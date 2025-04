3:0 in Ergoldsbach - dritter Langquaider Auswärtssieg in Folge

Schon in der ersten halben Stunde zeigten sich die Gäste in spielerischer Hinsicht und auch in puncto Ballbesitz überlegen, erarbeiteten sich jedoch nur eine Halbchance nach einer Brunner-Ecke durch einen Bice-Kopfball. Die Schlussphase des ersten Durchgangs hatte es dann in sich: So luchste Torjäger Aaron Bice dem jungen Torhüter Jonas Wittmann in der 37. Minute die Kugel ab, scheiterte aber am auf der Torlinie klärenden Patrick Richter. Dann wehrte der einheimische Schlussmann einen Bice-Kopfball nach einer Brunner-Vorarbeit glänzend ab, ehe Florian Brunner selbst - von Benedikt Köppel prächtig bedient - alleine vor dem Keeper der Goldbachtaler gegen diesen den Kürzeren zog. Der Spielverlauf wäre kurz vor dem Pausenpfiff des souveränen Schiedsrichters Martin Kagermeier (SpVgg Pondorf-Oberzeitldorn) auf den Kopf gestellt worden, als Bastian Wagner einen Kopfball nur um Millimeter neben den rechten Pfosten setzte.

Die kämpferischen Gastgeber konnten sich auch nach Wiederanstoß auf ihren jungen Goalie verlassen, denn in der 50. Minute lenkte er ein Haljimi-Geschoss mit einer tollen Parade zur Ecke. Auf der Gegenseite war der fast beschäftigungslose Christoph Aiwanger bei einem strammen 16m-Schuss von Moritz Lohr hellwach. Dennis Kandsperger servierte dann maßgerecht auf Christoph Blabl, dessen Kopfball am rechten Lattenkreuz vorbeiflog. In der 62. Minute war schließlich der Bann gebrochen: Der eingewechselte Daniel Beerschneider war auf der rechten Seite nicht zu bremsen und flankte auf den entgegeneilenden Liridon Haljimi, der im Torraum direkt und unhaltbar abschloss, 0:1. Danach hhielt Moritz Lohr aus 22 Metern drauf und jagte das Leder haarscharf am linken Winkel vorbei. Auch Alex Santander Muñoz deutete seine Torgefährlichkeit an, verpasste aber ebenso den Ausgleich. Die Vorentscheidung leitete Daniel Beerschneider mit seinem abgewehrten Schuss in der 73. Minute ein, der dann vom aufmerksamen Stefan Schauer zum 0:2 über die Linie befördert wurde. In der 77. Minute konnte sich Daniel Beerschneider - vom lauffreudigen Florian Brunner in Szene gesetzt - den dritten Assist anrechnen lassen, als Aaron Bice aus kurzer Distanz einnetzte, 0:3. Beinahe hätte dann Langquaids Top-Vorbereiter selbst noch getroffen, doch nach Michael Schwanks Ablage fehlten in der 85. Minute nur wenige Zentimeter zum Torerfolg. Mit diesem dritten Auswärtserfolg hintereinander sprangen die Weiß-Blauen aus dem Laabertal erstmals in dieser Saison auf den vierten Tabellenrang.