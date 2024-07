3:0-Sieg rundet Trainingslager ab

Ein souveräner 3:0-Sieg gegen den FSV Bietigheim-Bissingen hat das Trainingslager der Regionalliga-Mannschaft des FC 08 Villingen abgerundet (Foto: Andreas Ulmer / Eibner-Pressefotos). „Das war im Gesamten ein sehr gutes Vorbereitungsspiel und somit ein erfreulicher Abschluss unseres Trainingslagers“, sagte FC 08-Cheftrainer und Sportdirektor Mario Klotz nach der Partie. Zuvor hatten die 08er sich intensiv fünf Tage lang im fränkischen Schlüsselfeld auf die neue Saison vorbereitet. „Unser Programm war sehr intensiv. Und es ist einfach schön und bietet einen absoluten Mehrwert, dass sich alle für einige Tage nur auf Fußball konzentrieren konnten“, betonte Mario Klotz. Direkt im Anschluss wurde gegen den FSV 08 Bietigheim-Bissingen getestet. „Wir haben uns vorgenommen, die Dinge, welche wir uns im Trainingslager gemeinsam erarbeitet haben, heute mit ins Spiel zu nehmen“, betonte der Cheftrainer der 08er. „Dies ist uns gelungen. In der 1. Halbzeit waren wir sehr dominant und spielbestimmend, sind zudem nach Ballverlusten sehr schnell in die Balleroberung gekommen und haben gegen den Ball entsprechend gut gearbeitet“, analysierte Klotz.