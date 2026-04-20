3:0 in Wuppertal – Kirchs Offensiv-Plan geht früh auf

Klarer Sieg für die Jungfohlen. – Foto: Jochen Classen

Borussias U23 ist im letzten Saisonviertel der Regionalliga West nochmals richtig ins Rollen gekommen. Beim Wuppertaler SV gelang der fünfte Sieg innerhalb der vergangenen sechs ungeschlagenen Meisterschaftsspiele. Beim abstiegsbedrohten WSV siegte die Gladbacher Zweitvertretung 3:0 (2:0).

Zunächst setzte Alejo Sarco nach einem Wuppertaler Eckball zum Alleingang an. Nach einem Sprint über das ganze Feld erzielte der Leihspieler Bayer Leverkusens, der erneut bei der U23 aushalf, mit einem Flachschuss ins lange Eck die Führung (6. Minute). Das 2:0 besorgte Justin Adozi, nachdem er im Mittelfeld sehenswert Doppelpass mit Stürmerkollege Jan Urbich gespielt hatte. Gladbach spielte seine individuelle Klasse gegenüber dem Kellerkind konsequent aus.

„Wir sind mit drei Stürmern gestartet, um früh die Weichen zu stellen – dieser Plan ist voll aufgegangen“, sagte Borussen-Trainer Oliver Kirch. Alle drei Stürmer waren maßgeblich daran beteiligt, dass sich die Gladbacher eine 2:0-Halbzeitführung herausspielten.

Gladbachs Joker Fleck und Wörsdörfer stechen wieder

„Man hat aber auch gemerkt, dass sich Wuppertal unbedingt wehren wollte und wir das dritte Spiel in wenigen Tagen hatten. Trotzdem haben wir nur wenig zugelassen, die Partie gutkontrolliert und zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht“, analysierte Kirch, der sich im Stadion am Zoo zudem wieder auf seine Joker verlassen konnte.

So setzte Len Wörsdörfer kurz nach seiner Einwechslung einen Freistoß an den Pfosten, seinen zweiten Versuch aus der Distanz konnte WSV-Keeper Michael Luyambula nicht festhalten, so dass der ebenfalls eingewechselte Fritz Fleck zum Endstand abstaubte.

Die Borussen schlossen damit ihre Englische Woche mit dem dritten Sieg ab, nachdem es zuvor Heimsiege gegen die Sportfreunde Lotte (3:1) und die Zweite Mannschaft Borussia Dortmunds (2:1) gegeben hatte. Kirchs Mannschaft hat sich vorerst auf den dritten Tabellenplatz nach vorne gearbeitet, hat allerdings eine Partie mehr absolviert als der Vierte Dortmund. Das nächste Spiel steht am Montag, 27. April (16 Uhr) bei der U23 des VfL Bochum an.

Borussia: Neutgens – Michaelis (72. Berko), Schweers, Lieder (80. Atty), Meiser, Walde (62. Korb) – Swider, Stange – Urbich (62. Wörsdörfer), Adozi (62. Fleck), Sarco. Tore: 0:1 Sarco (6.), 0:2 Adozi (23.), 0:3 Fleck (68.). Zuschauer: 1526.