3:0 - Landesligist überrascht gegen Verbandsliga-Aufsteiger

Für Ehningen war dieses Spiel ein früher Realitätsabgleich. Als Meister der Landesliga Württemberg, Staffel 2, ist der Klub in die Verbandsliga aufgestiegen, doch gegen Bernhausen wurde sichtbar, dass Aufstiegseuphorie allein keine Stabilität schafft. Der Gegner kennt Ehningen aus der vergangenen Saison gut und nutzte den Test, um selbst ein klares Zeichen zu setzen.

Schon nach elf Minuten brachte Nikita Schestakow Bernhausen mit 1:0 in Führung. Für Ehningen bedeutete das früh die Aufgabe, gegen Widerstand Struktur und Geduld zu bewahren. Die Partie blieb lange offen genug, um zurückzufinden, doch nach dem Seitenwechsel stellte Markus Fickeisen in der 54. Minute auf 2:0. Spätestens mit dem Foulelfmeter von Ekrem Servi in der 85. Minute war das Ergebnis entschieden.

Ein 0:3 im Juli ist kein Grund zur Unruhe, aber ein wertvoller Hinweis. Ehningen wird in der Verbandsliga häufiger Gegner treffen, die Fehler konsequent bestrafen und körperlich wie taktisch andere Anforderungen stellen. Gerade deshalb kann eine Niederlage gegen einen ambitionierten Landesligisten nützlich sein. Sie zeigt, wo Abläufe noch nicht greifen und wo Konzentration über längere Phasen fehlen darf, aber nicht fehlen sollte.