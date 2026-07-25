30 Jahre Anstoß: Bewährtes Konzept mit Blick nach vorne 30 Jahre sind in der schnelllebigen Fußballwelt eine lange Zeit. Konzepte kommen und gehen, Trends wechseln, die Konkurrenz wächst. Anstoß – Die Fußballschule dagegen hat sich längst etabliert. von red · Heute, 14:20 Uhr · 0 Leser

Fußballspaß unter fachkundiger Anleitung: Das haben die Camps von Anstoß-Die Fußballschule zu bieten - wie hier vor malerischer Kulisse im Kleinwalsertal. – Foto: Anstoß-Die Fußball

Verlinkte Inhalte Michael Ziegler

Rund 12.000 Kinder haben seit dem ersten Camp im Sommer 1996 an den verschiedenen Angeboten teilgenommen. Im Jubiläumsjahr blickt die Fußballschule deshalb nicht nur zurück, sondern richtet den Blick vor allem nach vorn – nach den Camps an Ostern und zu Beginn der Sommerferien in Bernkastel-Kues, Igel und Mehring folgen nun neue Standorte in Trier sowie das bewährte Sommerprogramm im Kleinwalsertal.

Die Geschichte begann mit einer Idee, die Michael Ziegler aus den USA an die Mosel brachte. Während eines mehrmonatigen Aufenthalts hospitierte er an einer Soccer Academy und war von deren Konzept begeistert. Gemeinsam mit Freunden setzte der frühere Nachwuchstrainer des FC Bayern München die Idee in Trier um. Das erste Camp auf dem Gelände des Moselstadions war mit 100 Kindern sofort ausgebucht. „Das Ganze hatte echten Pioniercharakter. Bis heute ist es das Camp, das mir am positivsten in Erinnerung geblieben ist“, erinnert sich Ziegler. Hohe Wiederanmeldequote belegt den Erfolg Aus den ersten Feriencamps entwickelte sich im Laufe der Jahre eine feste Institution. Fördertrainings, zusätzliche Campstandorte und ein eingespieltes Trainerteam sorgten dafür, dass aus der anfänglichen Idee eine nachhaltige Erfolgsgeschichte wurde. Die hohe Wiederanmeldequote von rund 75 Prozent spricht ebenso für das Konzept wie die Tatsache, dass viele ehemalige Teilnehmer inzwischen ihre eigenen Kinder zu den Camps anmelden.

Auch im Jubiläumssommer setzt Anstoß – Die Fußballschule auf Bewährtes und gleichzeitig auf neue Impulse. Erstmals finden Sommercamps in Kooperation mit dem SV Ehrang und dem VfL Trier statt (jeweils vom 3. bis 7. August). Beide Vereine erweitern das Angebot im Trierer Raum und sollen langfristige Partner werden. „Wir sind froh, dass wir nun auch mit dem SV Ehrang und dem VfL Trier kooperieren können. Zwei neue Standorte und Partnervereine, mit denen wir langfristig zusammenarbeiten wollen – das passt hervorragend zu unserem 30-jährigen Bestehen“, sagt Ziegler. Das Konzept von Anstoß - Die Fußballschule Dabei bleibt das Erfolgsrezept unverändert. Kleine Trainingsgruppen, abwechslungsreiche Übungen, zahlreiche Spielformen und Turniere sowie ein erfahrenes Trainerteam sorgen dafür, dass sowohl Anfänger als auch fortgeschrittene Nachwuchsfußballer im Alter von sieben bis 14 Jahren auf ihre Kosten kommen. „Mit einer klaren Trainingsstruktur erreichen wir die Mädchen und Jungen. Wichtig sind dabei die kleinen Gruppen mit maximal zwölf Kindern. So ist jeder permanent gefordert“, erklärt der Fußballschulleiter.