3:0! Spelle feiert - Sparta am Boden!

Der SC Spelle-Venhaus II beendet das Fußballjahr 2025 mit einem souveränen 3:0-Heimsieg gegen den SV Sparta Werlte und schickt die Gäste mit einer weiter wachsenden Sorgenfaltenzahl in die Winterpause. Für Werlte ist es die sechste Niederlage in Folge, begleitet von einer Gelb-Roten Karte für Niklas Fuhler. Der Abstand auf den rettenden 13. Tabellenplatz beträgt inzwischen fünf Punkte. Spelle dagegen überwintert entspannt im Tabellenmittelfeld auf Rang acht. Gestern, 14:00 Uhr SC Spelle-Venhaus Spelle-Venh. II SV Sparta Werlte Werlte 3 0 Abpfiff Die erste Hälfte bot überschaubaren Fußball, aber ein Chancenfeuerwerk kurz vor der Pause. Spelle vergab in der 34. Minute gleich drei Großgelegenheiten im Sekundenrhythmus - Gebhardt, Stapper und Schneke scheiterten entweder am starken Werlter Keeper oder an sich selbst. Die beste Chance der Gäste hatte zuvor Abeln (23.), dessen Abschluss aus zwölf Metern Spelles Schlussmann Schulten stark parierte. Nach dem Seitenwechsel kippte das Spiel innerhalb weniger Augenblicke. Mit einem satten Distanzschuss unter die Latte brachte Mersch die Gastgeber in Führung (48.). Keine Minute später erhöhte Buss als Abstauber auf 2:0 (49.), nachdem Stapper zunächst noch hängen geblieben war. Der Knackpunkt folgte in Minute 52: Fuhler sah nach wiederholtem Foulspiel Gelb-Rot, und nur Sekunden später verursachte Werlte einen Strafstoß. Buss verwandelte den fälligen Elfmeter eiskalt unten rechts, sein elftes Saisontor und stellte früh auf 3:0 (53.). Damit war die Partie entschieden. Werlte versuchte in Unterzahl zwar, sich gegen die drohende Niederlage zu stemmen, doch Spelle kontrollierte das Geschehen und wechselte routiniert durch. Die Gastgeber brachten den verdienten Sieg ungefährdet ins Ziel, während Werlte mehr mit Frust als mit gefährlichen Aktionen auffiel, inklusive einer Gelben Karte für Trainer Marcel Mertens (58.). Im WhatsApp-Kanal des SV Sparta Werlte fiel das Fazit deutlich aus: „Ende des turbulenten Jahres 2025 - Winterpause für Sparta. Jetzt heißt es: Kopf freibekommen und im neuen Jahr frisch angreifen.“ Für die Spartaner wird der Jahreswechsel zum Wendepunkt werden müssen. Die Mission Klassenerhalt läuft weiter und die Alarmglocken sind laut wie nie. ____________________ Adventszeit in Laxten: Besinnlich war nur Langen

Gestern, 14:00 Uhr SV Olympia Laxten Laxten SV Langen SV Langen 6 2 Abpfiff Mit einem hochverdienten 6:2-Erfolg über den SV Langen beendet der SV Olympia Laxten seinen Negativtrend und rutscht zum Jahresabschluss auf Tabellenplatz zehn. Die Gäste aus Langen zeigten über weite Strecken eine enttäuschende Vorstellung und schließen das Jahr auf Rang sieben ab. Laxten überrollt Langen in der Anfangsphase Die Gastgeber erwischten einen Blitzstart. Bereits nach 13 Minuten traf Marvin Schmökel zur Führung, ehe Phil Uphus in der 16. Minute nachlegte. Die völlig verunsichert wirkenden Gäste fanden zunächst kaum Zugriff, doch nach einer Ecke gelang Markus Raming-Freesen in der 20. Minute der überraschende Anschluss. Laxten zeigte sich davon jedoch völlig unbeeindruckt und spielte weiter zielstrebig nach vorne. Mit einem Doppelschlag stellten die Hausherren die Weichen früh auf Sieg: Schmökel vollendete einen starken Ricke-Vorstoß zum 3:1 (22.), ehe Jakob Weber von einem groben Fehler Langens Keeper Wilken profitierte und ins leere Tor einschob (23.). Kurz vor der Pause erhöhte Leandro Pochert völlig freistehend auf 5:1 (44.). Von der eigentlich engen tabellarischen Situation zwischen beiden Teams war keinerlei Unterschied zu erkennen. Langen ohne Durchschlagskraft - Laxten bleibt dominant Auch nach dem Seitenwechsel blieb Laxten das klar spielbestimmende Team. Die Gastgeber erspielten sich reihenweise Chancen: Weber, Pochert und Schmökel verpassten zunächst weitere Treffer, während Langen kaum nennenswerte Offensivaktionen zustande brachte. Lediglich Bruns setzte mit einem Distanzschuss, den Laxtens Torhüter Hadzic parieren musste, einen kurzen Akzent (85.). Zuvor hatten die Hausherren bereits auf 6:1 erhöht: Nach einem erneuten Aufbauschnitzer der Gäste kombinierten sich die Lingener sehenswert durch den Strafraum, ehe Kaspar Hofschröer eiskalt vollendete (76.). Der späte Treffer von Jan-Luca Bruns zum 6:2 stellte nur noch leichte Ergebniskosmetik dar. Am verdienten Erfolg der Gastgeber änderte das nichts. Fazit Laxten präsentierte sich über 90 Minuten griffiger, wacher und in allen Belangen überlegen. Der SV Langen hingegen zeigte eine enttäuschende Vorstellung, die das klare Ergebnis widerspiegelt. Für Laxten endet das Fußballjahr mit einem dringend benötigten Erfolgserlebnis, für Langen dagegen mit einer ernüchternden Vorstellung. _____________________ Vorwärts rückwärts und dann Vollgas