah, Sebastian Rogge, Paschalis Ivantzikis, Marvin Mainz (29. Ricardo Garcia Torras), Sana Saidykhan - Trainer: Panagiotis Liomas

MSV Düsseldorf: Asterios Karagiannis, Samir Azirar (72. Jürgen Simon Sai), Maximilian Nadidai, Jannik Stevens, Ryota Nakaoka, Aleksandar Pranjes, Anas El Morabiti, Said Harouz, Shohei Nelson Lukoma Yamashita (68. Celil Günes), Derman Disbudak, Kari Fabian Nowotzin (62. Edward Osei-Nikansah)

Schiedsrichter: Sven Terwolbeck (Mülheim an der Ruhr) - Zuschauer: 80

Tore: 0:1 Maximilian Nadidai (9.), 0:2 Ryota Nakaoka (15.), 0:3 Kari Fabian Nowotzin (45.), 0:4 Derman Disbudak (62.), 0:5 Derman Disbudak (71.), 0:6 Aleksandar Pranjes (81. Handelfmeter), 0:7 Celil Günes (87.), 1:7 Paschalis Ivantzikis (88.), 2:7 Kenan Agzikara (90.)



TSV Urdenbach – TuS Gerresheim 0:4

TSV Urdenbach: Daniel Leurs, Lars Gielißen (71. Yaran Mejid), Athanasios Melas (83. Patrick Popa-Zobel), Manuel De Marcos Calles, Achraf Chayeb (71. Michel Feeger), Mohyeddine Ali, Justin Kotlorz (71. Nils Gruben), Tim Scharpel, Santino Adrian Krug, Dennis Hanuschkiewitz, Tom Benett Nagel - Trainer: Mike Kütbach - Trainer: Kamil Cavallo

TuS Gerresheim: Christopher Bleimehl, Idrissa Koulibaly, Jan-Eric Heydn, Tim Aydt (83. Jan Tümmers), Irfan Nebi, Maurice Stocker (75. Engin Cakir), Pascal Santo, Philipp Layer, Patrick Huber, Ihab Hichami (90. Marcel Schröder), Akom Kevin Twum-Barimah - Trainer: Harald Becker

Schiedsrichter: Daniel Jennen (Brüggen) - Zuschauer: 95

Tore: 0:1 Patrick Huber (39.), 0:2 Philipp Layer (71.), 0:3 Philipp Layer (76.), 0:4 Marcel Schröder (90.)



DJK Sparta Bilk – TV Kalkum-Wittlaer 5:0

DJK Sparta Bilk: Timo Utecht, Roman Nahimi, Maurice Ryboth, Adnan Hotic, Rene Reuland, Florian Gnida, Robin Müller (65. Nabil Abdoun), Luc-Colin Okicic, Ayoub Alaiz (72. Patrick Percoco), Marco Tassone (83. Mario Opdenberg), Marco Meyer - Trainer: Jörn Heimann

TV Kalkum-Wittlaer: Daniel Robrecht, Uros Markovic, Johann Schlarmann, Benedict Mbuku, Konstantin Richter (71. Ousmane Diallo), Mert Kefeli, Anton Hauk, Noel Heitkamp (67. Ralf Appiah), Nico Pesch (72. Erkan Tanrikulu), Max Rülke (63. Lukas Müller), Arsen Konoval (46. Lars Jansen) - Trainer: Navid Fazeli

Schiedsrichter: Kevin Zitzen (Mönchengladbach) - Zuschauer: 55

Tore: 1:0 Marco Meyer (14.), 2:0 Maurice Ryboth (37.), 3:0 Adnan Hotic (59.), 4:0 Marco Meyer (68.), 5:0 Marco Meyer (85.)



TuSpo Richrath – SC Germania Reusrath 1:1

TuSpo Richrath: Leon Sonny Täger, Marius Lindemann (41. Rui Miguel Lopes), Emil Vincazovic, Max Uhlenbrock (87. Julian Pape), Fatih Türkoglu, Maximilian Armerding (84. Niklas Paul Kreft), Arian Ugljani, Brando de Gracia, Alen Vincazovic, Jonas Schäfer, Florian Heuschkel (76. Francesco Infantino) - Trainer: René Gems - Trainer: Lukas Beruda - Trainer: Alexander Rüttgers

SC Germania Reusrath: Tim Hechler, Fabian Steinhäuser (73. Dennis Schulte), Ferhat Tuncer, Leo Luca De Rubertis, Tobias Bauer, Pascal Hinrichs, Marcel Kachnowski (73. Henning Barenbrügge), Max Simon Richter-Oldekop, Viktor Ergardt, Paul Degner (77. Moritz Kaufmann), Luca Oliver Piatkowski (77. Justin Neufeld) - Trainer: Marco Schobhofen - Trainer: Jürgen Glomb

Schiedsrichter: Sebastian Frank (Essen) - Zuschauer: 93

Tore: 1:0 Brando de Gracia (37.), 1:1 Leo Luca De Rubertis (41.)



SV Solingen 08/10 – Ratingen 04/19 II 5:2

SV Solingen 08/10: Robin Wachholder, Jonas Möller, Nils Freitag (83. Cihan Demirtas), Ben Marcel Jelitte, Malik Amoussou-Tchibara, Robin Raaphael Heist (58. Hasan Kaan Hayta), Akin Müjde (75. Altin Shala), Giuseppe Vraka, David Kuju (78. Emre Mujde), Luan Ismajli, Max Zäh (69. Serkan Gürdere) - Trainer: Rosario Tilaro - Trainer: Erdim Soysal

Ratingen 04/19 II: Luca-Christian Fenzl, Paul Christian Berger, Luca Paura, Anes Danijali, Ali Can Aktag, Dustin Hörz, Thabani Lukusa-Milambu (75. Valdrin Salihi), Sami Alnur Bachir Niam (62. Osazuwa Victor Uwas), Konstantin Siveski, Yasin Bünyamin Uzun (46. Laurence Christos Westenhuber), Sven Kreyer - Trainer: Andreas Voss

Schiedsrichter: Marcel Reckmann - Zuschauer: 60

Tore: 1:0 Akin Müjde (37.), 2:0 Max Zäh (56.), 3:0 Max Zäh (73.), 4:0 David Kuju (74.), 5:0 Serkan Gürdere (90.+1), 5:1 Valdrin Salihi (90.+1), 5:2 Sven Kreyer (90.+1)



SG Benrath-Hassels – SSV Berghausen 4:2

SG Benrath-Hassels: Armin Mustacevic, Shahab Emjed Kazim, Viktor Blauth (61. Pascal Tonou), Kenan Hreljic, Ryoto Inokawa, Adin Civa, Harun Ünlü, Hiromasa Sato, Alan Santos Passos (83. Kiyan Sekine), Mirnes Selamovic, Vedin Kulović - Trainer: Nermin Ramic

SSV Berghausen: Daniel Nellen, Benedikt Brusberg, Nick Michna, Lucas Wieczorek (43. Timo Kruse), Musa Ceesay (89. Leon Cvetanovic), Robin Bastian (80. Ege Kilic), Nils Dames, Raphael Schruff (83. Darius Wischnewski), Robin Scholer, Justin Bartoschek, Fabian Pastow - Trainer: Ralf Dietrich

Schiedsrichter: Christopher Lischke - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Vedin Kulović (8.), 2:0 Mirnes Selamovic (13.), 3:0 Harun Ünlü (32.), 3:1 Raphael Schruff (37.), 3:2 Fabian Pastow (53.), 4:2 Adin Civa (85.)



TSV Solingen – Lohausener SV 3:2

TSV Solingen: Robin Schulze, Luis Reck, Niklas Paul Beckmann, Christian Krone (85. Leon Musial), Torben Rüdingloh, Leonidas Goudinas, Alexander Klatt, Tom Gray (89. Marco Nyhof), Jasper Teske (60. Elias Dittmann), Justin Gregor Niedworok (70. Jannik Weber) - Trainer: Nils Esslinger - Trainer: David Inden

Lohausener SV: Arda Cakmak, Marvin Klimas, Lennart Rehr (74. Marlon Wettwer), Jens Wunder (73. Patrick Frymuth), Niklas Macher (80. Gerrit Eul), Lennart Auer (55. Jona Simon), Nils Sprenger, Valentino Caligaris (60. Jannik Jürgensen), Lukas Kleine-Bley, Jannick Meng - Trainer: Konstantinos Tsakiris - Trainer: Nikos Tsakiris

Schiedsrichter: Damian Schmidt - Zuschauer: 54

Tore: 1:0 Justin Gregor Niedworok (22.), 2:0 Jasper Teske (58.), 3:0 Torben Rüdingloh (84.), 3:1 Lukas Kleine-Bley (88.), 3:2 (90.+2)

____

Das ist der nächste Spieltag

31. Spieltag

Fr., 09.05.25 20:00 Uhr SC Düsseldorf-West - SG Benrath-Hassels

So., 11.05.25 13:30 Uhr Ratingen 04/19 II - TSV Eller 04

So., 11.05.25 15:30 Uhr TuS Gerresheim - DJK Sparta Bilk

So., 11.05.25 15:30 Uhr TuSpo Richrath - TSV Urdenbach

So., 11.05.25 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - SC Germania Reusrath

So., 11.05.25 15:30 Uhr Lohausener SV - CfR Links Düsseldorf

So., 11.05.25 15:30 Uhr SSV Berghausen - TSV Solingen

So., 11.05.25 15:30 Uhr HSV Langenfeld - DSC 99 Düsseldorf

So., 11.05.25 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - SV Solingen 08/10







_______________

SC Velbert II – BV Gräfrath 1:3

SC Velbert II: Tjorben Mithrandir Schlieper, Marcel Luca Dudek, Marius Lars Jeuter, Marc Aaron Kleiner, Leon Karim Kocherscheidt, Fabion Baljiu, Moritz Sklarek, Laurens Bock, Andre Grimmert, Georgios Baladoukas, Tom Luis Schumacher - Trainer: Andreas Berkenkamp - Trainer: Jakob Alex

BV Gräfrath: Jandrik Niklas Riemann, Jan Hückeler, Sven Pletzing, Emmanuel Valery Houssou (29. Nabil Azouagh), Dustin Kinkler, Miko Kurth, Alper Güldali, Chahir Abu Khorma, Abdulkadir Avan, Michael Kluft (66. Genc Alija), Marvin Calcerrada-Sesek - Trainer: Fouad Lamri - Trainer: Claudius Zymla

Schiedsrichter: Thimo Lau - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Michael Kluft (40.), 2:0 Nabil Azouagh (75.), 1:2 Kleomenis Tsioutsioulitis (78.), 3:1 Biniamu-Hervé Diankanu (86.)



Sportfreunde Niederwenigern II – ASV Mettmann 1:4

Sportfreunde Niederwenigern II: Marius Nieland, Luca Jürgen Margref (68. Justin Barke), Sebastian Schnell, Florian Finger (50. Malte Eckert), Marcel Modro (77. Tom Mianecki), Marius Beyer, Benedikt Michael Thielecke, Leon Welticke (83. Matthias Hendricks), Nic Margref, Niklas Lümmer, Nick Hillmann (50. Nico Großheimann) - Trainer: Lars Diefenthal

ASV Mettmann: Niklas Wurth, Halil Günes (83. Yusuf Kaya), Asaad Wahed Omar, Roken Tchouangue, Johannes Erkens, Steven Winterfeld, Marlon Louis Schölling (65. Ahmed Öztürk), Adil Azhil (77. Alessio Falco), Toni Markovic (83. Goki Fukunaga), Justin Lüdtke, Umut Demir - Trainer: Sebastian Pichura

Schiedsrichter: Max Zimmert - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Asaad Wahed Omar (3.), 1:1 Marius Beyer (19.), 1:2 Sebastian Schnell (40. Eigentor), 1:3 Toni Markovic (75.), 1:4 Justin Lüdtke (90.)



SV Rot-Weiß Wülfrath – Türkgücü Velbert 2:0

SV Rot-Weiß Wülfrath: John Umahon, Ibrahim Yilmaz, Haci Bayram Köseoglu, Adis Babic (12. Leonard Kastrati), Altin Kastrati, Hasan Ülker (92. Tareke Abdoulay), Hammza Al Khalil, Jan-Steffen Meier, Ercan Kalkavan (82. Mustafa Yilmaz), Robin Brkic (77. Schad Hassan), Davide Mangia - Trainer: Ferhat Ülker - Trainer: Alfonso del Cueto

Türkgücü Velbert: Jan-Luca Klein, Bujar Tahiraj, Durmus Gülacti, Marwan Mriche Nachit (81. Vinicius De Andrade Souza), Rade Borkovic (62. Cengiz Saral), Kerim Sali, Manaf Ali-Koura, Filippas Filippou (59. Kossivi Stefan Etse), Mete Türk (70. Kerem Dogan), Abbas Alali (81. Yoka Van Ceciguy), Oguzhan Coruk - Trainer: Zeljko Nikolic

Schiedsrichter: Mattes Muhr - Zuschauer: 69

Tore: 1:0 Davide Mangia (44.), 2:0 Haci Bayram Köseoglu (72.)



SSV Germania Wuppertal – 1. FC Wülfrath 1:3

SSV Germania Wuppertal: Noah Bogun, Thomas Held (11. David Amankwah Darko), Kilian Wendling, Sven Christian Gatzenmeier, Nico Schary, Julian Weidmann, Moritz Kerkien, Lukas Janz, Marius Schubert, Niklas Alexander Nauß (92. Basiel Bakho Kone Gwach Kan), Ruslan Zinakov (82. Leon Elbl) - Trainer: Damian Schary

1. FC Wülfrath: Marvin Oberhoff, Maik Bleckmann, Yves-David Tshala, Arman Corovic, Alex Fagasinski (91. Jason Kiel), Maximilian Eisenbach, Giuseppe Raudino (64. Nico Köhler), Florian Schikowski, Ahmad Jafari (70. Tom Paß), Fabian Helmes (64. Athanasios Xiros), Gian-Luca Bühring (84. Amin Ouahaalou) - Trainer: Joscha Weber

Schiedsrichter: René Bathon - Zuschauer: 80

Tore: 1:0 Ruslan Zinakov (17.), 1:1 Ahmad Jafari (37.), 1:2 Gian-Luca Bühring (45.), 1:3 Fabian Helmes (61.)



SV 09/35 Wermelskirchen – TSV Ronsdorf 7:3

SV 09/35 Wermelskirchen: Stefano Salpetro, Marco Carone, Burak Altundag, Cedric Haldenwang, Henry Osei Owusu (46. Nevzat Aktas), Marin Postic, Sean Soares (46. Anis Geus), Luca Postic (58. Finn Pannack), Cengiz Cetin, Nick Salpetro (76. Marvin Dattner), Ferat Sari (76. Marco Ekkehard Saturno) - Trainer: André Springob

TSV Ronsdorf: Robin Schworm, Julian Bente, Sebastian Schröder (46. Sven Jürgen von der Horst), John Valentin Osazemwinde Osagie (70. Mouad Boulgani), Jörn Zimmermann, Mario Filai, Jona Miklas Ernst, Leon Spiecker, Nico Fuchs (65. Pascal Homberg), Phil Ketzscher, Konstantinos Likidis - Trainer: Denis Levering

Schiedsrichter: Ufuk Oruzbeyi - Zuschauer: 35

Tore: 1:0 Cedric Haldenwang (5.), 2:0 Nick Salpetro (6.), 3:0 Ferat Sari (18.), 4:0 Nick Salpetro (38.), 5:0 Marco Carone (41.), 5:1 Jörn Zimmermann (55.), 6:1 Ferat Sari (58.), 6:2 Leon Spiecker (60.), 7:2 Cengiz Cetin (75.), 7:3 Jona Miklas Ernst (85.)



SC 08 Radevormwald – SuS Haarzopf 3:4

SC 08 Radevormwald: Ilker Costur, Fabian Kleinjunge (46. Jonas Hardok), Marcel Nickisch, Daniel Berghaus (73. Philipp Andreas), Nico Albrink, Lukas Schwaba (59. Tom Miguel Schaefer), Joel Schneider, Titus Hoffmann, Alia Camara, Fynn Jonathan Schneider - Trainer: Normen Kirschsieper

SuS Haarzopf: Leon Krasniqi, Jan Seeling, Julian Piontek, Maximilian Härtel (46. Michael Seidelmann), Marco Brings, Matteo Viefhaus (90. Domenik Burggraf), Justin Kaiser, Yunosuke Seo, Deniz Hotoglu (72. Jan Baumann), Enrico Ratz (75. Abdelmalik El Ouriachi), Felix Franken (70. Oktay Cinar) - Trainer: Mathias Lierhaus

Schiedsrichter: Oktay Sarier (Dormagen) - Zuschauer: 60

Tore: 0:1 Enrico Ratz (8.), 1:1 Fynn Jonathan Schneider (13.), 2:1 Fynn Jonathan Schneider (16.), 3:1 Fynn Jonathan Schneider (45.+2), 3:2 Michael Seidelmann (48.), 3:3 Marco Brings (53. Foulelfmeter), 3:4 Marco Brings (77. Foulelfmeter)

Rot: Joel Schneider (80./SC 08 Radevormwald/?????)



FSV Vohwinkel Wuppertal – SV Burgaltendorf 4:2

FSV Vohwinkel Wuppertal: Björn Tobias Heußen, Luis Cosimo Fritzsch, Malte Gerlich, Sami Tajar, Dino Salkovic, Denis Arslan, Alphonso Henock Manata, Nik Noah Niewalda, Tim Zemlianski, Nico Sudano, Frederic Lühr - Trainer: Christian Bialke

SV Burgaltendorf: Jonas Altenkamp, Ricardo Zweck, Tim Karkau, Jonas Rölver, David Moreno Gonzalez, Kevin Barra, Mustafa Anwar, Alkan Albayrak, Denis Naoumov, Mehmet Can Köstekci, Michael Siminenko - Trainer: Andreas Krippel

Schiedsrichter: Bartosz Golonka

Tore: keine Tore



1. Spvg. Solingen Wald 03 – SSVg Velbert II 3:1

1. Spvg. Solingen Wald 03: Eric Klaas, Manuel Molina-Fertitta, Max Schreckenberg, Georgios Siadas (87. Bojan Blazic), Klaus Duplex Songue, Leander Goralski, Konstantinos Tsiougaris (70. Jose-Miguel Lopez Torres), Niklas Noah Albrecht (76. Andre Maximilian Morzinietz), Marco Donato Cirillo (81. Giovanni Spinella), Gianluca Giuseppe Cirillo, Antonios Kamplionis (70. Raul- Florin Ghite) - Trainer: Daniele Varveri

SSVg Velbert II: Sebastian Küper, Cedric Bestler, Niklas Ramilo Sanchez, Ioannis Athanassiou, Aissa Sealiti, Ayman Amezigar, Ilkem Yildirim, Roni Ongun (89. Stavros Spyrou), Abdel Mounaim Aoufir (89. Noah Großmann), Nabil Lahrache, Luis Christoffer Garcia Pintor - Trainer: Massimo Mondello

Schiedsrichter: Thorsten Dreier (Duisburg) - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Luis Christoffer Garcia Pintor (20.), 1:1 Antonios Kamplionis (24.), 2:1 Georgios Siadas (37.), 3:1 Antonios Kamplionis (50.)

____

Das ist der nächste Spieltag

31. Spieltag

So., 11.05.25 13:00 Uhr SSVg Velbert II - SV 09/35 Wermelskirchen

So., 11.05.25 14:00 Uhr SuS Haarzopf - SV Rot-Weiß Wülfrath

So., 11.05.25 15:00 Uhr SV Burgaltendorf - SC 08 Radevormwald

So., 11.05.25 15:00 Uhr ASV Mettmann - TuSEM Essen 1926

So., 11.05.25 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - Sportfreunde Niederwenigern II

So., 11.05.25 15:00 Uhr TSV Ronsdorf - SSV Germania Wuppertal

So., 11.05.25 15:15 Uhr Türkgücü Velbert - SC Velbert II

So., 11.05.25 15:30 Uhr BV Gräfrath - 1. Spvg. Solingen Wald 03

_______________

OSV Meerbusch – SpVg Odenkirchen 3:2

OSV Meerbusch: Fynn Plankermann, Benjamin Appel, Quinn Kessel, Luca Finn Pohlmann, Andrea Spada, Angelo Recker, Frederic Klausner, Tim Tetzlaff (87. Peter Gronau), Jonas Kunft (56. Luis Mick Heich), Jerome Vekens (80. Leon Prinz), Marc Rommel - Trainer: Ingmar Putz

SpVg Odenkirchen: Paul Breitewischer, Tobias Krämer, Jonas Nabil Langen (81. Tom Salentin), Philip Welzer, Tobias Kamper, Robin Wolf, Semir Purisevic (65. Marcel Schulz), Luke Schmitz (78. Marcel Kalski), Philipp Bäger, Anton Höpfner, Simon Leuchtenberg (65. Andrej Ferderer) - Trainer: Simon Sommer

Schiedsrichter: Marcel Schuh (Remscheid) - Zuschauer: 260

Tore: 1:0 Marc Rommel (41.), 2:0 Luis Mick Heich (71.), 2:1 Andrej Ferderer (76.), 3:1 Frederic Klausner (83.), 3:2 Tobias Krämer (90.+4)

Besondere Vorkommnisse: Marc Rommel (OSV Meerbusch) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Paul Breitewischer (10.).



TuS Wickrath – Red Stars Mönchengladbach 2:2

TuS Wickrath: David Maximilian Bartsch, Moritz Virkus, Jan Meuser, Niklas Clemens, Dennis Richter, Marius Over (79. Sem Mabela Samba), Emanuel Dacosta Boloko, Erdem Yildiray Eroglu, Phil Engels (79. Blessing Agyapong), Niek Gabriel Mäder, Mohamed Imami (58. Nils Höffges) - Trainer: Dirk Horn - Trainer: Gianluca Nurra

Red Stars Mönchengladbach: Igor Gunko (29. Adrian-Ionel Taranu), Marc Klunk, Samuelson Forestal, Sirwan Samir Quassem (85. Mohamed Hussein), Ilja Lichtenwald (73. Alexander Chilko), Wadim Kuliew, Serhii Tsoi, Adrian-Ionel Taranu, Selim Mohamed Kasmi, Kostiantyn Melnychuk, Evgenij Pogorelov - Trainer: Marat Surtebayev

Schiedsrichter: Moritz Wippich - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Serhii Tsoi (11.), 1:1 Niklas Clemens (26.), 1:2 Adrian-Ionel Taranu (48.), 2:2 Dennis Richter (65. Handelfmeter)



SC St. Tönis 1911/20 II – SVG Neuss-Weissenberg 5:3

SC St. Tönis 1911/20 II: Tobias Jan Honacker, Kai Langer, Tom Berner, Leonard Stiels, Fynn Fruhen (90. Tobias Müller), Magnus Elmar Schlenger, Nils Van Afferden (90. Gian-Luca Mariano), Niklas Roulands, Fabio Mariano, Maiko Becker (82. Malte Latosinszky), Philipp Horster - Trainer: Dominic Geltenpoth - Trainer: Michele Mariano

SVG Neuss-Weissenberg: Maurice Wolff, Baris Gürpinar, Tom Nilgen, Daniel Marcel Becker, Paul Winkelmann, Bryan Schomann (59. Melwin Sikinger), Jonas Niemierza, Ben Luca Schmidt (59. Nico Wachmeister), Osarumen Elliot Lawrence (67. Josua Kaniecki), Ranael-Baringa Ishimine, Tom-Benjamin Seidel - Trainer: Dirk Schneider

Schiedsrichter: Stefan Becker (Mülheim an der Ruhr) - Zuschauer: 40

Tore: 0:1 Osarumen Elliot Lawrence (7.), 1:1 Philipp Horster (33.), 2:1 Nils Van Afferden (40.), 3:1 Nils Van Afferden (54.), 4:1 Nils Van Afferden (60.), 4:2 Tom-Benjamin Seidel (73.), 4:3 Tom-Benjamin Seidel (75.), 5:3 Kai Langer (78.)



CSV Marathon Krefeld – 1. FC Mönchengladbach 3:2

CSV Marathon Krefeld: Erik Gitner, Sebastian Peschel, Marcel Lüft, Almir Arapovic (90. Ersin Zengin), Lars Wellmans, Harun Aydin (94. Samet Kurt), Stefan Giesen (76. Marco Grünert), Emre Özkaya, David Wieczorek (69. Alexander Sascha Babuschkin), Semih Cakir, Murat Aslan - Trainer: Onur Özkaya

1. FC Mönchengladbach: Elias Wilms, Dominik Zagrovic (73. Lukas Dieninghoff), Adam Mesrour, Leon Azemi, Hannes Lingel, Jan Pflipsen, Erjon Duriqi, Vincent Schleifer, Anton Müller, Noah Berko (60. Max Lisiecki), Leo Stegner - Trainer: Michael Stegner

Schiedsrichter: Dennis Meinhardt - Zuschauer: 30

Tore: 1:0 David Wieczorek (9.), 1:1 Leo Stegner (36.), 2:1 Dominik Zagrovic (46. Eigentor), 2:2 Max Lisiecki (73.), 3:2 Almir Arapovic (88.)

Gelb-Rot: Emre Özkaya (76./CSV Marathon Krefeld/)

Rot: Erjon Duriqi (76./1. FC Mönchengladbach/)



TSV Bayer Dormagen – 1. FC Grevenbroich-Süd 3:5

TSV Bayer Dormagen: Angelo Di Salvo, Andre Tareco-Duarte (88. Dominik Dobras), Dennis Marquet, Sascha Pelka (46. Philip Suhr), Oliver Gammon, Marius Fraßek, Marc Naroska, Torben Zepke (46. Maurice Roggendorf), Michael Hausdörfer (46. Semi Youssef Laffi), Niclas Kuypers, Hendrik Reiff (46. Alexander Hauptmann) - Trainer: Marko Niestroj - Trainer: Ayhan Karadeniz

1. FC Grevenbroich-Süd: Anas Zouhairi, Emre Demirbolat, Flamur Berisha (46. Mert Özmener), Ismail Günsel, Jannes Bienert, Fabian Kuhn (55. Fatih Yaman), Ensar Krasniqi, Muhammed Arda Öztürk (92. Mirza Hasan Atasayar), Ermal Maqkaj, Marcel Hensel, Gökan Lekesiz (84. Adil Krasniqi) - Trainer: Botan Melik

Schiedsrichter: Markus Dörr (Langenfeld) - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Ensar Krasniqi (11.), 2:0 Marcel Hensel (13.), 3:0 Marcel Hensel (28.), 1:3 Oliver Gammon (45.+2), 2:3 Marius Fraßek (64.), 3:3 Niclas Kuypers (68.), 4:3 Marcel Hensel (88.), 5:3 Sergio Garcia Ramon (90.+2)



SSV Grefrath 1910/24 – SV Uedesheim 1:2

SSV Grefrath 1910/24: Felix Misko, Christopher Claeren, Soner Köse, Christofer Feyen, Matthäus Szewczyk (54. Jan Nils Klinkenberg), Gerrit Lenssen, Niklas Schmitz, Fynn Glutting, Luis Neber (87. Timo Claßen), Lukas Hanssen, Vensan Klicic (71. Lorik Rashkaj) - Trainer: Alexander Thamm

SV Uedesheim: Burak Gürpinar, Daniel Ferber (81. Yannick Höyng), Jonas Hellenkamp (71. Yasuhito Sunohara), Maximilian Hahn, Kevin Zorn, Andre Speer, Luis Winfried, Tim Jenckel (71. Alejandro Pellico Narciandi), Malik Koco, Florian Hillebrand (65. Malik Koco), Felix Frason - Trainer: Oliver Seibert - Trainer: Ignacio Gutierrez

Schiedsrichter: Mustafa Güney - Zuschauer: 80

Tore: 0:1 Ajdin Koco (10.), 0:2 Ajdin Koco (47.), 1:2 Lukas Hanssen (75.)



TSV Meerbusch II – Sportfreunde Neuwerk 1:0

TSV Meerbusch II: Lars Kruse, Yusuf Sahin, Jan Ziebell, Leander Boden, Mgboji Njoku Ume, Junior Rainer Dos Santos Steuer (69. Oleh Haranovskyi), Timo Fabian Kaufmann (50. Noah Arrigo Zaki Cain), Nils Christian Werner, Vitali Habarov (89. Enno Maximilian Werling), Saba Khargelia - Trainer: Jörg Wittwer

Sportfreunde Neuwerk: Phillip Beckers, Özgür Sezgin, Tristan Yannick Benten, Marc Nickels (87. Christopher Hermes), Lasse Buschmann, Leon Jansen, Felix Grümmer, Serkan Pacali, Berkan Dursun (89. Jonas Hintsches), Emmanuel Adu, Dominik Klouth (68. Malte Krüger) - Trainer: Erdogan Karaca

Schiedsrichter: Mahmut Öz - Zuschauer: 40

Tore: 1:0 Leander Boden (80.)



DJK Gnadental – DJK VfL Willich 8:0

DJK Gnadental: Nico Bayer (65. Bela Fredryk Henri Bliss), Malte Hauenstein (49. Vojno Jesic), Marvin Meirich, Leon Borkowski (62. Jonas Vincent Königs), Marinus Sebastian Dassen, Marc Pfeil, Necirwan Khalil Mohammad (55. Kevin Dyla), Jan Rakow, Carl Mergenthal, Maurice Girke, Oliver Wargalla (71. Florian Alexandre Krings) - Trainer: Sebastian Michalsky - Trainer: Andrej Hildenberg

DJK VfL Willich: Dominik Czichon, Felix Wolsky, Dimitrios Triantafyllidis (71. Maximilian Otis Gillrath), Leon Troschka, Malte Stamm, Mark Steckelbroeck (57. Johannes Werner Willi Adam), Nils Reiher, Hussein Nadir, Emil Sagner (82. Jannik Alexander Leenen), Benny Wirth, Lucas Tanzhaus (57. Mohammad Reza Zareeian) - Trainer: Thomas Zachries - Trainer: Roland Glasmacher

Schiedsrichter: Emre Iyilik (Duisburg) - Zuschauer: 130

Tore: 1:0 Marvin Meirich (6.), 2:0 Oliver Wargalla (9.), 3:0 Maurice Girke (22.), 4:0 Marinus Sebastian Dassen (48.), 5:0 Vojno Jesic (54.), 6:0 Marinus Sebastian Dassen (68.), 7:0 Marc Pfeil (70. Handelfmeter), 8:0 Maurice Girke (81.)

____

Das ist der nächste Spieltag



31. Spieltag

Fr., 09.05.25 20:00 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - CSV Marathon Krefeld

Fr., 09.05.25 20:00 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - SSV Grefrath 1910/24

Sa., 10.05.25 20:00 Uhr SpVg Odenkirchen - TSV Meerbusch II

So., 11.05.25 15:15 Uhr Red Stars Mönchengladbach - DJK Gnadental

So., 11.05.25 15:30 Uhr 1. FC Mönchengladbach - TuS Wickrath

So., 11.05.25 15:30 Uhr TuRa Brüggen - SC St. Tönis 1911/20 II

So., 11.05.25 15:30 Uhr SV Uedesheim - OSV Meerbusch

So., 11.05.25 15:30 Uhr DJK VfL Willich - TSV Bayer Dormagen







_______________

SV Rindern – Sportfreunde Broekhuysen 1:1

SV Rindern: Bjarne Christoph Janßen (81. Marcel Reintjes), Mika Winkler, Robert Boßmann, Luca Alexander Polders, Wiktor Romanow, Tobias Thurau, Lennart Plum (72. Leon Müller), Christian Ploenes, Maximilian Janssen, Piet Kramer (85. Leon Müller), Mohamad Al Ahmad (95. Philipp Roosen) - Trainer: Christian Roeskens

Sportfreunde Broekhuysen: Finn Bünnings, Leon Peun (81. Yannis Weyers), Jan Teegelbeckers (72. Nick Maurice Ernst), Norman Kienapfel, Nils Lachmann, Lars Peters, Stan Hesen (81. Luca Schmermas), Hendrik Hünnekens, Noah Christian Thier, Maurice Horster (86. Nils Hannaleck), Tobias Maaßen (81. Sven van Bühren) - Trainer: Sebastian Clarke

Schiedsrichter: Tristan Strunk (Xanten) - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Piet Kramer (41.), 1:1 Noah Christian Thier (53.)

Rot: Wiktor Romanow (91./SV Rindern/)



TuS Asterlagen – Borussia Veen 9:3

TuS Asterlagen: Tobias Prigge, Hasan Sahin, Julian Grevelhörster, Marcel Gesemann, Nico Klotz, Burak Akarca, Yunus Emre Kocaoglu, Ibrahim Üzüm, Andre Meier, Berkay Basri Ersöz (76. Diar Mustafa), Chukwu Ifeanyi - Trainer: Salih Altin - Trainer: Fatih Altin

Borussia Veen: Jan Kallen, Jakob Münzner, Ken Klemmer, Simon Staymann (46. Jan Büren), Martin Willemsen (46. Tom Conrad), Hendrik Terlinden, Jonas Höptner, Marius Gietmann, Christian Quernhorst, Marc Balonier (75. Patrick Bertsch), Timo Evertz - Trainer: Lukas Höptner - Trainer: Thomas Haal

Schiedsrichter: Ayhan Ünal (Duisburg) - Zuschauer: 25

Tore: 1:0 Berkay Basri Ersöz (5. Foulelfmeter), 2:0 Hasan Sahin (18.), 3:0 Burak Akarca (23.), 4:0 Burak Akarca (23.), 5:0 Marcel Gesemann (35.), 6:0 Berkay Basri Ersöz (45.+1), 6:1 Jan Büren (57.), 7:1 Burak Akarca (66.), 7:2 Jan Büren (70.), 8:2 Berkay Basri Ersöz (75.), 9:2 Diar Mustafa (90.+1), 9:3 David Höptner (90.+2)



SGE Bedburg-Hau – Kevelaerer SV 0:0

SGE Bedburg-Hau: Thore Seifert, Martin Tekaat, Malte Baumeister, Leon Claaßen, Marten Albrecht, Tim Helmus (72. Felix Beeker), Lennis Bonnet, Len Deckers, Jacob Falkhofen (89. Theo Panke), Timon Janssen (90. Maurice van de Sandt), Julian Diedenhofen (78. Kosovar Demiri) - Trainer: Bernard Alijaj

Kevelaerer SV: Jan Ingenpaß, Cedric Hacks, Nicolas Dittrich, Gian-Luca Dittrich, Leo Wienhofen, Andrea Dario Quarta, Marvin Schulz, Dennis Tegeler (89. Hannes Lörcks), Robin Kaschubat, Jona Wassen, Christian Jürgens (87. Özkan Külcür) - Trainer: Patrick Znak

Schiedsrichter: Angelo Kreft (Viersen ) - Zuschauer: 88

Tore: keine Tore



TuS Xanten – SV Hönnepel-Niedermörmter 7:1

TuS Xanten: Jendrik-Jan-Alexander Maas, Lukas Vengels (77. Lukas Maas), Jonas Vengels, Marvin Braun, Luca Franz Joachim Binias, Jesse Sticklat, Gerrit Jenowsky (72. Tim-Luca Reuters), Lars van Schyndel, David Epp (64. Christopher Kimbakidila), Velibor Geroschus, Wito Donat Wojciechowski - Trainer: Marcel Zalewski

SV Hönnepel-Niedermörmter: Joshua Exslager, Finn Verweyen, Jan Carlos Ruiz Quiterio, Abdullah Seyrek, Phil de Bakker, Ian van Bebber, Christof Winter (72. Lucien Fabrice Boyata), Zeon Kern, Erion Bilali, Lennard Haps, Fabian Cox (77. Henning Görtzen)

Schiedsrichter: Hans-Jürgen Weyers (Mönchengladbach) - Zuschauer: 75

Tore: 1:0 Luca Franz Joachim Binias (26.), 1:1 Phil de Bakker (55.), 2:1 Jesse Sticklat (67.), 3:1 Gerrit Jenowsky (71.), 4:1 Lars van Schyndel (77.), 5:1 Luca Franz Joachim Binias (82.), 6:1 Marvin Braun (83. Handelfmeter), 7:1 Marvin Braun (90.)



DJK Twisteden – FC Neukirchen-Vluyn 09/21 3:1

DJK Twisteden: Martin Voß (28. Jakob Thielen), Yannik Thielen, Steffen Douteil, Alexander Rasch, Chris Kleuskens, Lars Douteil, Sander Jacobs (84. Joshua Kaenders), Jordi Leck (63. Sander Jacobs) (84. Joshua Kaenders), Tom Cappel, Nikolas Dennesen (81. Henri Hirschmann), Torben Schellenberg (77. Jos Czeranka) - Trainer: Marcel te Nyenhuis

FC Neukirchen-Vluyn 09/21: Hendrik Paul Bodo Bornschein, Jesko Dezelak, Franck Sylla, Enes Celik (81. Andrej Balke), Astrit Krasniqi, Petros Siainis, Alend Said-Ali, Besnik Saljiji, Yassine Riad, Khalil Al-Bazal (75. Marvin Trentzsch), Luca Marvin Hoff - Trainer: Abdelmalek Zenzoul - Trainer: Abdelaziz Zenzoul

Schiedsrichter: Tolga Özdemir (Duisburg) - Zuschauer: 155

Tore: 1:0 Torben Schellenberg (45.), 2:0 Sander Jacobs (54.), 3:0 Tom Cappel (73.), 3:1 Besnik Saljiji (90.)



VfL Tönisberg – VfB Uerdingen 4:1

VfL Tönisberg: Robin Bertok, Jan-Niklas Esser, Luke Heidrich, Nils Koths (86. Leonard Koeters), Janik Dünwald (79. Mike Falcone), Marcel Goretzki, Daniel Franken, Manuel Franken, Jan Goretzki, Brian Dollen, Cihan Mustafa Rüzgar (70. Fabian Kempkens) - Trainer: David Machnik - Trainer: Justin Müller

VfB Uerdingen: Kevin Lehmann, Alexander Haybach, Michele-Vincenzo Pernice, Leon Lindmüller, Lukas Steuten, Aboubacar Bountou Bangoura, Dogukan Bayrak, Irfan Yildiz, Timm Bernd Goos (12. Mohamed Magassouba), Jonas Kremer, Ibrahim Bozkurt - Trainer: Stefan G. Rex

Schiedsrichter: Sebastian Brömmel - Zuschauer: 59

Tore: 1:0 Manuel Franken (27.), 2:0 Jan Goretzki (45.), 3:0 Jan Goretzki (60.), 3:1 Jonas Kremer (65.), 4:1 Brian Dollen (76.)



TSV Wachtendonk-Wankum – Alemannia Pfalzdorf 0:2

TSV Wachtendonk-Wankum: Andre van Well, Sören Höffler, Leonard Meyendriesch, Fynn Woschek, Fynn Rathmakers (61. Luis Rundholz), Luke Hamers (88. Patrick Baumgart), Fritz Juffernbruch, Nico Schottes (80. Maximilian Wisniewski), Nico Büchele (80. Felix Luhr), Niklas Hoffmann, Nick Armbrüster - Trainer: Carlos Hurtado Martinez - Trainer: Sebastian Tissen

Alemannia Pfalzdorf: Niklas Weeren, David Rudolf Rothemel, Tom Voß, Christian Urbanek, Cem Artas (89. Lennart Helm), Nils Mildenberger (90. Danijel Lorenz), Nick Helmus (90. Dominik Saat), Luca Rene Stratemann, Andre Laarmanns, Christian Emmers, Martin Koenen (75. Jamie Caspers) - Trainer: Thomas Erkens

Schiedsrichter: Chris Hempel (Emmerich) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Nils Mildenberger (70. Foulelfmeter), 0:2 Martin Koenen (74.)

Rot: Fynn Woschek (72./TSV Wachtendonk-Wankum/)

Besondere Vorkommnisse: Lennart Helm (Alemannia Pfalzdorf) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (90.).



TSV Krefeld-Bockum – VfL Repelen 1:0

TSV Krefeld-Bockum: Luca Jannik Sitterz, Jan-Christopher Hauke, Timo Welky, Janik Ott, Christian Tönnißen (90. Maurice Kreutz), Milos Jesic (87. Till Kersten), Lukas Gwosdz, Sam Ghebreamlak Seghid (80. Wale Afees Arogundade), Viron Anagnostou, Marlon Depenbrock (85. Christian Breuer), Hendrik Holtz (67. Amadou Bassirou Fofana Ba) - Trainer: Tino Reucher

VfL Repelen: Robin Meischner, Berkant Gebes, Idris Rahimi, Izzettin Kuci, Mehmet Ügüdür, Marvin Slatinjek (90. Yusuf Kuci), Tobias Tatzel, Amar Pilavdzic, Giuliano Cosma Salierno (67. Selim Karka), Andrija Kurandic, Yubery Santo Stielke (46. Christoph Zgorecki) - Trainer: Sercan Baloğlu

Schiedsrichter: Nico Neuhaus (Essen) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Milos Jesic (2.)

____

Das ist der nächste Spieltag

31. Spieltag

Fr., 09.05.25 19:30 Uhr Borussia Veen - SV Rindern

So., 11.05.25 15:00 Uhr Viktoria Goch - DJK Twisteden

So., 11.05.25 15:00 Uhr SV Hönnepel-Niedermörmter - SGE Bedburg-Hau

So., 11.05.25 15:00 Uhr TuS Xanten - VfL Repelen

So., 11.05.25 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - TSV Krefeld-Bockum

So., 11.05.25 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - VfL Tönisberg

So., 11.05.25 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - TuS Asterlagen

So., 11.05.25 15:45 Uhr VfB Uerdingen - TSV Wachtendonk-Wankum

_______________

TuB Bocholt – SpVgg Sterkrade 06/07 2:5

TuB Bocholt: Adrian Rick Anschlag, Tom Meiners, Memetsah Cakar, Valerio Fernando Antonio, Jonah Lensing (69. Idris Kassem), Daniel Evangelista, Lendi Veseli (84. Mika Groes), Mohamed Issa (79. Emre Tulgay), Ali Abdallah, Aurele Lilian Rupp, Mohamed Naboulsi (46. Ali Abdallah) - Trainer: Sammy Messalkhi

SpVgg Sterkrade 06/07: Thomas Bach, Finn Müller, Lukas Geers (86. Nicolas Strömann), Mats Müller, Said Aljumaa, Enver Ünal, Artur Stankewizius (62. Jannik Hoppe), Robin Papert (62. Joshua Eberth), Moritz Anderheide, Sverre Müller (69. Elias Rams), Damian Vergara Schlootz - Trainer: Lars Mühlbauer - Trainer: Jannik Bauer

Schiedsrichter: John Sahhar - Zuschauer: 80

Tore: 0:1 Damian Vergara Schlootz (26.), 0:2 Moritz Anderheide (33.), 0:3 Damian Vergara Schlootz (38.), 1:3 Ali Abdallah (49.), 2:3 Aurele Lilian Rupp (61.), 2:4 Joshua Eberth (82.), 2:5 Elias Rams (86.)



FC Sterkrade 72 – SV Blau-Weiß Dingden II 2:2

FC Sterkrade 72: Jannis Heins, Lars van Gelder, Eduard Kress (81. Owura Duodu), Ensar Yildiz, Maurice-Joel Finke (88. Christopher Lange), Marvin Stanczyk (85. Nico Jan Motzkuhn), Jan-Niklas Forger, Murat Berbero, Batuhan Kaba, Marcel Brenne, David Fojcik - Trainer: Alexander Forger

SV Blau-Weiß Dingden II: Dennis Wanders, Markus van Stegen, Jens van der Linde, Kai Fiebig, Timo Holtkamp (93. Lars Bollmann), Tobias Görkes, Alexander Sack (87. Daniel Simon Kruse), Felix Leyking (84. Niklas Nienhaus), Sebastian Klein Schmeink (74. Matthias van Stegen), Tim Harbring, Philipp Arnold - Trainer: Dirk Juch - Trainer: Izri Velija

Schiedsrichter: Florian Weinmann (Dinslaken) - Zuschauer: 75

Tore: 1:0 Jens van der Linde (8. Eigentor), 1:1 Felix Leyking (19.), 1:2 Alexander Sack (78.), 2:2 Jan-Niklas Forger (90. Foulelfmeter)

Rot: Ensar Yildiz (92./FC Sterkrade 72/)



Sportfreunde Königshardt – TV Voerde 3:0

Sportfreunde Königshardt: Kevin Luft, Nils Wehran, Nico Nachtigall, Fabian Feldermann, Dennis Schlenski, Phillipp Klempel, Mert Kaya, Denis Karic, Charalambos Pommer, Christopher Harder, Lukas Hartmann - Trainer: Kenan Hodzic

TV Voerde: Martin Berteld, Dominik Marienfeldt, Pierre-Mourice Wagner, Daniel Fahnenbruck, Niklas Kampen, Sahin Tagay, Tugay Yilmaz, Simon Daniels, Jan Gehrmann, Kevin Bolou, Til Faßbender - Trainer: Bernd Pagojus

Schiedsrichter: Yasin Kaya (Duisburg) - Zuschauer: 90

Tore: 1:0 Phillipp Klempel (31.), 2:0 Phillipp Klempel (78.), 3:0 Phillipp Klempel (90.)



DJK Arminia Lirich 1920 – SV Haldern 2:1

DJK Arminia Lirich 1920: Jonas Hartmann, Ben Pribbernow, Dominik Krath, Allan Zuna, Jeremiah Bonsu Kwateng (65. Samuel Nana Kwame Aborah), Anthony Annan, Julian Grzanna, Thierry Buma, Marouan Jenfi (61. Julian Mali), Andre Peters, Eliezer Mazala (84. Can Demiregen) - Trainer: Jens Szopinski - Trainer: Gerald Nana Osei Siebert

SV Haldern: Nils Schweckhorst, Robin Gissing, Anton Alfred Buhl, David Pasz, Milot Seesing, Hendrik Heynen, Ole Kook, Yannik Duesing, Henry Theodor Hermsen, Alexander Ruyter (76. Joel Ising), Luca Noel Brunngraber - Trainer: Christian Böing - Trainer: Lukas Meurs

Schiedsrichter: Rolf Kramer - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Andre Peters (16.), 2:0 Eliezer Mazala (41.), 2:1 Hendrik Middendorf (51.)



SuS 21 Oberhausen – Rhenania Bottrop 2:7

SuS 21 Oberhausen: Merlin Sabanov, Kevin Skoda, Niko Lazar, Chris-Evans Pieritz, Tom Schulokat (72. Gino Priszma), Marco Matuszzak (78. Noah Joel Krzyzanowski), Jonas Florczak (61. Akin Aslantin), Akbar Soule, Fabio Theisen (72. Brahim Mountacer), David Reidermann (66. Ife-Oluwa Awolaja), Niklas Balsliemke-Louven - Trainer: Patrick Theisen

Rhenania Bottrop: Niklas Schumacher, Kevin Wenderdel (74. Emircan Temel), Luca Fischer, Flavio Dietz, Dennis Terwiel, Muhammed Alkan Celik, Orcun Mengenli (83. Dominik Muris), Cem Sakız (78. Tekin Mang), Lennart Dickmann (59. Ben Maarten Jansen), Niklas Wenderdel, Hannes Ostgathe (66. Joshua Meder) - Trainer: Stefan Thiele

Schiedsrichter: Uwe Peuser (Moers) - Zuschauer: 145

Tore: 1:0 Akbar Soule (21.), 1:1 Niklas Wenderdel (32.), 1:2 Luca Fischer (35.), 2:2 Marco Matuszzak (39.), 2:3 Kevin Wenderdel (50.), 2:4 Luca Fischer (50.), 2:5 Hannes Ostgathe (53.), 2:6 Ben Maarten Jansen (79.), 2:7 Niklas Wenderdel (85.)



Spvgg Sterkrade-Nord – Schwarz-Weiß Alstaden 4:1

Spvgg Sterkrade-Nord: Nico Nowoczin, Michael Kunze, Maurice Brands, Kenan Sönmez, Jonas Kimbesi, Jason Michael Schiewer (56. Lukas Kallweit), Lasse Philipp Dittner, Oguzhan Cuhaci (46. Ezekiel Oluwa Pelumi Adebisi), Fabian Drieschner, David Alexander Forbeck (63. Julian Marquardt), Lennart Espenhahn (46. Jason Tylor Romagnoli) - Trainer: Oguzhan Cuhaci

Schwarz-Weiß Alstaden: Jan Hünting, Marcel Andrej Parak, Aaron Langen, Enis Koray Kücük, Can Luca Gad, Danny Walkenbach, Dustin Masek, Bjarne-Hendrik Neumann, Niklas Jansen (67. Elias Balozzi), Timo Mrozek, Michael-Detlef Andres - Trainer: Aaron Langen

Schiedsrichter: Genco Toprak (Remscheid) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Jason Michael Schiewer (18.), 2:0 Lasse Philipp Dittner (46.), 3:0 Oguzhan Cuhaci (46.), 4:0 Jason Michael Schiewer (46.), 4:1 Timo Mrozek (61.)



VfL Rhede – RSV Praest 4:2

VfL Rhede: Marius Bauhaus, Ferhat Cavusman, Tom Lorei, Tony Marcel Drescher, Noah Erik Zschoche (62. Lars Ortius), Kian Trompert (45. Julian Wieczorek), Noah Paß (90. Fabian Wennemaing), Len Stenneken, Sandro Jakopic, Nick Ebben (69. Elias Francesco Librandi), Qwenn Landzaat (46. David Adegboyega Weade) - Trainer: Marco Läsker

RSV Praest: Jason Olschewski, Juri Wolff (46. Leon Franken), David Broich, Tobias Hesseling, Finn Tiemer, Raven Olschewski (72. Danny Jörg Stein), Maurice Grootens, Maurice Hühner (77. Nils Rütjes), Michael Schulz, Marius Storm (77. Marvin Beikirch), Meriton Arifi - Trainer: Roland Kock

Schiedsrichter: Dennis Klösters (Goch) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Nick Ebben (12.), 2:0 Ferhat Cavusman (19.), 3:0 Nick Ebben (41.), 3:1 Marius Storm (45.+3), 3:2 Meriton Arifi (75.), 4:2 Ferhat Cavusman (90.+1)

Gelb-Rot: Meriton Arifi (90./RSV Praest/)



Fortuna Bottrop – SV 08/29 Friedrichsfeld 2:3

Fortuna Bottrop: Cedric Lohe, Julian Banko, Marcel Leidgebel (46. Tom Wojtusch), Nick Sommer (69. Ramon Langnickel), Marco Schönfeld (75. Elias Rud), Danny Schrödl, Luis Melwin Molitor, Robin Nordmann, Luca Bergermann (72. Jonas Justus), Lennart Jablonski, Can Michalski (85. Maurice Riesner) - Trainer: Marco Hoffmann

SV 08/29 Friedrichsfeld: Noah Luis Heutger, Niklas Jansen, Heinrich Heleniak, Dennis Slowinski (82. Daniel Viktor Weiz), Anton Kötter (79. Paul Fengels), Joshua Brauer, Collin Isselhorst (91. Timurcin Sürek), Bünyamin Özdemir (72. Islam Kaloshi), Marek Heuser, Eray Tuncel, Halil Ibrahim Ören - Trainer: Almir Duric

Schiedsrichter: Christoph Cesarczyk (Essen) - Zuschauer: 130

Tore: 0:1 Nick Sommer (9. Eigentor), 1:1 Lennart Jablonski (10.), 1:2 Joshua Brauer (21.), 2:2 Can Michalski (36.), 2:3 Halil Ibrahim Ören (59.)

____

Das ist der nächste Spieltag

31. Spieltag

Fr., 09.05.25 19:45 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - FC Sterkrade 72

So., 11.05.25 15:00 Uhr SV Haldern - TuS Stenern

So., 11.05.25 15:00 Uhr RSV Praest - Fortuna Bottrop

So., 11.05.25 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - VfL Rhede

So., 11.05.25 15:15 Uhr SC 1920 Oberhausen - Sportfreunde Königshardt

So., 11.05.25 15:15 Uhr Rhenania Bottrop - DJK Arminia Lirich 1920

So., 11.05.25 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - SuS 21 Oberhausen

So., 11.05.25 15:30 Uhr SpVgg Sterkrade 06/07 - Spvgg Sterkrade-Nord

So., 11.05.25 15:30 Uhr TV Voerde - TuB Bocholt

_______________

Rheinland Hamborn – GSG Duisburg 6:3

Rheinland Hamborn: Talha Sucu Aziz (84. Ahmet Can Temel), Kaan Akgül, Granit Haliti, Taylan Tezcan, Hakan Öz, Ömer Talha Yurdakul, Eren Taskin, Baran Özcan, Luis Bukvasevic, Tarik Kurt - Trainer: Fahri Ulutas - Trainer: Mikail Demirel

GSG Duisburg: Rene Bloch, Noah Donai (69. Jaan Lehmann), Tim Füten, Prince Chigamezu Igbozuruike, Joel Grzeskowiak (69. El Hassan Lahjar), Bryan Noah Prince Agbodjan (51. Marcel Möller), Kevin Hesse, Gianluca Cammarosano (59. Leandro Petric), Cristian Isioma Kelubia, Claudio Bemba (59. Abdul Afiz Tholley), Noel Felten - Trainer: Christian Schwarz

Schiedsrichter: keine Angabe - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Luis Bukvasevic (4.), 2:0 Ömer Talha Yurdakul (49.), 3:0 Tarik Kurt (64.), 3:1 Abdul Afiz Tholley (66.), 4:1 Tarik Kurt (67.), 4:2 Cristian Isioma Kelubia (74.), 5:2 Baran Özcan (75.), 6:2 Tarik Kurt (79.), 6:3 El Hassan Lahjar (90.+1)



1. FC Mülheim-Styrum – VfB Frohnhausen 0:1

1. FC Mülheim-Styrum: Lukas Schmidt, David Bröhl, Kaan Atik (80. Deniz Eren Pisgin), Miran Zuberovski (81. Eugene Ofosu-Ayeh), Sahin Karabudak, Celal Karabudak (82. Blerim Hysenlekaj), Yasin Gümüs, Gianluca Barone, Ayuk Etengeneng, Wilson Moreira Lima Gaspar (66. Younes Abdelhedi), Bahadir Karatas - Trainer: Eser Ucak

VfB Frohnhausen: Marko Razic, Abdul Semmo, Kevin Emil Friessner Montas (76. Glory Samuel Kamamona), Sinan Yilmaz (19. Daniel Kalala), Ilyas Khazaz, Issa Issa, Issa Adnan Said, Canel Ucan, Essowavana Gbegouni, Komlan Agbégniadan (46. Jonas Yunus Erdogmus) (65. Pier Schulz), Mohamed Said - Trainer: Chamdin Said

Schiedsrichter: Frank Dickmann (Hamminkeln) - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Issa Adnan Said (75.)

Gelb-Rot: Yasin Gümüs (74./1. FC Mülheim-Styrum/)



TGD Essen-West – Fatihspor Essen 2001 3:5

TGD Essen-West: Marco Glenz (33. Stefan Weyers), Özkan Akcapinar (29. Editor Pajazitaj), Rewan Assad (46. Omar Filali) (76. Lucas Manis), Robert Pijowczyk, Lars Anhalt (63. Onur Caparlar), Serhat Durmus, Faris El Maaroufi, Christoph Jügel, Jalil Shikhzadayev, Kevin Zamkiewicz - Trainer: Dietmar Krause

Fatihspor Essen 2001: Sebastian Skrzynski, Orhan Dombayci, Adin Selimovic, Justin Kotermann, Sami Essa Suleiman (81. Baris Kaya), Ege Akay (72. Evaristus Ebube Chukwu Peterson), Volkan Yerek, Tarkan Yerek (66. Samed Fidan), Baki Caki (91. Ali Imran Toy), Muhammed Emin Aydinli, Wiktor Owczarczak - Trainer: Nicolas Scholz

Schiedsrichter: Jan-Miklas Gehla - Zuschauer: 75

Tore: 0:1 Muhammed Emin Aydinli (10.), 0:2 Tarkan Yerek (37.), 0:3 Ege Akay (38.), 1:3 Jalil Shikhzadayev (41.), 1:4 Tarkan Yerek (45.), 2:4 Kevin Zamkiewicz (52.), 2:5 Muhammed Emin Aydinli (67.), 3:5 Kevin Zamkiewicz (77.)



SuS 09 Dinslaken – Duisburger SV 1900 2:2

SuS 09 Dinslaken: Alexander Kraus, Jan Bongartz, Nico Knödlseder (84. Joel Loretan), Cedric Leers (72. Jannis Kipouros), Kevin Kolberg, Erion Xhemajli, Colin Schmitt, Max Suchomel (72. Sebastian Eisenstein), Niklas Opriel, Tim Waclawek, Stefan Jagalski - Trainer: Kevin Kolberg - Trainer: Timm Golley

Duisburger SV 1900: Tobias Wünnenberg, Thilo Körperich (91. Alexander Piwetz), Alexander Klug, Youmssi Fotso, Önder Karabulut (61. Hamza Velic), Thomas Kirsch, Tayfun Yildirim (72. Jan Zuweis), Kevin Sonneveld, Jan Stuber, Ryoya Aota (61. Rikuto Ueda), Maurice Rybacki (93. Adrian Fritz-Sanchez) - Trainer: Michele Mastrolonardo

Schiedsrichter: Steffen Schmitz (Moers) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Stefan Jagalski (38.), 2:0 Stefan Jagalski (65.), 2:1 Maurice Rybacki (69.), 2:2 Maurice Rybacki (74.)



FSV Duisburg – Duisburger FV 08 2:4

FSV Duisburg: Burak Güner, Torun Can Gül (59. Mohammed Ramadan), Emre Sahin, Furkan Taskan, Furkan Akay, Immanuel Kwarteng, Muhammet Emin Canim, Bora Karadag, Ali Basaran (68. Talha Canim), Burak Öktem, Paul Ihnacho Ikechukwu - Trainer: Markus Kowalczyk

Duisburger FV 08: Jonas Buschmann, Miche-Joel Makomé-Mabouba, Sofiane Abdelhak Dellas, Hüseyin Rasitoglou, Ibrahima Sall (27. Melih Muhittin Cakmak), Aiyoub Andich (70. Akira Karakawa), Koki Okamura (79. Julian Daniel Gardocki), Eren Güner, Ismail Öztürk, Filip Dimeski (84. Steffen Murke) - Trainer: Mustafa Öztürk

Schiedsrichter: Malte Kalinowski - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Filip Dimeski (6.), 1:1 Torun Can Gül (56.), 1:2 Filip Dimeski (58.), 1:3 Sofiane Abdelhak Dellas (70.), 1:4 Eren Güner (75.), 2:4 Emre Sahin (90.+1)



Viktoria Buchholz – TSV Bruckhausen 1:1

Viktoria Buchholz: Jonathan Pletziger, Luca Gaetano Motuzzi, Samson Ayodele, Pascal Mahn, Rimuto Sasaki, Eliah Jung (66. Denis Kporkpor), Tobias Eickmanns, Luca Gebhard, Robert Brandon Hood (89. Marc - Aime Rigione), Timo Wirtz (56. Quassim El Harrouyi), Lars Mrozek - Trainer: Göksan Arslan - Trainer: Christoph Gebhard

TSV Bruckhausen: Paul Küpper, Ugur Özmen, Ahmad Al Saalm, Oguz Yüksel, Samet Uz, Younes Fagrach, Kürsat Abdullah Hizarci, Batuhan Albay, Gojar Mustafaj, Abd-Elhadi Awn (46. Robin Tim Gansauge), Opeyemi Yinusa Oketola - Trainer: Ömer Camuralioglu - Trainer: Aykut Ünlü

Schiedsrichter: Jakub Grochowicz (Essen) - Zuschauer: 124

Tore: 1:0 Tobias Eickmanns (15.), 1:1 Kürsat Abdullah Hizarci (48.)



SV Genc Osman Duisburg – DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 1:2

SV Genc Osman Duisburg: Mirkan Sezgin, Hakan Yildirim, Enes Bayram, Bünyamin Burak Sari, Furkan Cakmak, Felix Mpianza, Argjent Emrula (90. Richmond Osahenruhwen Nfubea Patrick), Murat Özkul (69. Mehmet Can Ekelik), Mertcan Akdeniz (73. Deniz Erdem), Mert Yagci, Burak Yildiz (69. Abdulhamit Canim) - Trainer: Yalcin Nezir

DJK Sportfreunde Katernberg 13/19: Luis Schneider, Dominik Hendricks, Nils Unger, Luca Campe, Christopher Löffler, Marcel Welscher, Julian Fischer, Melih Bulut, Yves Busch, Alain Hansmann-Jackson, Timo Conde (89. Joel Wyputa) - Trainer: Sascha Fischer

Schiedsrichter: Ferhat-Emre Calik (Krefeld) - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Julian Fischer (36.), 1:1 Argjent Emrula (51.), 1:2 Timo Conde (64.)



Mülheimer SV 07 – Vogelheimer SV 2:2

Mülheimer SV 07: Michel De Cruppe, Oliver Ognjanovic, Justin Gramsch, Eugene Asamoah (76. Henry Philipp Lücke), Philipp Reis (84. Simon Grün), Robin Tschierske (34. Robin Götze), Thore Uteg, Asim Bedirhan Simsek (87. Mohammad Iyad Shihada), Denys Kalashnik, Pascal Roenz, Luca Felix Rausch (73. Bela Pankel) - Trainer: Jamie Fischer - Trainer: Philipp Reis

Vogelheimer SV: Leon Gonzales Montes, Yannik Schümberg, Janik Noah Eichmann, Deniz Senol, Teruhisa Okabayashi, Ilhan Copcu, Burak Pakdemirli, Domagoj Zovko (64. Fahat Sarkhush), Schafik Fraitat (56. Yassine Bel-Mustapha), Naoufal Nouri (82. Jumaru Nishikawa), Can Funke - Trainer: Carsten Isenberg

Schiedsrichter: Max Schleicher (Wuppertal) - Zuschauer: 140

Tore: 1:0 Asim Bedirhan Simsek (11.), 1:1 Naoufal Nouri (45.), 1:2 Can Funke (70.), 2:2 Asim Bedirhan Simsek (74.) ____

Das ist der nächste Spieltag

31. Spieltag

Fr., 09.05.25 20:00 Uhr TSV Bruckhausen - SV Genc Osman Duisburg

Sa., 10.05.25 19:00 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum - TGD Essen-West

So., 11.05.25 15:00 Uhr FC Taxi Duisburg - SuS 09 Dinslaken

So., 11.05.25 15:00 Uhr Fatihspor Essen 2001 - Mülheimer SV 07

So., 11.05.25 15:15 Uhr Vogelheimer SV - SC Werden-Heidhausen

So., 11.05.25 15:15 Uhr DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - VfB Frohnhausen

So., 11.05.25 15:30 Uhr FSV Duisburg - Viktoria Buchholz

So., 11.05.25 15:30 Uhr GSG Duisburg - Duisburger FV 08

So., 11.05.25 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - Rheinland Hamborn

_______________

