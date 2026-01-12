30 Jahre mit der Pfeife – Peter Wolf und das Schiedsrichterwesen

Seit drei Jahrzehnten steht Peter Wolf für Fairness, Verlässlichkeit und Leidenschaft am Fußballplatz. Was in der Saison 1995/96 mit einer einfachen Frage des damaligen Präsidenten des TSV Moosburg, Josef Hoffmann, begann, entwickelte sich zu einer beeindruckenden Schiedsrichterlaufbahn, die nun beim TSV Baierbach ihre sportliche Heimat gefunden hat. Nach vier Pflichtabenden zur Prüfungsvorbereitung und zehn geleiteten Spielen erhielt Peter Wolf seinen Schiedsrichterausweis. Es folgten ein Jahr als zweiter Schiedsrichter beim TSV Moosburg, der Aufstieg in die Kreisliga nach nur drei Jahren sowie vier Spielzeiten auf diesem Niveau. Besonders prägend war seine 16-jährige Tätigkeit als Schiedsrichterobmann, in der er die Zahl der Unparteiischen im Verein von zwei auf sieben steigern konnte. Parallel dazu engagierte er sich sechs Jahre als Jugendtrainer – vier Jahre in der A-Jugend und zwei Jahre in der F-Jugend.

Nach 18 Jahren wechselte Peter Wolf von der Schiedsrichtergruppe Freising nach Landshut, ehe er im Winter 2017 zum TSV Baierbach kam, wo er – wie er selbst sagt – „sehr gut aufgenommen“ wurde. Seine Bilanz nach 30 Jahren ist außergewöhnlich: kein einziger Spielabbruch, lediglich ein Spiel unter Polizeibeobachtung sowie zwei Einsätze mit schweren Verletzungen und Rettungsdiensteinsatz. Auch als Spieler bringt er Erfahrung mit – über 30 Jahre in sechs Vereinen. Heute setzt sich Peter Wolf weiterhin dafür ein, neue Schiedsrichter zu gewinnen und insbesondere junge Menschen für dieses wichtige Amt zu begeistern. Denn das Schiedsrichterwesen entwickelt sich kontinuierlich weiter und bietet spannende Perspektiven: Verantwortung übernehmen, Teil des Spiels sein, Persönlichkeit entwickeln.