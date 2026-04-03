3:0 in Homberg – der SC St. Tönis ist weiter in Top-Form

In der Oberliga Niederrhein hält der SC St. Tönis Anschluss an das Spitzentrio. Das Team von Trainer Bekim Kastrati setzte sich mit 3:0 (2:0) beim VfB Homberg durch und feierte damit binnen 12 Tagen seinen vierten Sieg im vierten Spiel. „Wir haben eine Top-Leistung gezeigt“, freute sich Kastrati und hob die mannschaftliche Geschlossenheit hervor. „Darauf stehe ich.“ Nur selten lässt sich der 47-Jährige zu einem Einzellob hinreißen. Das war diesmal anders. „Wir hatten die Idee mit zwei Zehnern und zwei Schienenspielern zu spielen. Der Plan ging auf. Ilazi hat dabei rechts auf der Schiene ein tolles Spiel gemacht.“ Während die Gäste die freien Ostertage genießen können, verschärfte sich die Situation bei den Gastgebern.
Im PCC-Stadion stand Tim Schrick zwischen den Pfosten. Der 22-Jährige hatte bis auf eine Großchance des VfB zunächst nicht allzu viel zu tun, denn der Sportclub machte weitestgehend das Spiel, während sich die vom Abstieg bedrohten Hausherren auf Konter konzentrierten. Schon in der Anfangsphase kam der SC zu ersten Chancen, doch nach einer Flanke von Ibraim Ilazi verfehlte Julian Suaterna-Florez aus wenigen Metern (10.) und Julio Torrens scheiterte an VfB-Schlussmann Kenneth Hersey (14.). Die Führung ließ aber nicht mehr lange auf sich warten. Suaterna-Florez legt auf Morten Heffungs ab und der Routinier erzielte nach einer schönen Einzelaktion seinen 11. Saisontreffer (21.). Die Gastgeber forcierten danach ihre Angriffsbemühungen und drängten erfolglos auf den Ausgleich.
Der VfB hatte auch in der zweiten Halbzeit seine Möglichkeiten und der Sportclub versäumte es zunächst, eine Vorentscheidung herbei zu führen. Nachdem Tyler Nkamanyi (55.) und Suaterna-Florez (59.) ihre Gelegenheiten nicht zu nutzen wussten, ließ ein Einwechselspieler die Gäste zum zweiten Mal jubeln. Nach Zuspiel von Torrens traf Luis Montenegro Romero aus leicht abseitsverdächtiger Position zum 0:2 (67.). Die Moral der Gastgeber war damit aber nicht gebrochen und Schrick vereitelte bei einem verdeckten Schuss mit einer Glanzparade den möglichen Anschlusstreffer (78.). Kurz zuvor verließ der gefeierte Ilazi den Rasen und machte Platz für den A-Jugendlichen Lenni Castrop, der damit ebenso wie der später für Maksym Lufarenko eingewechselte Steve Wafo zu seinem Oberliga-Debüt kam. Dass Kastrati in dieser Phase zwei Youngster auf das Feld schickte, spricht für das in sie gesetzte Vertrauen des Trainers. Wafo war schließlich auch am letzten Treffer beteiligt. Nach Zuspiel auf Torrens konnte Hersey noch parieren, aber den Abpraller versenkte Suaterna-Florez zum 0:3 (85.). Am 12. April geht es für den SC mit dem Derby gegen Meerbusch weiter.