3:0 in Zwickau: Greifswalder FC feiert überzeugenden Auswärtssieg

Munterer Auftakt mit Chancen auf beiden Seiten

Am 2. Spieltag der Regionalliga Nordost erwischte der Greifswalder FC im Auswärtsspiel beim FSV Zwickau einen engagierten Start. In der 16. Minute erspielte sich Robert Leipertz die erste Großchance für die Gäste von der Ostsee. Aber auch die von Trainer Rico Schmitt betreuten Zwickauer schalteten sich gefährlich in die Offensive ein: Cemal Sezer tauchte in der 19. und 23. Minute gleich zweimal mit einer Großchance vor dem Greifswalder Gehäuse auf, verpasste jedoch die Führung für die Gastgeber.

Effektive Greifswalder belohnen sich vor der Pause

In der 25. Minute nutzte der Greifswalder FC dann einen Fehler der Hausherren eiskalt aus. Ein Zwickauer Akteur rutschte unglücklich aus, was Kay Seidemann die Gelegenheit gab, Grace Bokake zu bedienen. Dieser schob das Leder vor Zwickaus Torwart Lucas Hiemann in die Maschen – die Vorlage von Seidemann bedeutete Bokakes erstes Saisontor und die umjubelte 1:0-Führung. Zwickau drängte auf den Ausgleich, doch Daniel Haubner vergab in der 33. Minute eine weitere Großchance für den FSV.

Kurz vor dem Pausenpfiff legte Greifswald nach: Von der rechten Seite bediente Seidemann mit seiner zweiten Saisonvorlage den mitgelaufenen Colin Kroll-Thiel, der mit seinem zweiten Saisontor in der 44. Minute auf 2:0 erhöhte.

Felix Heim sorgt für die endgültige Entscheidung

Auch im zweiten Durchgang ließ die Greifswalder Hintermannschaft nichts mehr anbrennen und setzte in der Schlussphase den entscheidenden Nadelstich. In der 83. Minute schlug Felix Heim zu und erzielte mit seinem ersten Saisontor den Treffer zum 3:0-Endstand für den Greifswalder FC.