30 Jahre Anstoß: Bewährtes Konzept mit Blick nach vorne

Rund 12.000 Kinder haben seit dem ersten Camp im Sommer 1996 an den verschiedenen Angeboten teilgenommen. Im Jubiläumsjahr blickt die Fußballschule deshalb nicht nur zurück, sondern richtet den Blick vor allem nach vorn – nach den Camps an Ostern und zu Beginn der Sommerferien in Bernkastel-Kues, Igel und Mehring folgen nun neue Standorte in Trier sowie das bewährte Sommerprogramm im Kleinwalsertal.
Die Geschichte begann mit einer Idee, die Michael Ziegler aus den USA an die Mosel brachte. Während eines mehrmonatigen Aufenthalts hospitierte er an einer Soccer Academy und war von deren Konzept begeistert. Gemeinsam mit Freunden setzte der frühere Nachwuchstrainer des FC Bayern München die Idee in Trier um. Das erste Camp auf dem Gelände des Moselstadions war mit 100 Kindern sofort ausgebucht. „Das Ganze hatte echten Pioniercharakter. Bis heute ist es das Camp, das mir am positivsten in Erinnerung geblieben ist“, erinnert sich Ziegler.
Aus den ersten Feriencamps entwickelte sich im Laufe der Jahre eine feste Institution. Fördertrainings, zusätzliche Campstandorte und ein eingespieltes Trainerteam sorgten dafür, dass aus der anfänglichen Idee eine nachhaltige Erfolgsgeschichte wurde. Die hohe Wiederanmeldequote von rund 75 Prozent spricht ebenso für das Konzept wie die Tatsache, dass viele ehemalige Teilnehmer inzwischen ihre eigenen Kinder zu den Camps anmelden.
Auch im Jubiläumssommer setzt Anstoß – Die Fußballschule auf Bewährtes und gleichzeitig auf neue Impulse. Erstmals finden Sommercamps in Kooperation mit dem SV Ehrang und dem VfL Trier statt (jeweils vom 3. bis 7. August). Beide Vereine erweitern das Angebot im Trierer Raum und sollen langfristige Partner werden. „Wir sind froh, dass wir nun auch mit dem SV Ehrang und dem VfL Trier kooperieren können. Zwei neue Standorte und Partnervereine, mit denen wir langfristig zusammenarbeiten wollen – das passt hervorragend zu unserem 30-jährigen Bestehen“, sagt Ziegler.
Dabei bleibt das Erfolgsrezept unverändert. Kleine Trainingsgruppen, abwechslungsreiche Übungen, zahlreiche Spielformen und Turniere sowie ein erfahrenes Trainerteam sorgen dafür, dass sowohl Anfänger als auch fortgeschrittene Nachwuchsfußballer im Alter von sieben bis 14 Jahren auf ihre Kosten kommen. „Mit einer klaren Trainingsstruktur erreichen wir die Mädchen und Jungen. Wichtig sind dabei die kleinen Gruppen mit maximal zwölf Kindern. So ist jeder permanent gefordert“, erklärt der Fußballschulleiter.
Neben den neuen Standorten bildet das dreiwöchige Engagement im Kleinwalsertal erneut einen Höhepunkt der Sommerferien. Vom 27. Juli bis 14. August gastiert die Fußballschule in der Alpenregion und verbindet Sport mit Urlaub. Das Besondere: Familien können einzelne Tage ebenso buchen wie komplette Wochen. „Wenn die Kinder einmal keine Lust aufs Wandern haben, können sie sich auch kurzfristig noch anmelden“, sagt Ziegler. Genau diese Flexibilität habe sich in den vergangenen Jahren bewährt und mache das Angebot für viele Urlauber besonders attraktiv.
Dass das Konzept auch nach drei Jahrzehnten funktioniert, führt Ziegler nicht auf spektakuläre Neuerungen zurück. Vielmehr habe sich die Grundidee bewährt und sei lediglich behutsam weiterentwickelt worden. Während früher klassische Übungsformen stärker im Mittelpunkt standen, prägen heute vor allem Spielformen das Training. Der Spaß am Fußball, die individuelle Förderung und das gemeinsame Erlebnis sind jedoch geblieben.
So ist das Jubiläum für Anstoß – Die Fußballschule vor allem Ansporn, den eingeschlagenen Weg fortzusetzen. Neue Kooperationen, bewährte Standorte und ein erfahrenes Trainerteam sollen dafür sorgen, dass auch die nächsten Generationen fußballbegeisterter Kinder erlebnisreiche Ferien auf dem Fußballplatz erleben.
Für die Camps im Kleinwalsertal, beim SV Ehrang und beim VfL Trier sind noch Plätze frei. Weitere Informationen sowie den Anmeldelink gibt es unter: