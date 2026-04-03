3:0 in Homberg – der SC St. Tönis ist weiter in Top-Form

Der VfB hatte auch in der zweiten Halbzeit seine Möglichkeiten und der Sportclub versäumte es zunächst, eine Vorentscheidung herbei zu führen. Nachdem Tyler Nkamanyi (55.) und Suaterna-Florez (59.) ihre Gelegenheiten nicht zu nutzen wussten, ließ ein Einwechselspieler die Gäste zum zweiten Mal jubeln. Nach Zuspiel von Torrens traf Luis Montenegro Romero aus leicht abseitsverdächtiger Position zum 0:2 (67.). Die Moral der Gastgeber war damit aber nicht gebrochen und Schrick vereitelte bei einem verdeckten Schuss mit einer Glanzparade den möglichen Anschlusstreffer (78.). Kurz zuvor verließ der gefeierte Ilazi den Rasen und machte Platz für den A-Jugendlichen Lenni Castrop, der damit ebenso wie der später für Maksym Lufarenko eingewechselte Steve Wafo zu seinem Oberliga-Debüt kam. Dass Kastrati in dieser Phase zwei Youngster auf das Feld schickte, spricht für das in sie gesetzte Vertrauen des Trainers. Wafo war schließlich auch am letzten Treffer beteiligt. Nach Zuspiel auf Torrens konnte Hersey noch parieren, aber den Abpraller versenkte Suaterna-Florez zum 0:3 (85.). Am 12. April geht es für den SC mit dem Derby gegen Meerbusch weiter.