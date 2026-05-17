3:0: Klosterhardt kommt gegen Frohnhausen richtig ins Rollen

Zegadlo war für kaum zu bändigen für den VfB. – Foto: Markus Becker

Die DJK Arminia Klosterhardt hat das Topspiel der Bezirksliga gegen den VfB Frohnhausen souverän mit 3:0 gewonnen und damit die Tabellenführung behauptet. Vor 200 Zuschauern sorgten Hamza Velic und Doppelpacker Jan-Niklas Pia für den verdienten Heimsieg der Mannschaft von Trainer Marcel Landers.

Frohnhausen hielt zunächst noch dagegen und kam durch Samir Laskowski zu einer guten Gelegenheit, dessen Abschluss knapp am Tor vorbeiging (36.). Doch anschließend erhöhte Klosterhardt den Druck deutlich. Erst scheiterte Fabian Abel mit einem Distanzschuss am Innenpfosten (38.), ehe die Gastgeber kurz vor der Pause eiskalt zuschlugen.

Schon in den Anfangsminuten wurde deutlich, warum Klosterhardt die offensivstärkste Mannschaft der Liga stellt. Vor allem Samuel Zegadlo war kaum zu kontrollieren. Erst traf er den Außenpfosten (9.), wenig später verfehlte sein Abschluss das Kreuzeck nur knapp (13.). Auch Hamza Velic und Max Langerbein sorgten immer wieder für Gefahr.

Nach Vorarbeit von Abel nutzte Velic den vielen Platz im Strafraum zur verdienten Führung (41.). Nur drei Minuten später legte Zegadlo stark für Pia auf, der am langen Pfosten nur noch einschieben musste (44.). Mit dem 2:0 ging es in die Halbzeit.

Klosterhardt lässt nichts mehr anbrennen

Die Gäste versuchten nach Wiederbeginn mutiger aufzutreten, fanden gegen die kompakte Defensive der Hausherren aber kaum Lösungen. Stattdessen blieb Klosterhardt gefährlicher. Zegadlo vergab aus kurzer Distanz die mögliche Vorentscheidung (65.), ehe diese wenig später doch fiel.

Wieder war Zegadlo beteiligt. Mit einem Hackentrick setzte er Pia in Szene, dessen leicht abgefälschter Flachschuss unhaltbar im Winkel einschlug (73.). Für Pia war es bereits der 28. Saisontreffer.

In der Schlussphase hatte Klosterhardt sogar mehrfach das 4:0 auf dem Fuß. Niklas Gehrmann scheiterte an einer starken Parade von Kerem-Ali Temur (80.), Pia vergab wenig später die große Chance auf seinen Dreierpack (87.). Auf der anderen Seite blieb Frohnhausen offensiv über weite Strecken zu ungenau.

So brachte die Arminia den verdienten Heimsieg souverän über die Zeit und verteidigte die Tabellenführung im engen Aufstiegsrennen vor Rot-Weiss Essen II, das sich parallel gegen Dostlukspor Bottrop keine Blöße gab.