3:0 in Ammerthal: Eichstätt mischt weiter vorne mit

Die Zuschauer bekamen im ersten Abschnitt ein tolles Bayernliga-Duell mit einigen Chancen zu sehen. Vor allem Ammerthal hatte sehr gute Chancen, die Führung zu erzielen, doch vorm dem Tor versagten die Nerven oder der Pfosten war im Weg. Durch eine Standardsituation in der 45. Minute gingen aber dann die Gäste in Führung - Johannis Zimmermann nickte eine Freistoßflanke von Arif Ekin ins Netz. Im zweiten Abschnitt hatte Ammerthal erneut einen Hochkaräter - doch dieses Mal war der Querbalken im Weg. In der 65. Spielminute war es ein Eckball von Arif Ekin, den Timo Meixner zum 2:0 für Eichstätt vollenden konnte. Ab der 79. Spielminute waren die Hausherren in Unterzahl, da Andre Karzmarczyk die Ampelkarte bekam. In der 90. Spielminute setzte Lucas Schraufstetter mit einer tollen Einzelaktion den Schlusspunkt zum 3:0.

Florian Schicker, Trainer DJK Ammerthal: "Das war heute eigentlich mindestens ein ausgeglichenes Spiel, doch das Chancenplus war in der ersten Halbzeit klar auf unserer Seite. Wir sind zweimal alleine auf das Tor zugelaufen und hatten zudem noch einen Pfostenschuss. Deswegen ist es heute etwas bitter, die Jungs haben einen guten Fight geliefert. Das Einzige, was man ihnen vorwerfen muss, sind diese Kleinigkeiten wie vor den zwei ersten Gegentoren, in der wir den Ball selber scharf gemacht haben und den Gegner somit eingeladen haben. Sowas ist in unserer Situation leider tödlich. Die Jungs hätten heute mehr verdient, dass das 3:0 in Ordnung geht, kann ich nicht unterschreiben, da ich heute kein Team besser gesehen habe."

Dominik Rühl, Trainer VfB Eichstätt: "Es war das erwartet schnelle Spiel heute. Wir hatten etwas mehr Anteile, aber wenn man die Chancen betrachtet hätte es hier zur Halbzeit auch 3:3 stehen können. Im zweiten Abschnitt hatten wir dann etwas Glück, da Ammerthal die Latte traf. Am Ende machten wir die Tore zum richtigen Zeitpunkt. Am Ende das Ergebnis vielleicht einen Tick zu hoch, aber sicher nicht unverdient, dass wir hier drei Punkte mitgenommen haben."