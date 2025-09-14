3:0 in Waldram! Dreierpacker Weiß nicht zu stoppen

Einen souveränen Auswärtssieg konnte die zweite Mannschaft der SG Schäftlarn/Baierbrunn am Wochenende bei der DJK Waldram III einfahren. Mit einem klaren 3:0 setzte sich die Mannschaft von Trainer Roland Woratsch durch und bestätigte ihre starke Form.

Der Start verlief dabei wie aus dem Bilderbuch: Bereits in der 6. Minute nutzte Maxi Weiß eine Unachtsamkeit der Gastgeber und brachte seine Farben früh mit 0:1 in Führung. Der gewünschte Traumstart gegen den sonst so schwer bespielbaren Gegner war damit perfekt. Die SG fand sofort gut ins Spiel, kombinierte sicher und setzte den Gegner unter Druck. In der 15. Minute erhöhte erneut Maxi Weiß, dieses Mal nach feinem Steckpass von Markus Friedrich, auf 0:2.