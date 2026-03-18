30 Jahre Schiedsrichter mit Auszeichnung Alex Käberlein spielte Fußball bei der TuS Güldenstern Stade und dem TuS Eiche Bargstedt – „Schiedsrichter zu sein, war mein Leben“ von Michael Brunsch · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser

Stolz präsentiert der 79-jährige Alex Käberlein seine „Goldene Schiedsrichter-Pfeife“. – Foto: Michael Brunsch

Der gebürtige Stader Alex Käberlein war Schiedsrichter durch und durch. Es bereitete ihm einfach viel Spaß, und deshalb pfiff er etwa 30 Jahre. Gesundheitlich musste der heute 79-Jährige im Jahr 2004 seine Pfeife an den berühmten Nagel hängen. Daran denkt er überhaupt nicht gerne zurück.

Der verheiratete Fußballfan hat zwei erwachsene Kinder, drei Enkelkinder. Er arbeitete als Prüfer für Luftfahrt bei Airbus. „Da saß ich viel am Computer. Daher möchte ich heute keinen mehr haben. Auch mein Handy ist ein ganz einfaches“, erzählt Alex Käberlein. Diesen „ganzen technischen Kram“ brauche er nicht. „Nachrichten sehe ich drei- oder viermal am Tag im Fernsehen. Dazu lese ich viele Zeitungen. Das TAGEBLATT gehört auch dazu, auch wenn es durch den frühen Druck nicht mehr ganz so aktuell ist. Das ist die Bildzeitung aber auch nicht“, sagt er mit forscher Stimme.

Was ihm ebenfalls nicht gefällt, sind die späten Anstoßzeiten der internationalen Fußballspiele. „Ich dachte immer, man will etwas für die Jugend machen, aber wer schaut sich in der Woche um 21 Uhr die Championsleague- oder Europaleague-Spiele an, wenn am nächsten Tag Schule ist?“ Viele Jahre Fußball bei der Turn- und Sportriege Güldenstern

Seine Laufbahn als Fußballer begann bei Grün Weiß Stade, einem Verein, den es seit 2017 endgültig nicht mehr gibt. Die Fußballabteilung war bereits viele Jahre zuvor aufgelöst worden. Auf dem alten Sportplatz befindet sich inzwischen ein beliebter Campingplatz. „Als ich 12 oder 13 Jahre alt war, wollte ich da weg. Ich fühlte mich nicht so richtig wohl, ging daher zur TuS Güldenstern Stade“, erinnert sich Käberlein. „Ich wohnte und wohne heute noch in einer Gegend, in der viele Jugendliche auf der berühmten Camper Höhe spielten. Da spielte ich lange und mit der zweiten Herrenmannschaft schafften wir es bis in die Kreisliga.“ Plötzlich in Bargstedt