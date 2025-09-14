3:0 in Waldram! Dreierpacker Weiß nicht zu stoppen

Einen souveränen Auswärtssieg konnte die zweite Mannschaft der SG Schäftlarn/Baierbrunn am Wochenende bei der DJK Waldram III einfahren. Mit einem klaren 3:0 setzte sich die Mannschaft von Trainer Roland Woratsch durch und bestätigte ihre starke Form.
Der Start verlief dabei wie aus dem Bilderbuch: Bereits in der 6. Minute nutzte Maxi Weiß eine Unachtsamkeit der Gastgeber und brachte seine Farben früh mit 0:1 in Führung. Der gewünschte Traumstart gegen den sonst so schwer bespielbaren Gegner war damit perfekt. Die SG fand sofort gut ins Spiel, kombinierte sicher und setzte den Gegner unter Druck. In der 15. Minute erhöhte erneut Maxi Weiß, dieses Mal nach feinem Steckpass von Markus Friedrich, auf 0:2.
Auch im weiteren Verlauf bestimmte die SG klar das Geschehen, ließ defensiv kaum etwas zu und kontrollierte das Mittelfeld. Waldram fand nur selten den Weg vor das Tor, während die Gäste immer wieder Nadelstiche nach vorne setzten.
In der 63. Minute machte Maxi Weiß mit einem sehenswerten Distanzschuss seinen Hattrick perfekt und stellte auf 0:3 – zugleich der Endstand. Damit war die Partie endgültig entschieden, die SG spielte das Ergebnis anschließend souverän herunter.
Mit diesem Auswärtssieg festigt die SG Schäftlarn/Baierbrunn II ihren Platz im oberen Tabellenbereich und untermauert ihre Ambitionen. Trainer Roland Woratsch zeigte sich nach der Partie hochzufrieden:
„Normalerweise ist es ein Spiel auf Augenhöhe, bei welchem man nicht weiß, wie es ausgeht. Aber heute haben wir eine super spielerische Teamleistung gezeigt. Wenn wir so weitermachen, wird es jeder Gegner schwer haben.“