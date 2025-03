30-Punkte-Marke geknackt

Es kamen nur 390 Zuschauer in die heimische bluechip-Arena, um die Partie zwischen dem ZFC Meuselwitz und der VSG Altglienicke zu sehen. Auch vier Gäste-Fans hatten sich auf den Weg gemacht, um ihre Mannschaft zu unterstützen und machten das gar nicht so schlecht. Die VSG hatte zu Anfang die besseren Momente und zeigte gleich mal ihre spielerische Extraklasse. Schon mit der ersten Aktion hätten die Gäste in Führung gehen können. Nachdem in der zweiten Minute ein Schuss von Gäste-Kapitän Maurice Trapp von Lukas Sedlak stark pariert werden konnte, hätte der Zipsendorfer Keeper nur eine Zeigerumdrehung später bei der Direktabnahme von Philip Türpitz wohl keine Abwehrchance gehabt. Zum Glück strich die Kugel knapp am Tor vorbei (3‘). Doch kurze Zeit später war auch die Heim-Mannschaft im Spiel und hatte den ersten guten Angriff, bei dem aber Tim Kießling gerade noch geblockt werden konnte (7‘). Danach erarbeitete sich die Meuselwitzer Mannschaft sogar ein Chancenplus und ein optisches Übergewicht. Jedoch noch vorerst ohne Ertrag, denn weder der Abschlussversuch von Nils Schätzle in der elften Minute aus dem Gewühl heraus, noch der schöne Kopfball von Florian Hansch, der knapp drüber ging (12‘), fanden den Weg in die Maschen. Doch Zipse blieb dran und machte weiter Druck. In der 21. Spielminute brachte Nils Schätzle einen schönen Freistoß nach innen, den die Gäste noch vor Tim Kießling zur Ecke klären konnten. Diesen Eckball schlenzte Daniel Haubner punktgenau auf Tim Kießling, der die Kugel wunderschön ins untere Eck köpfte (23‘). Mittlerweile war diese Führung auch verdient und die Heimelf wollte sofort nachlegen. Zwei Minuten nach der Führung hatte das Zipsendorfer Publikum erneut den Torschrei auf den Lippen. Bedauerlicherweise konnte Gäste-Keeper Luis Maria Zwick den satten Schuss mit einem Reflex noch über den Querbalken lenken (25‘). Da auch ein schöner Distanzschuss von Daniel Haubner knapp am Tor vorbeizischte (40‘), blieb es bei der knappen 1:0-Führung bis zur Pause.

Es war natürlich klar, dass die Gäste im zweiten Durchgang kommen werden. So waren gerade mal vier Minuten nach Wiederanpfiff vergangen, als der eingewechselte Anthony Roczen, nachdem er sich gut durchgesetzt hatte, den Ball ans Außennetz ballerte (49‘). Auch in der Folge waren die Gäste das aktivere Team und machten ordentlich Dampf. Immer wieder war die Zipsendorfer Abwehr gefordert, die das aber wie auch in den letzten Spielen mit Bravour machte. Selbstverständlich hatten auch die Meuselwitzer ihre Gelegenheiten. So marschierte nach 57 Minuten wieder einmal Christoph Pauling auf und davon, brachte das Leder perfekt nach innen, doch wurde Florian Hansch noch am Einschieben gestört. Wenige Augenblicke später hatte Tim Kießling die wohl beste Möglichkeit, auf 2:0 zu erhöhen. Er wollte es aber zu genau machen und schob das Leder knapp neben das Altglienicker Tor (58‘). Die Gäste hingegen arbeiteten weiter am Ausgleich und tauchten immer wieder gefährlich im Zipsendorfer Strafraum auf. In der 65. Minute hätten die vier VSG-Fans im Gästeblock fast jubeln können. Malick Hassan Sanogo traf aus Nahdistanz jedoch nur den Pfosten. Die Zeit verging und so nach und nach hatte man aber das Gefühl, die Gäste verzweifelten so langsam an der gut gestaffelten ZFC-Abwehr. Der Druck ließ etwas nach und so überstand die Heim-Mannschaft auch wieder mit dem nötigen Quäntchen Glück die letzten brenzligen Momente und brachte die knappe 1:0-Führung über die Ziellinie. Damit zeigten es die ZFC-Jungs auch dem letzten Zweifler: Der ZFC ist wieder da!

Fazit: Da sind die nächsten Punkte für den Klassenerhalt. Sieben Punkte aus den letzten drei Spielen, das kann sich schon sehen lassen. Der Zusammenhalt ist da, das ist auf dem Platz zu sehen, und damit kommen auch die Erfolge. Auch gegen spielstarke Mannschaften, die, zum Beispiel mit einem Philip Türpitz, Ausnahme-Kicker in ihren Reihen haben. So kann es von mir aus weitergehen. Doch es wird nicht einfacher. Am Samstag kommt der FC Carl Zeiss Jena zum Pokalduell und eine Woche später müssen die Meuselwitzer Jungs zum Spitzenreiter ins Bruno-Plache-Stadion.

STIMMEN ZUM SPIEL

Dan Twardzig (Altglienicke): Ich glaube, wir haben zwei verschiedene Halbzeiten gesehen. In der ersten Halbzeit hat uns der ZFC quasi in allen Belangen etwas vorgemacht. Es hat natürlich auch etwas mit uns gemacht, dass wir vor der Halbzeit schon zweimal auswechseln mussten. Wir mussten uns dann erst wieder sortieren. Im zweiten Durchgang waren wir am Drücker, hatten einige Möglichkeiten, haben das Tor aber leider nicht gemacht und gingen als Verlierer vom Platz.

Georg-Martin Leopold (Meuselwitz): Wir wollten aus drei Spielen drei Punkte holen. Nun sitzen wir hier, ihr seid glücklich, ich bin überglücklich, denn wir haben sieben Punkte geholt. Das ist sensationell. Es war heute ein schweres Spiel gegen eine sehr starke Mannschaft. Im ersten Durchgang haben wir viel richtig gemacht und waren sehr präsent. In der zweiten Halbzeit sind wir dann schon auf Reserve gegangen und wir waren froh, dass Altglienicke kein Tor gemacht hat. Es war dann ein Abwehrkampf, aber mit der Zeit wuchs die Hoffnung, das Ergebnis über die Ziellinie zu bringen. Das Glück, das wir heute hatten, haben wir uns in den letzten Wochen hart erarbeitet. Am 25. Spieltag haben wir jetzt 32 Punkte, da haben wir diese Woche einen großen Schritt gemacht, dass nächstes Jahr hier wieder Regionalliga-Fußball gespielt werden kann. Ich freue mich aufs Pokalhalbfinale, aber die Liga bleibt trotzdem unser Geschäft, und das haben wir diese Woche hervorragend gemacht.