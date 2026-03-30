3:0 - Rieden entscheidet Verfolgerduell klar für sich

Mit dem 3:0 gegen den TuS Rosenberg (in Blau-Weiß) hat der 1. FC Rieden (in Grün) Platz 2 erobern können. – Foto: Richard Weigert

20. Spieltag in der Kreisliga Süd: Im ersten von gleich zwei Spitzenspielen innerhalb weniger Tage auf eigenem Geläuf sicherte sich der 1. FC Rieden (2./38) beim 3:0 im Verfolgerduell gegen den TuS Rosenberg (3./37) wichtige Zähler im Buhlen um die ganz vorderen Plätze. Der Rückstand auf den Ligaprimus aus Raigering (1./42 - 3:1 gegen Luhe-Wildenau II) beträgt vier Punkte, kann sich aber am kommenden Mittwoch reduzieren, sollte die Pospiech-Elf das nächste Topduell gegen den TSV Königstein (4./36 - 4:0 gegen Weiden-Ost II) ebenfalls erfolgreich gestalten. Einen Ausrutscher vor den eigenen Fans leistete sich die DJK Ursensollen (5./35 - 1:2 gegen Schmidmühlen), die im Kampf um Platz 2 bei nur drei Punkten Abstand aber immer noch gute Karten besitzt.

Vor der Partie war klar: Nur der Sieger aus dieser Begegnung kann Tabellenführer Raigering auf den Fersen bleiben. Und das ist zunächst der 1. FC Rieden. Beide gingen druckvoll und ohne langes Abtasten ins Spiel, wobei sich der heimische FC Rieden ein Übergewicht erspielte. Rieden stand hoch, setzte Rosenberg unter Druck und kam in der Anfangsphase zu drei vielversprechenden Chancen (3., 9., 12.). Mitte der Halbzeit wurde Rosenberg bissiger und erkämpfte sich mehr Spielanteile, so dass sich das Spiel mehr in die Riedener Spielhälfte verlagerte. In dieser Phase fiel nach einem Eckball von Philip Kölbl durch einen Kopfball von Patrick Hosch die zu diesem Zeitpunkt überraschende FC-Führung (30.). Bis zum Halbzeitpfiff wurde das Spiel hektischer und es kam mehr Zunder ins Spiel.

Klettern wir noch hinab auf der Tabellenleiter bis ans untere Ende, da darf sich der FC Edelsfeld (10./22 - 4:1 in Köfering) als der Gewinner des Spieltags fühlen, denn keiner der direkten Konkurrenten konnte dreifach punkten. Trennten sich der TuS WE Hirschau (11./21) und der ASV Haselmühl (13./12) im direkten Duell Unentschieden, gingen Köfering (14./7) und Luhe-Wildenau (12./16) ja leer aus. So landete der FCE zumindest einen kleinen Befreiungsschlag.

Nach dem Wechsel gehörte die erste ganz dicke Chance FC-Angreifer Moritz Ram, der alleine auf Rosenbergs TW Sebastian Moser zusteuerte und den Ball am Tor vorbeischob (48.). Rieden agierte weiterhin gefährlich mit tiefen Bällen in die Schnittstellen der Abwehr. Rosenbergs erste gefährliche Aktion war mit einem Ball knapp neben das Tor in der 71. Min. zu verzeichnen. Beide Seiten neutralisierten sich weitgehend, Rieden stand in der Deckung sicher. Dadurch war Rosenberg gezwungen, hinten vorsichtig aufzumachen. Der sehr agile FC-Aussenverteidiger Michael Weinfurtner nutzte dies, störte in der 76. Min. den Spielaufbau der Rosenberger entscheidend, flankte butterweich in die Mitte, so dass Moritz Ram die Vorlage per Kopf veredeln konnte. Den ersten ernsthaften Einsatz hatte FC-Torwart Ben Lontke in der 83. Min, als bei einem Duell Mann gegen Mann gegen TuS-Spielertrainer Dennis Kramer Kopf und Kragen riskieren musste, Sieger blieb und damit Rieden im Spiel behielt. Das Sahnehäubchen setzte in der letzten Spielminute Philip Kölbl noch oben drauf: Bei einem Zweikampf an der Außenlinie spekulierte er auf einen Rückpass, spritzte dazwischen, umkurvte TW Moser und schob zum 3:0-Endstand ein. Alles in allem ein nicht unverdienter Sieg auf Grund der größeren kämpferischen Mannschaftsleistung der Riedener. Rosenberg blieb als Favorit dieser Begegnung hinter seinen Erwartungen zurück und hätte sich mehr erwartet. (Quelle: Spielbericht Richard Weigert, FCR)

"Extrem intensives Spiel, bei dem das Ergebnis keinesfalls den Spielverlauf widerspiegelt. Aufgrund starker Defensivarbeit konnten wir den ein oder anderen Fehler im Rosenberger Spielaufbau nutzen und verwerten. Riesen Kompliment an meine Mannschaft für diese geschlossene Leistung", sagte FCR-Coach Julian Pospiech.

"Wir haben leider über 90 Minuten zu wenig unser Spiel durchgezogen. Letztendlich war es kein guter Tag für uns, zu oft falsch entschieden, dem Gegner das Verteidigen zu einfach gemacht und im Endeffekt musste Rieden nur wenig investieren, um in Ballbesitz zu kommen. Verdiente Niederlage, die wir uns selbst zuzuschreiben haben. Jetzt gilt es, wieder in die Spur zu kommen und das nächste Spiel wieder in anderer Art und Weise zu bestreiten", so Gästespielercoach Dennis Kramer.

Tore: 1:0 Patrick Hosch (30.), 2:0 Moritz Ram (76.), 3:0 Philip Kölbl (90.) - Schiedsrichter: Stefan Koch (SpVgg Wolfsegg) - Zuschauer: 145

Verdient behielt der Ligaprimus die Oberhand, auch wenn die Gäste nach einer enttäuschenden Vorstellung in Halbzeit 1 nach dem Seitenwechsel stark verbessert aufs Spielfeld zurückkehrten. Das 2:0 bis zum Pausenpfiff gab die Kräfteverhältnisse auf dem grünen Rasen nicht in Zahlen wieder, der Primus besaß einige Möglichkeiten, um schon nach 45 Minuten den Deckel auf den siebten Saisonheimsieg zu legen. So war der Aufsteiger nach dem Anschlußtor plötzlich wieder im Spiel, sogar der Gleichstand lag in der Luft. Letztlich sorgte das 3:1 erst in der "Crunchtime" für die endgültige Entscheidung. "Ein verdienter Erfolg für uns. Dabei hätten wir in der ersten Halbzeit höher führen müssen, als 2:0. So wie es dann häufig ist, kommt der Gegner zum Anschlusstreffer und das Spiel ist wieder offen. Danach hatten wir Glück bei einem Pfostentreffer von Luhe-Wildenau, aber mit dem 3:1 haben wir das Spiel dann entschieden. Insgesamt bin ich wieder sehr zufrieden mit meiner Mannschaft", sagte SVR-Übungsleiter Martin Kratzer. "Die erste Halbzeit haben wir komplett verschlafen.Wir waren geistig und körperlich nicht präsent. In der zweiten Halbzeit dann ein ganz anderes Auftreten meiner Mannschaft. Allerdings ist gegen Spitzenmannschaften nur eine gute Halbzeit halt nicht ausreichend. Nichtsdestotrotz bin ich sehr optimistisch für die nächsten Wochen. Wenn wir so spielen wie heute nach dem Seitenwechsel, werden wir unsere Punkte holen", so Gästetrainer Dieter Scheler. Tore: 1:0 Raphael Wolf (19.), 2:0 Florian Ottmann (23.), 2:1 Leon Ertl (51.), 3:1 Tim Wrosch (87.) - Schiedsrichter: Ludwig Held - Zuschauer: 156

In einer über weite Strecken zerfahrenen Partie bot die Heimelf ihrem Gast über eine halbe Stunde Paroli, ehe sie sich eine mittlerweile gewohnte Auszeit nahm, drei Gegentreffer kassierte und sich zur Pause quasi schon auf der Verliererstraße befand. In der Schlußphase stellten die Gäste, die sich damit ein wenig Luft nach unten verschafften, noch auf 0:4, ehe der Heimelf - die Schlinge im Daseinskampf zieht sich immer weiter zu - zumindest noch eine Ergebniskosmetik gelang. "Wir konnten dreißig Minuten dagegenhalten, bis es wiederum zur enormen Nachlässigkeiten kam. Wir laden den Gegner zum Toreschießen regelrecht ein - warum auch immer. So kannst du in einer Kreisliga definitiv nicht bestehen", sagte ein enttäuschter SVK-Coach Christian Helleder. "Dreißig gute Minuten unseres Teams genügten, um einen verdienten Sieg einzufahren. Ansonsten gab es viel Kampf und viele fahrige Aktionen auf beiden Seiten. Letztendlich drei wichtige Punkte - mit dem Wissen, dass man sich am Osterwochenende noch steigern muss, um erneut zu punkten", so Gästetrainer Martin Dehling. Tore: 0:1 und 0:2 Stefan Schoener (33./37.), 0:3 Jan Wolf (45.), 0:4 Louis Rupprecht (83.), 1:4 Andreas Hartung (85.) - Schiedsrichter: Marie Gamperl - Zuschauer: 40

Vierte Saisonheimniederlage für den Aufsteiger, der über die gesamte Distanz gesehen keineswegs enttäuschte, am Ende seine personellen Probleme aber nicht kompensieren und die sich bietenden Chancen zu wenig nutzen konnte. Die Führung nach schnellem Gegenzug zur Pause war nicht unverdient, wenngleich die Gäste dennoch gut mithielten. Mit einem frühen Doppelschlag nach der Pause drehte der SVS die Partie und verteidigte den knappen Vorsprung mit am Ende zwei Mann weniger leidenschaftlich und mit beeindruckendem Willen. "Es war heute ein etwas gebrauchter Spieltag für uns. Über weite Strecken waren wir gut im Spiel und über die gesamten 90 Minuten gesehen auch die bessere Mannschaft. Wie es im Fußball aber oft ist: Wenn man vorne seine Chancen nicht konsequent nutzt, wird man hinten bestraft – genau das ist heute passiert. Die vielen Ausfälle haben es uns zusätzlich nicht leicht gemacht, und wir konnten das nicht vollständig kompensieren. Trotzdem hat die Mannschaft eine gute Leistung gezeigt, großen Einsatz bewiesen und als Team funktioniert. Darauf können wir definitiv aufbauen", so DJK-Spielercoach Thomas Kotzbauer. "Ein intensives Spiel in Ursensollen bei wirklich sehr sehr schwierigen Platzverhältnissen. Wir spielen eigentlich keine schlechte erste Halbzeit, bekommen aber nach einem Konter und Fehler von uns das Gegentor. In der Halbzeit stellten wir ein wenig um, was sich gleich auszahlte, wir machten den Ausgleich, legten nach und gingen verdient in Führung. Leider haben wir uns durch die zwei Gelb-Rote Karten selbst ein wenig geschwächt. Was die Mannschaft aber dann an Einsatz und Kampfgeist zeigte, war brutal. Kompliment an die Mannschaft, was wir mit zwei Mann weniger abgeliefert haben, jeder wollte unbedingt diesen Auswärtssieg", erklärte ein sehr zufriedener und auch ein wenig stolzer Gästespielertrainer Alex Greger. Tore: 1:0 David Weber (13.), 1:1 Michael Mehringer (46.), 1:2 Adrian Robinson (53.) - Schiedsrichter: Frederic Schmeißner - Zuschauer: 100 - Platzverweise: Gelb-Rot für Alexander Graf (70.) und Joel Lichtenfeld (90./beide Schmidmühlen).

Die Gäste müssen sich den Vorwurf machen, ihre Dominanz in Hälfte 1 nicht gewinnbringend genutzt zu haben, erneut kostete den Garnisonsstädtern ein mangelhafte Chancenverwertung am Ende das mögliche Zählbare. Nachdem Vilseck nach dem Seitenwechsel weitere Möglichkeiten liegen ließ, um das Ergebnis auszubauen und damit womöglich schon auf die Siegerstraße einzubiegen, gelang es dem nie aufsteckenden SVF mit einem Doppelschlag innerhalb von sieben Zeigerumdrehungen das Blatt zu wenden. Danach schaffte es die Graßler-Truppe nicht mehr, zumindest einen Punkt mit nach Hause zu nehmen. "Mit einer erneut personell angespannten Lage war klar, dass wir in diesem Spiel nur durch Kampf und Wille etwas Zählbares mitnehmen konnten. Der FV Vilseck war in der ersten Halbzeit, vor allem in der Anfangsphase, die deutlich bessere Mannschaft, ging früh in Führung und hätte diese auch noch ausbauen können. Wir haben uns dann aber immer besser in die Partie gekämpft und dagegenhalten. Mit einem Doppelschlag in der zweiten Hälfte haben wir das Spiel dann auf den Kopf gestellt und anschließend das Ergebnis leidenschaftlich verteidigt. Glückwunsch an unsere Mannschaft für diese Leistung", so SVF-Co-Trainer Michael Roith. "Wenn man den Gegner zu lange im Spiel lässt, rächt sich das am Ende. Gleich zu Beginn pariert unser Torwart einen Standard stark. Anschließend sind wir klar überlegen und gehen verdient mit 1:0 in Führung. Allerdings gelingt es uns erneut nicht, unsere zahlreichen hochkarätigen Chancen zu nutzen - ein Problem, das uns schon die ganze Saison begleitet. Mit einer konsequenteren Chancenverwertung hätte es zur Halbzeit gut und gerne 3:0 stehen können, und das Spiel wäre entschieden gewesen. Auch direkt nach der Pause vergeben wir zwei weitere gute Möglichkeiten. Im weiteren Verlauf agieren wir dann zu hektisch und kassieren nach einem individuellen Fehler den Ausgleich zum 1:1. Dieses Gegentor bringt uns sichtbar aus dem Konzept, und kurze Zeit später fällt auch noch das 1:2. Danach fehlte uns die klare Struktur im Spiel, um noch eine passende Antwort liefern zu können", so ein enttäuschter FVV-Coach Tobias Graßler. Tore: 0:1 Dominik Rudlof (4.), 1:1 Lukas Graml (58.), 2:1 Lukas Hirsch (65.) - Schiedsrichter: Moritz Fischer - Zuschauer: 150 - Zeitstrafe für Fabian Vater (71./Freudenberg).

Ein Unentschieden am Ende, welches keiner der beiden Mannschaften so recht weiterhilft. Während die Heimelf verpasste, den Keil zu den Abstiegsplätzen auf sieben Zähler zu verbreitern, hat der ASV den Abstand zu Rang 14 wohl auf fünf Punkte vergrößert, gerät das rettende Ufer immer mehr außer Reichweite. In einer Partie, in der die Protagonisten weniger spielerische, sondern eher kämpferische Akzente setzten, dominierten die Gäste die Frühphase des Spiels, gingen verdient in Führung und hätten diese noch ausbauen können. Nach dem Ausgleich die ersten "Bretter" für Hirschau, die ungenutzt blieben. Nach Wiederbeginn besaß man hüben wie drüben die Möglichkeiten, um den Lucky Punch zu setzen, nachdem dies weder den Kaolinstädtern, noch den weiter im Keller auf der Stelle tretenden Gästen gelang, teilte man die Punkte. "Das Spiel heute kann man als Kampfspiel bezeichnen. Viele lange Bälle, sowie eine zweikampfintensive Begegnung. Die ersten 25 Minuten gehörten dem Gegner, da hatten wir wenig Zugriff zum Spiel. Verdientermaßen ging Haselmühl hier dann auch in Führung. Durch eine Ecke kamen wir dann zum Ausgleich. Bis zur Halbzeit hatten wir auch zwei Möglichkeiten in Führung zu gehen. In der zweiten Halbzeit waren Torchancen auf beiden Seiten vorhanden. Beide Mannschaften hätten das Spiel heute gewinnen können, am Ende war es ein gerechtes Unentschieden. Natürlich hatten wir uns mehr vorgenommen. Vier Punkte aus den ersten beiden Spielen sind aber in Ordnung. Jetzt heißt es Kopf hochnehmen, weiter machen und es nächste Woche wieder besser machen", sagte TuS-Spielertrainer Andreas Meyer am Freitagabend. "Es war eine engagierte Leistung meiner Mannschaft. Zur Halbzeit hätte sich Hirschau auch nicht beschweren dürfen, wenn sie schon drei Gegentore bekommen hätten. Wir machen den Sack nicht zu und so kommt Hirschau dann eben zum Ausgleich. Hochkarätige Chancen wurden dann in der zweiten Halbzeit von beiden Teams nicht genutzt und so blieb es am Ende bei nur einem Punkt für beide Mannschaften", so Gästecoach Dominik Schuster. Tore: 0:1 Matthias Schmidt (24.), 1:1 Martin Freimut (36.) - Schiedsrichter: Konstantin Uhl - Zuschauer: 100